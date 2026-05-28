https://anlatilaninotesi.com.tr/20260528/suudi-arabistandan-hacilarin-saglik-durumu-hakkinda-aciklama-1106069640.html
Suudi Arabistan'dan hacıların sağlık durumu hakkında açıklama
Suudi Arabistan'dan hacıların sağlık durumu hakkında açıklama
Sputnik Türkiye
Suudi Arabistan, hac ibadetini yerine getiren hacıların genel sağlık durumunun istikrarlı olduğunu ve herhangi bir sağlık tehdidine rastlanmadığını duyurdu. 28.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-28T07:21+0300
2026-05-28T07:21+0300
2026-05-28T07:21+0300
dünya
suudi arabistan
hacı
mekke
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/1c/1106069723_0:256:2911:1893_1920x0_80_0_0_0ca36b0a965e06cc408b548ecf5ac9de.jpg
Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Abdülaziz Abdülbaki, düzenlenen basın toplantısında, kutsal topraklarda hac ibadetini yerine getiren Müslümanların sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi.Kutsal topraklarda sıcak çarpması belirtileri üzerine 466 kişinin tedavi altına alındığını aktaran Abdülbaki, "Hacıların genel sağlık durumu istikrarlıdır. Son derece verimli sağlık sistemi sayesinde herhangi bir sağlık tehdidine rastlanmadı." dedi.Hac mevsiminin başından bu yana sağlık alanında 1,2 milyonun üzerinde kişiye hizmet verildiğine işaret eden Abdülbaki, bunlar arasında 83 acil vakaya müdahale edildiği ve 29 açık kalp ameliyatının yapıldığını ifade etti.Suudi Arabistan Ulaştırma ve Lojistik Hizmetleri Bakanlığı Sözcüsü Abdülaziz el-Uteybi de hac ibadetini yerine getiren kafilelerin 29 Mayıs Cuma günü itibariyle kutsal topraklardan ayrılmaya başlayacağını söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260528/ankara-dahil-15-il-icin-sari-kodlu-saganak-uyarisi-istanbul-dahil-yagis-icin-saat-verildi-1106069203.html
suudi arabistan
mekke
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/1c/1106069723_163:0:2687:1893_1920x0_80_0_0_370625a825e1744fda8d8aa5ca89e51f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
suudi arabistan, hacı, mekke
suudi arabistan, hacı, mekke
Suudi Arabistan'dan hacıların sağlık durumu hakkında açıklama
Suudi Arabistan, hac ibadetini yerine getiren hacıların genel sağlık durumunun istikrarlı olduğunu ve herhangi bir sağlık tehdidine rastlanmadığını duyurdu.
Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Abdülaziz Abdülbaki, düzenlenen basın toplantısında, kutsal topraklarda hac ibadetini yerine getiren Müslümanların sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi.
Kutsal topraklarda sıcak çarpması belirtileri üzerine 466 kişinin tedavi altına alındığını aktaran Abdülbaki, "Hacıların genel sağlık durumu istikrarlıdır. Son derece verimli sağlık sistemi sayesinde herhangi bir sağlık tehdidine rastlanmadı." dedi.
Hac mevsiminin başından bu yana sağlık alanında 1,2 milyonun üzerinde kişiye hizmet verildiğine işaret eden Abdülbaki, bunlar arasında 83 acil vakaya müdahale edildiği ve 29 açık kalp ameliyatının yapıldığını ifade etti.
Suudi Arabistan Ulaştırma ve Lojistik Hizmetleri Bakanlığı Sözcüsü Abdülaziz el-Uteybi de hac ibadetini yerine getiren kafilelerin 29 Mayıs Cuma günü itibariyle kutsal topraklardan ayrılmaya başlayacağını söyledi.