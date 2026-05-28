Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260528/son-karatabak-ustasiydi-yasayan-insan-hazinesi-odulu-sahibi-ibrahim-arac-yasamini-yitirdi-1106087830.html
Son karatabak ustasıydı: 'Yaşayan İnsan Hazinesi' ödülü sahibi İbrahim Araç yaşamını yitirdi
Son karatabak ustasıydı: 'Yaşayan İnsan Hazinesi' ödülü sahibi İbrahim Araç yaşamını yitirdi
Sputnik Türkiye
Son karatabak ustası olarak bilinen ve Yaşayan İnsan Hazinesi ödüllü İbrahim Araç, 93 yaşında yaşamını yitirdi. 28.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-28T15:16+0300
2026-05-28T15:30+0300
yaşam
bergama
i̇smail araç
son karatabak ustası
hayatını kaybetti
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/1c/1106088606_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_26aad20acd2b6a5286cc7afc3bf1464a.jpg
İzmir Bergama'da tarihsel kökeni milattan önce 2. yüzyıla kadar uzanan parşömeni geleneksel yöntemlerle üreten ve son "karatabak" ustası olarak bilinen İsmail Araç, 93 yaşında yaşamını yitirdi. Hiçbir kimyasal kullanmadan doğal yöntem ve malzemelerle deriyi elleriyle işleyen Araç, belgesellere konu olmuştu. Karatabak, "Yaşayan İnsan Hazineleri Geleceğe Aktarılan Mirasın Temsilcileri Ödülü"nü almıştı. Son yolculuğuna uğurlandıYaşlılığa bağlı rahatsızlıklar ve solunum yetmezliği nedeniyle evinde hayatını kaybeden Araç için öğle vakti Yeni Cami'de cenaze töreni düzenlendi.Törene Araç'ın ailesi ve yetiştirdiği çıraklarının yanı sıra Bergama Belediye Başkanı Tanju Çelik, İl Kültür ve Turizm Müdürü Sadık Doğruer, eski Bergama belediye başkanları Hakan Koştu ile Mehmet Gönenç de katıldı. Araç'ın cenazesi, kılınan namazının ardından Bergama Mezarlığı'nda defnedildi.İsmail Araç kimdir?İzmir'in Bergama ilçesinde 1933 yılında doğan Araç, 1955 yılında çıraklıktan başlamış olduğu debbağlığı (deri tabakçılığı) eski bir tabakhanede geleneksel yöntemlerle sürdürdü.Tarihsel kökeni milattan önce 2. yüzyıla dayanan ve ismini Bergama'dan alan parşömen (Bergama kağıdı) yapımındaki ustalığı ile öne çıkan Araç, üzerine yazı yazmak, resim yapmak üzere üretilen ve hayvan derisi kullanılarak yapılan parşömen için "Karatabaklık" yöntemini kullandı.Hiçbir kimyasal kullanmadan doğal yöntem ve malzemelerle deriyi elleriyle işleyen Araç, alanında ödüllere layık görüldü, belgesellere konu oldu. Geleneksel parşömen üretimini yetiştirdiği çıraklarla geleceğe aktaran Araç, 2021 yılında Türkiye Yaşayan İnsan Hazinesi Ulusal Envanteri'ne alındı, Ankara'da 11 Ocak 2022'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan "Yaşayan İnsan Hazineleri Geleceğe Aktarılan Mirasın Temsilcileri Ödülü"nü aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260528/unlu-sarkici-niluferin-aci-gunu-biraktin-gittin-bizi-diye-veda-etti-1106074735.html
bergama
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/1c/1106088606_0:0:649:486_1920x0_80_0_0_bbda8d777ce19c18de2605429c9fbaa7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
bergama, i̇smail araç, son karatabak ustası, hayatını kaybetti
bergama, i̇smail araç, son karatabak ustası, hayatını kaybetti

Son karatabak ustasıydı: 'Yaşayan İnsan Hazinesi' ödülü sahibi İbrahim Araç yaşamını yitirdi

15:16 28.05.2026 (güncellendi: 15:30 28.05.2026)
İsmail Araç
İsmail Araç - Sputnik Türkiye, 1920, 28.05.2026
Abone ol
Son karatabak ustası olarak bilinen ve Yaşayan İnsan Hazinesi ödüllü İbrahim Araç, 93 yaşında yaşamını yitirdi.
İzmir Bergama'da tarihsel kökeni milattan önce 2. yüzyıla kadar uzanan parşömeni geleneksel yöntemlerle üreten ve son "karatabak" ustası olarak bilinen İsmail Araç, 93 yaşında yaşamını yitirdi. Hiçbir kimyasal kullanmadan doğal yöntem ve malzemelerle deriyi elleriyle işleyen Araç, belgesellere konu olmuştu. Karatabak, "Yaşayan İnsan Hazineleri Geleceğe Aktarılan Mirasın Temsilcileri Ödülü"nü almıştı.

Son yolculuğuna uğurlandı

Yaşlılığa bağlı rahatsızlıklar ve solunum yetmezliği nedeniyle evinde hayatını kaybeden Araç için öğle vakti Yeni Cami'de cenaze töreni düzenlendi.
Törene Araç'ın ailesi ve yetiştirdiği çıraklarının yanı sıra Bergama Belediye Başkanı Tanju Çelik, İl Kültür ve Turizm Müdürü Sadık Doğruer, eski Bergama belediye başkanları Hakan Koştu ile Mehmet Gönenç de katıldı. Araç'ın cenazesi, kılınan namazının ardından Bergama Mezarlığı'nda defnedildi.

İsmail Araç kimdir?

İzmir'in Bergama ilçesinde 1933 yılında doğan Araç, 1955 yılında çıraklıktan başlamış olduğu debbağlığı (deri tabakçılığı) eski bir tabakhanede geleneksel yöntemlerle sürdürdü.
Tarihsel kökeni milattan önce 2. yüzyıla dayanan ve ismini Bergama'dan alan parşömen (Bergama kağıdı) yapımındaki ustalığı ile öne çıkan Araç, üzerine yazı yazmak, resim yapmak üzere üretilen ve hayvan derisi kullanılarak yapılan parşömen için "Karatabaklık" yöntemini kullandı.
Hiçbir kimyasal kullanmadan doğal yöntem ve malzemelerle deriyi elleriyle işleyen Araç, alanında ödüllere layık görüldü, belgesellere konu oldu. Geleneksel parşömen üretimini yetiştirdiği çıraklarla geleceğe aktaran Araç, 2021 yılında Türkiye Yaşayan İnsan Hazinesi Ulusal Envanteri'ne alındı, Ankara'da 11 Ocak 2022'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan "Yaşayan İnsan Hazineleri Geleceğe Aktarılan Mirasın Temsilcileri Ödülü"nü aldı.
Nilüfer sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 28.05.2026
YAŞAM
Ünlü şarkıcı Nilüfer'in acı günü: 'Bıraktın gittin bizi' diye veda etti
10:43
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала