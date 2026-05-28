Muğla’ya bayram akını: Tatil yolunda 22 kilometrelik araç kuyruğu
Kurban Bayramı tatilinde Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden Muğla, yoğun ziyaretçi akınına uğradı. Datça, Bodrum, Marmaris, Fethiye ve Akyaka başta olmak... 28.05.2026, Sputnik Türkiye
Kurban Bayramı’nın ikinci gününde Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Muğla’da yoğunluk dikkat çekti.Bayram tatilini sahil kentlerinde geçirmek isteyen vatandaşların akını nedeniyle kent girişlerinde uzun araç kuyrukları oluştu.Tatilcilerin oluşturduğu araç yoğunluğunun yaklaşık 22 kilometreye ulaştığı belirtildi.Plajlar Tatilcilerle DolduMuğla’nın:Hava sıcaklığının 28 derece, deniz suyu sıcaklığının ise 22-23 derece ölçüldüğü bölgelerde tatilciler denize girerek serinledi.Birçok vatandaş plajlarda güneşlenirken, kıyıdaki kafe ve restoranlarda da yoğunluk oluştu.Datça ve Bodrum’da hareketlilik arttıDatça’da özellikle:Bodrum’da ise:sahillerinde yoğunluk dikkat çekti. Turistik tesislerin bulunduğu bölgelerde hareketlilik gün boyu sürdü.Akyaka ve Marmaris’te bayram yoğunluğu“Sakin Kent” unvanına sahip Akyaka Mahallesi, özellikle çevre illerden gelen turistlerin uğrak noktası oldu.Marmaris’te ise:bayram yoğunluğunun yaşandığı bölgeler arasında yer aldı. Tatilciler sahillerde güneşlenirken denize girerek serinlemeyi tercih etti.Su sporları ve yamaç paraşütüne yoğun i̇lgiBayram tatilinde su sporları merkezlerinde de hareketlilik yaşandı.Yerli ve yabancı turistler:Fethiye Ölüdeniz’de ise macera tutkunları Babadağ’dan yamaç paraşütü yaparak bölgenin manzarasını havadan izleme fırsatı buldu.
Kurban Bayramı’nın ikinci gününde Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Muğla’da yoğunluk dikkat çekti.
Bayram tatilini sahil kentlerinde geçirmek isteyen vatandaşların akını nedeniyle kent girişlerinde uzun araç kuyrukları oluştu.
Tatilcilerin oluşturduğu araç yoğunluğunun yaklaşık 22 kilometreye ulaştığı belirtildi.
Plajlar Tatilcilerle Doldu
Ula Akyaka
gibi popüler turizm merkezlerinde sahillerde yoğunluk yaşandı.
Hava sıcaklığının 28 derece, deniz suyu sıcaklığının ise 22-23 derece ölçüldüğü bölgelerde tatilciler denize girerek serinledi.
Birçok vatandaş plajlarda güneşlenirken, kıyıdaki kafe ve restoranlarda da yoğunluk oluştu.
Datça ve Bodrum’da hareketlilik arttı
Perili Köşk Plajı tatilcilerin en yoğun tercih ettiği noktalar arasında yer aldı.
sahillerinde yoğunluk dikkat çekti. Turistik tesislerin bulunduğu bölgelerde hareketlilik gün boyu sürdü.
Akyaka ve Marmaris’te bayram yoğunluğu
“Sakin Kent” unvanına sahip Akyaka Mahallesi, özellikle çevre illerden gelen turistlerin uğrak noktası oldu.
bayram yoğunluğunun yaşandığı bölgeler arasında yer aldı. Tatilciler sahillerde güneşlenirken denize girerek serinlemeyi tercih etti.
Su sporları ve yamaç paraşütüne yoğun i̇lgi
Bayram tatilinde su sporları merkezlerinde de hareketlilik yaşandı.
tekne turları gibi aktivitelerle vakit geçirdi.
Fethiye Ölüdeniz’de ise macera tutkunları Babadağ’dan yamaç paraşütü yaparak bölgenin manzarasını havadan izleme fırsatı buldu.