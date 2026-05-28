UEFA Konferans Ligi'nde şampiyon Crystal Palace oldu

İngiliz ekibi Crystal Palace, UEFA Konferans Ligi finalinde İspanyol temsilcisi Rayo Vallecano'yu 1-0 yenerek şampiyon oldu. 28.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-28T00:10+0300

UEFA Konferans Ligi finalinde İspanyol takımı Rayo Vallecano'yu 1-0 yenen İngiliz ekibi Crystal Palace kupasına kavuştu.İngiltere'de 2024-2025 sezonunda Federasyon Kupası'nı (FA Cup) kazanan ancak 'çok kulüplü mülkiyet kriterlerini ihlal ettiği' gerekçesiyle UEFA Konferans Ligi'ne düşürülen Crystal Palace, kupaya uzanarak tarihi bir başarı elde etti.Teknik direktör Oliver Glasner ve futbolcular, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'in elinden madalyalarını aldı.Madalyaların ardından UEFA Konferans Ligi kupası, Crystal Palace'lı futbolcuların ellerinde yükseldi. Kaptan Dean Henderson ve takım arkadaşları, kupayı kaldırırken büyük sevinç yaşadı.Almanya'da oynanan UEFA Konferans Ligi finalini 39 bin 176 biletli taraftar takip etti.

