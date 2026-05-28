Ünlü ressam Mustafa Horasan, motor kazasında yaşamını yitirdi

Türk resim sanatının önde gelen isimlerinden Mustafa Horasan, geçirdiği motosiklet kazasında yaşamını yitirdi. 28.05.2026, Sputnik Türkiye

Türk çağdaş resim sanatının önde gelen isimlerinden ressam Mustafa Horasan, motosiklet kazası sonucu yaşamını yitirdi. 61 yaşındaki ressam Horasan'ın ölümü büyük üzüntü yarattı. Horasan son yolculuğuna İstanbul'dan uğurlandı. Sanatçının ardından sosyal medyada çok sayıda taziye mesajı paylaşılırken, meslektaşları ve sanatseverler Horasan'ın eserleriyle Türk resim sanatına önemli katkılar sunduğunu vurguladı.Mustafa Horasan kimdir?1986 yılında Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Grafik Ana Sanat dalı, Özgün Baskı Resim Bölümü'nden mezun olan Horasan Almanya, Fransa, Hollanda, İspanya, ABD ve İtalya'da sanatsal çalışmalar yaptı. İstanbul'da kendi atölyesinde çalışmalarını sürdüren sanatçının , yurt içi ve yurt dışı özel koleksiyon ve müzelerde pek çok eseri bulunuyor.

