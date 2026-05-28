Suudi Arabistan'dan hacıların sağlık durumu hakkında açıklama
Suudi Arabistan'dan hacıların sağlık durumu hakkında açıklama
Suudi Arabistan, hac ibadetini yerine getiren hacıların genel sağlık durumunun istikrarlı olduğunu ve herhangi bir sağlık tehdidine rastlanmadığını duyurdu. 28.05.2026, Sputnik Türkiye
07:21 28.05.2026
Suudi Arabistan, hac ibadetini yerine getiren hacıların genel sağlık durumunun istikrarlı olduğunu ve herhangi bir sağlık tehdidine rastlanmadığını duyurdu.
Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Abdülaziz Abdülbaki, düzenlenen basın toplantısında, kutsal topraklarda hac ibadetini yerine getiren Müslümanların sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi.
Kutsal topraklarda sıcak çarpması belirtileri üzerine 466 kişinin tedavi altına alındığını aktaran Abdülbaki, "Hacıların genel sağlık durumu istikrarlıdır. Son derece verimli sağlık sistemi sayesinde herhangi bir sağlık tehdidine rastlanmadı." dedi.
1,7 milyonu aşkın Müslüman hacı oldu
Hac mevsiminin başından bu yana sağlık alanında 1,2 milyonun üzerinde kişiye hizmet verildiğine​​​​​​​ işaret eden Abdülbaki, bunlar arasında 83 acil vakaya müdahale edildiği ve 29 açık kalp ameliyatının yapıldığını ifade etti.
1,7 milyonu aşkın Müslüman hacı oldu
Suudi Arabistan Ulaştırma ve Lojistik Hizmetleri Bakanlığı Sözcüsü Abdülaziz el-Uteybi de hac ibadetini yerine getiren kafilelerin 29 Mayıs Cuma günü itibariyle kutsal topraklardan ayrılmaya başlayacağını söyledi.
