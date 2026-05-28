Ankara ve 14 il için sarı kodlu sağanak uyarısı: İstanbul dahil yağış için saat verildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 28 Mayıs hava durumu tahminlerine göre Marmara, (İzmir Hariç) Ege, (Antalya merkez hariç) Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile...

2026-05-28T07:05+0300

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 28 Mayıs hava durumu tahminlerine göre Marmara, (İzmir Hariç) Ege, (Antalya merkez hariç) Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji, Afyonkarahisar, Ankara, Bolu, Burdur, Çankırı, Çorum, Denizli, Isparta, Kastamonu, Kütahya, Sakarya, Uşak, Kırıkkale, Karabük ve Düzce için sarı kodlu yağış uyarısı yaptı. Yağışların öğle saatlerinde Trakya, İç Ege, Göller Yöresi, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Ankara, Kırıkkale ve Çankırı çevreleri ile Niğde ve Kayseri'nin doğu kesimlerinde, akşam saatlerinde Sakarya ve Düzce çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden oluşabilecek olumsuzluklara karşı (sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, vb) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.MARMARAParçalı ve çok bulutlu (Çanakkale hariç) bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde, akşam saatlerinde Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.ÇANAKKALE – 28°C – Parçalı ve yer yer çok bulutluİSTANBUL – 26°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKIRKLARELİ – 29°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olarak kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSAKARYA – 29°C – Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yerel kuvvetil olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıEGEParçalı ve yer yer çok bulutlu, (İzmir hariç) bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde Muğla, Denizli, Afyonkarahisar, Uşak ve Kütahya çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.A.KARAHİSAR – 20°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.DENİZLİ – 28°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.İZMİR – 30°C – Parçalı, yer yer çok bulutluMANİSA – 30°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu, ilk saatlerde doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıAKDENİZParçalı ve çok bulutlu, (Antalya merkez hariç) bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde Isparta ve Burdur çevreleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.ADANA – 30°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde Toroslar mevkiinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.ANTALYA – 28°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde batı ve iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıBURDUR – 23°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıHATAY – 28°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİÇ ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde Ankara, Kırıkkale, Çankırı çevreleri ile Niğde ve Kayseri'nin doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.ANKARA – 25°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıÇANKIRI – 26°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıESKİŞEHİR – 23°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKONYA – 24°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıBATI KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde, akşam saatlerinde Düzce çevrelerinde yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor.BOLU – 24°C – Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDÜZCE – 27°C – Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinde kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKASTAMONU – 22°C – Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıZONGULDAK – 22°C – Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA – 28°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıARTVİN – 27°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSAMSUN – 24°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıTRABZON – 24°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM – 18°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKARS – 20°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMALATYA – 24°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıVAN – 21°C – Parçalı ve çok bulutluGÜNEYDOĞU ANADOLUParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR – 30°C – Parçalı ve az bulutluMARDİN – 30°C – Parçalı ve az bulutluSİİRT – 29°C – Parçalı ve az bulutluŞANLIURFA – 33°C – Parçalı ve az bulutlu

