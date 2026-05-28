https://anlatilaninotesi.com.tr/20260528/soygu-kieve-olasi-saldiri-her-an-gerceklesebilir-1106090097.html

Şoygu: Kiev’e olası saldırı ‘her an’ gerçekleşebilir

Şoygu: Kiev’e olası saldırı ‘her an’ gerçekleşebilir

Sputnik Türkiye

Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu, Dışişleri Bakanlığı’nın yabancı büyükelçilere Kiev’i terk etme çağrısının “tamamen ciddi ve bilinçli”... 28.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-28T17:32+0300

2026-05-28T17:32+0300

2026-05-28T17:32+0300

dünya

rusya güvenlik konseyi

sergey şoygu

rusya dışişleri bakanlığı

ukrayna

kiev

rusya

güvenlik forumu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/09/1100850904_0:3:697:395_1920x0_80_0_0_937f14a50f792d2dc5cbd9b5e27034df.png

Uluslararası Güvenlik Forumu’nda gazetecilere açıklamada bulunan Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu, Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın Batılı ülkelerin büyükelçilerine Kiev’i terk etmeleri yönünde yaptığı uyarının ardından, başkente yönelik olası saldırının her an gerçekleşebileceğini söyledi.Şoygu, Rusya’nın eylemlerinin açık ve şeffaf şekilde yürütüldüğünü belirterek, şunları ifade etti:Rusya Dışişleri Bakanlığı, pazartesi günü yaptığı açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Starobelsk’teki bir koleje düzenlediği saldırının “sabır taşını çatlatan” bir eşik olduğunu belirtmişti. Açıklamada, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin Ukrayna savunma sanayi tesislerine, ayrıca Kiev’deki “karar alma merkezleri” ve komuta noktalarına yönelik sistematik saldırılara başlayacağı ifade edilmişti. Bakanlık, yabancı ülkelerin vatandaşlarına ve diplomatik misyon personeline Kiev’i en kısa sürede terk etmeleri çağrısında bulunmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260528/rusyadan-kiev-ve-batiya-suclama-zelenskiy-teror-emri-veriyor-bati-tesvik-ediyor-1106084015.html

ukrayna

kiev

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya güvenlik konseyi, sergey şoygu, rusya dışişleri bakanlığı, ukrayna, kiev, rusya, güvenlik forumu