Üreticilerin elinde kalan kurbanlıkları ESK satın alacak

Bakan Yumaklı, üreticilerin elinde kalan kurbanlıkların Et ve Süt Kurumu tarafından satın alınacağını bildirdi. Alım işlemleri 1 Haziran'da başlayacak. 28.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-28T19:52+0300

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kurban Bayramı sonrası üreticilerin elinde kalan kurbanlık hayvanların Et ve Süt Kurumu (ESK) tarafından satın alınacağını duyurdu.Bakan Yumaklı’nın yaptığı açıklamaya göre, kurban pazarlarına getirilen ancak satılamayan hayvanlar için alım süreci 1-7 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek.Üreticilerin bu imkandan yararlanabilmesi için belirli belgelerle ESK’ya başvurmaları gerekiyor. Başvuru sırasında istenen belgelerse şunlar:Hayvanların alımı, TÜRKVET sistemi üzerinden yapılacak kontrollerin ardından kurumun güncel alım kriterleri ve uygulama esasları doğrultusunda tamamlanacak.ESK tarafından bu yıl için belirlenen karkas kilogram başına alım fiyatları şu şekilde belirlendi:Açıklanan bu rakamlar tavan fiyatlar olup; hayvanın yaşına, cinsiyetine, karkas ağırlığına ve randımanına göre değişiklik gösterebilecek.

