Son karatabak ustasıydı: 'Yaşayan İnsan Hazinesi' ödülü sahibi İbrahim Araç yaşamını yitirdi

Sputnik Türkiye

Son karatabak ustası olarak bilinen ve Yaşayan İnsan Hazinesi ödüllü İbrahim Araç, 93 yaşında yaşamını yitirdi. 28.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-28T15:30+0300

İzmir Bergama'da tarihsel kökeni milattan önce 2. yüzyıla kadar uzanan parşömeni geleneksel yöntemlerle üreten ve son "karatabak" ustası olarak bilinen İsmail Araç, 93 yaşında yaşamını yitirdi. Hiçbir kimyasal kullanmadan doğal yöntem ve malzemelerle deriyi elleriyle işleyen Araç, belgesellere konu olmuştu. Karatabak, "Yaşayan İnsan Hazineleri Geleceğe Aktarılan Mirasın Temsilcileri Ödülü"nü almıştı. Son yolculuğuna uğurlandıYaşlılığa bağlı rahatsızlıklar ve solunum yetmezliği nedeniyle evinde hayatını kaybeden Araç için öğle vakti Yeni Cami'de cenaze töreni düzenlendi.Törene Araç'ın ailesi ve yetiştirdiği çıraklarının yanı sıra Bergama Belediye Başkanı Tanju Çelik, İl Kültür ve Turizm Müdürü Sadık Doğruer, eski Bergama belediye başkanları Hakan Koştu ile Mehmet Gönenç de katıldı. Araç'ın cenazesi, kılınan namazının ardından Bergama Mezarlığı'nda defnedildi.İsmail Araç kimdir?İzmir'in Bergama ilçesinde 1933 yılında doğan Araç, 1955 yılında çıraklıktan başlamış olduğu debbağlığı (deri tabakçılığı) eski bir tabakhanede geleneksel yöntemlerle sürdürdü.Tarihsel kökeni milattan önce 2. yüzyıla dayanan ve ismini Bergama'dan alan parşömen (Bergama kağıdı) yapımındaki ustalığı ile öne çıkan Araç, üzerine yazı yazmak, resim yapmak üzere üretilen ve hayvan derisi kullanılarak yapılan parşömen için "Karatabaklık" yöntemini kullandı.Hiçbir kimyasal kullanmadan doğal yöntem ve malzemelerle deriyi elleriyle işleyen Araç, alanında ödüllere layık görüldü, belgesellere konu oldu. Geleneksel parşömen üretimini yetiştirdiği çıraklarla geleceğe aktaran Araç, 2021 yılında Türkiye Yaşayan İnsan Hazinesi Ulusal Envanteri'ne alındı, Ankara'da 11 Ocak 2022'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan "Yaşayan İnsan Hazineleri Geleceğe Aktarılan Mirasın Temsilcileri Ödülü"nü aldı.

