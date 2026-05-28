İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
Muğla’ya bayram akını: Tatil yolunda 22 kilometrelik araç kuyruğu
Kurban Bayramı tatilinde Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden Muğla, yoğun ziyaretçi akınına uğradı. Datça, Bodrum, Marmaris, Fethiye ve Akyaka başta olmak... 28.05.2026, Sputnik Türkiye
Kurban Bayramı'nın ikinci gününde Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Muğla'da yoğunluk dikkat çekti.Bayram tatilini sahil kentlerinde geçirmek isteyen vatandaşların akını nedeniyle kent girişlerinde uzun araç kuyrukları oluştu.Tatilcilerin oluşturduğu araç yoğunluğunun yaklaşık 22 kilometreye ulaştığı belirtildi.Plajlar Tatilcilerle DolduMuğla'nın:Hava sıcaklığının 28 derece, deniz suyu sıcaklığının ise 22-23 derece ölçüldüğü bölgelerde tatilciler denize girerek serinledi.Birçok vatandaş plajlarda güneşlenirken, kıyıdaki kafe ve restoranlarda da yoğunluk oluştu.Datça ve Bodrum'da hareketlilik arttıDataça'da özellikle:Bodrum'da ise:sahillerinde yoğunluk dikkat çekti. Turistik tesislerin bulunduğu bölgelerde hareketlilik gün boyu sürdü.Akyaka ve Marmaris'te bayram yoğunluğu"Sakin Kent" unvanına sahip Akyaka Mahallesi, özellikle çevre illerden gelen turistlerin uğrak noktası oldu.Marmaris'te ise:bayram yoğunluğunun yaşandığı bölgeler arasında yer aldı. Tatilciler sahillerde güneşlenirken denize girerek serinlemeyi tercih etti.Su sporları ve yamaç paraşütüne yoğun i̇lgiBayram tatilinde su sporları merkezlerinde de hareketlilik yaşandı.Yerli ve yabancı turistler:Fethiye Ölüdeniz'de ise macera tutkunları Babadağ'dan yamaç paraşütü yaparak bölgenin manzarasını havadan izleme fırsatı buldu.
© AA / Osman URAS
Kurban Bayramı tatilinde Türkiye’nin gözde turizm merkezlerinden Muğla, yoğun ziyaretçi akınına uğradı. Datça, Bodrum, Marmaris, Fethiye ve Akyaka başta olmak üzere birçok turistik noktada plajlar dolup taşarken, kente girişlerde araç kuyruğu yaklaşık 22 kilometreye ulaştı.
Kurban Bayramı’nın ikinci gününde Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Muğla’da yoğunluk dikkat çekti.
Bayram tatilini sahil kentlerinde geçirmek isteyen vatandaşların akını nedeniyle kent girişlerinde uzun araç kuyrukları oluştu.
Tatilcilerin oluşturduğu araç yoğunluğunun yaklaşık 22 kilometreye ulaştığı belirtildi.

Plajlar Tatilcilerle Doldu

Muğla’nın:
Datça,
Bodrum,
Marmaris,
Fethiye,
Ula Akyaka gibi popüler turizm merkezlerinde sahillerde yoğunluk yaşandı.
Hava sıcaklığının 28 derece, deniz suyu sıcaklığının ise 22-23 derece ölçüldüğü bölgelerde tatilciler denize girerek serinledi.
Birçok vatandaş plajlarda güneşlenirken, kıyıdaki kafe ve restoranlarda da yoğunluk oluştu.

Datça ve Bodrum’da hareketlilik arttı

Datça’da özellikle:
Halk Plajı,
Karaincir Plajı,
Perili Köşk Plajı tatilcilerin en yoğun tercih ettiği noktalar arasında yer aldı.
Bodrum’da ise:
Yahşi,
Kumbahçe,
Gümbet,
Bitez,
Torba
sahillerinde yoğunluk dikkat çekti. Turistik tesislerin bulunduğu bölgelerde hareketlilik gün boyu sürdü.

Akyaka ve Marmaris’te bayram yoğunluğu

“Sakin Kent” unvanına sahip Akyaka Mahallesi, özellikle çevre illerden gelen turistlerin uğrak noktası oldu.
Marmaris’te ise:
Uzunyalı,
İçmeler,
Turunç,
Orhaniye Kız Kumu Plajı
bayram yoğunluğunun yaşandığı bölgeler arasında yer aldı. Tatilciler sahillerde güneşlenirken denize girerek serinlemeyi tercih etti.

Su sporları ve yamaç paraşütüne yoğun i̇lgi

Bayram tatilinde su sporları merkezlerinde de hareketlilik yaşandı.
Yerli ve yabancı turistler:
jet ski,
deniz paraşütü,
tekne turları gibi aktivitelerle vakit geçirdi.
Fethiye Ölüdeniz’de ise macera tutkunları Babadağ’dan yamaç paraşütü yaparak bölgenin manzarasını havadan izleme fırsatı buldu.
