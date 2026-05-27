Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260527/kupa-finalistleri-trabzonspor-ve-konyaspor-pfdkye-sevk-edildi-1106054699.html
Kupa finalistleri Trabzonspor ve Konyaspor PFDK'ye sevk edildi
Kupa finalistleri Trabzonspor ve Konyaspor PFDK'ye sevk edildi
Sputnik Türkiye
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Ziraat Türkiye Kupası finalinde karşılaşan Trabzonspor ve TÜMOSAN Konyaspor'u, Profesyonel Futbol Disiplin... 27.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-27T10:13+0300
2026-05-27T10:13+0300
spor
trabzonspor
türkiye futbol federasyonu (tff)
profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)
konyaspor
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/1b/1106054542_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b0ec8ad3065629f476192dbd9695dc45.jpg
TFF'nin açıklamasına göre Trabzonspor ve Konyaspor, çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları ve 6 oyuncunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareket gerekçeleriyle disipline gönderildi.Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut'un PFDK'ye sevki ise sportmenliğe aykırı hareket, talimatlara aykırı hareket ve tedbire uymama gerekçeleriyle yapıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260527/arda-guler-dunya-kupasi-oncesi-mujdeyi-verdi-1106052558.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/1b/1106054542_110:0:2841:2048_1920x0_80_0_0_757e466d1cc25c884200f64bf9f5f55e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
trabzonspor, türkiye futbol federasyonu (tff), profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk), konyaspor
trabzonspor, türkiye futbol federasyonu (tff), profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk), konyaspor

Kupa finalistleri Trabzonspor ve Konyaspor PFDK'ye sevk edildi

10:13 27.05.2026
© AA / Hakan NuralZiraat Türkiye Kupası finali
Ziraat Türkiye Kupası finali - Sputnik Türkiye, 1920, 27.05.2026
© AA / Hakan Nural
Abone ol
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Ziraat Türkiye Kupası finalinde karşılaşan Trabzonspor ve TÜMOSAN Konyaspor'u, Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
TFF'nin açıklamasına göre Trabzonspor ve Konyaspor, çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları ve 6 oyuncunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareket gerekçeleriyle disipline gönderildi.
Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut'un PFDK'ye sevki ise sportmenliğe aykırı hareket, talimatlara aykırı hareket ve tedbire uymama gerekçeleriyle yapıldı.
A Milli Futbol Takımı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.05.2026
SPOR
Arda Güler Dünya Kupası öncesi müjdeyi verdi
08:51
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала