https://anlatilaninotesi.com.tr/20260528/uefa-konferans-liginde-sampiyon-crystal-palace-oldu-1106068520.html
UEFA Konferans Ligi'nde şampiyon Crystal Palace oldu
UEFA Konferans Ligi'nde şampiyon Crystal Palace oldu
Sputnik Türkiye
İngiliz ekibi Crystal Palace, UEFA Konferans Ligi finalinde İspanyol temsilcisi Rayo Vallecano'yu 1-0 yenerek şampiyon oldu. 28.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-28T00:10+0300
2026-05-28T00:10+0300
2026-05-28T01:03+0300
spor
crystal palace
uefa konferans ligi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/1c/1106068761_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4c62f01c4713d9d2aad5d4a867d5621a.jpg
UEFA Konferans Ligi finalinde İspanyol takımı Rayo Vallecano'yu 1-0 yenen İngiliz ekibi Crystal Palace kupasına kavuştu.İngiltere'de 2024-2025 sezonunda Federasyon Kupası'nı (FA Cup) kazanan ancak 'çok kulüplü mülkiyet kriterlerini ihlal ettiği' gerekçesiyle UEFA Konferans Ligi'ne düşürülen Crystal Palace, kupaya uzanarak tarihi bir başarı elde etti.Teknik direktör Oliver Glasner ve futbolcular, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'in elinden madalyalarını aldı.Madalyaların ardından UEFA Konferans Ligi kupası, Crystal Palace'lı futbolcuların ellerinde yükseldi. Kaptan Dean Henderson ve takım arkadaşları, kupayı kaldırırken büyük sevinç yaşadı.Almanya'da oynanan UEFA Konferans Ligi finalini 39 bin 176 biletli taraftar takip etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260527/kupa-finalistleri-trabzonspor-ve-konyaspor-pfdkye-sevk-edildi-1106054699.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/1c/1106068761_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_972b38f98c1d838b1c06265d1d4f7230.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
crystal palace, uefa konferans ligi
crystal palace, uefa konferans ligi
UEFA Konferans Ligi'nde şampiyon Crystal Palace oldu
00:10 28.05.2026 (güncellendi: 01:03 28.05.2026)
İngiliz ekibi Crystal Palace, UEFA Konferans Ligi finalinde İspanyol temsilcisi Rayo Vallecano'yu 1-0 yenerek şampiyon oldu.
UEFA Konferans Ligi finalinde İspanyol takımı Rayo Vallecano'yu 1-0 yenen İngiliz ekibi Crystal Palace kupasına kavuştu.
İngiltere'de 2024-2025 sezonunda Federasyon Kupası'nı (FA Cup) kazanan ancak 'çok kulüplü mülkiyet kriterlerini ihlal ettiği' gerekçesiyle UEFA Konferans Ligi'ne düşürülen Crystal Palace, kupaya uzanarak tarihi bir başarı elde etti.
Teknik direktör Oliver Glasner ve futbolcular, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'in elinden madalyalarını aldı.
Madalyaların ardından UEFA Konferans Ligi kupası, Crystal Palace'lı futbolcuların ellerinde yükseldi. Kaptan Dean Henderson ve takım arkadaşları, kupayı kaldırırken büyük sevinç yaşadı.
Almanya'da oynanan UEFA Konferans Ligi finalini 39 bin 176 biletli taraftar takip etti.