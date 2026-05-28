Üreticilerin elinde kalan kurbanlıkları ESK satın alacak
Bakan Yumaklı, üreticilerin elinde kalan kurbanlıkların Et ve Süt Kurumu tarafından satın alınacağını bildirdi. Alım işlemleri 1 Haziran'da başlayacak. 28.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-28T19:52+0300
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kurban Bayramı sonrası üreticilerin elinde kalan kurbanlık hayvanların Et ve Süt Kurumu (ESK) tarafından satın alınacağını duyurdu.
Bakan Yumaklı’nın yaptığı açıklamaya göre, kurban pazarlarına getirilen ancak satılamayan hayvanlar için alım süreci 1-7 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
Üreticilerin bu imkandan yararlanabilmesi için belirli belgelerle ESK’ya başvurmaları gerekiyor. Başvuru sırasında istenen belgelerse şunlar:
İl ve ilçe tarım müdürlüklerinden alınan sevk raporları.
Kurban pazar yeri giriş belgesi.
Kira ve nakliye faturaları.
Hayvanların alımı, TÜRKVET sistemi üzerinden yapılacak kontrollerin ardından kurumun güncel alım kriterleri ve uygulama esasları doğrultusunda tamamlanacak.
ESK tarafından bu yıl için belirlenen karkas kilogram başına alım fiyatları şu şekilde belirlendi:
Tosun 600 TL, düve 530 TL, inek 470 TL.
Kuyruklu küçükbaş: Kuzu 480 TL, toklu 410 TL, koyun 400 TL, oğlak 270 TL, çepiç 250 TL, keçi 200 TL.
Kuyruksuz küçükbaş: Kuzu 600 TL, toklu 550 TL, koyun 490 TL.
Açıklanan bu rakamlar tavan fiyatlar olup; hayvanın yaşına, cinsiyetine, karkas ağırlığına ve randımanına göre değişiklik gösterebilecek.