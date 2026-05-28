Traktörle çaydan geçerken mahsur kalan çocuk kurtarıldı
Çorum'da yükselen su seviyesi nedeniyle kullandığı traktörle çayda mahsur kalan 13 yaşındaki çocuk kurtarıldı. 28.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-28T21:02+0300
Çorum'un Osmancık ilçesinde Karapınar köyü yakınlarındaki Kavşak Çayı'ndan kullandığı traktörle geçmek isteyen 13 yaşındaki çocuk su seviyesinin yükselmesi üzerine mahsur kaldı.İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.Osmancık Belediyesi itfaiye ekipleri, traktörü halatla çekerek kıyıya getirmeyi başardı.
