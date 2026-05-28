https://anlatilaninotesi.com.tr/20260528/soygu-kieve-olasi-saldiri-her-an-gerceklesebilir-1106090097.html
Şoygu: Kiev’e olası saldırı ‘her an’ gerçekleşebilir
Şoygu: Kiev’e olası saldırı ‘her an’ gerçekleşebilir
Sputnik Türkiye
Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu, Dışişleri Bakanlığı’nın yabancı büyükelçilere Kiev’i terk etme çağrısının “tamamen ciddi ve bilinçli”... 28.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-28T17:32+0300
2026-05-28T17:32+0300
2026-05-28T17:32+0300
dünya
rusya güvenlik konseyi
sergey şoygu
rusya dışişleri bakanlığı
ukrayna
kiev
rusya
güvenlik forumu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/09/1100850904_0:3:697:395_1920x0_80_0_0_937f14a50f792d2dc5cbd9b5e27034df.png
Uluslararası Güvenlik Forumu’nda gazetecilere açıklamada bulunan Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu, Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın Batılı ülkelerin büyükelçilerine Kiev’i terk etmeleri yönünde yaptığı uyarının ardından, başkente yönelik olası saldırının her an gerçekleşebileceğini söyledi.Şoygu, Rusya’nın eylemlerinin açık ve şeffaf şekilde yürütüldüğünü belirterek, şunları ifade etti:Rusya Dışişleri Bakanlığı, pazartesi günü yaptığı açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Starobelsk’teki bir koleje düzenlediği saldırının “sabır taşını çatlatan” bir eşik olduğunu belirtmişti. Açıklamada, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin Ukrayna savunma sanayi tesislerine, ayrıca Kiev’deki “karar alma merkezleri” ve komuta noktalarına yönelik sistematik saldırılara başlayacağı ifade edilmişti. Bakanlık, yabancı ülkelerin vatandaşlarına ve diplomatik misyon personeline Kiev’i en kısa sürede terk etmeleri çağrısında bulunmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260528/rusyadan-kiev-ve-batiya-suclama-zelenskiy-teror-emri-veriyor-bati-tesvik-ediyor-1106084015.html
ukrayna
kiev
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/09/1100850904_46:0:678:474_1920x0_80_0_0_8216739c7dea71fa4cfb6ac003ec4edf.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya güvenlik konseyi, sergey şoygu, rusya dışişleri bakanlığı, ukrayna, kiev, rusya, güvenlik forumu
rusya güvenlik konseyi, sergey şoygu, rusya dışişleri bakanlığı, ukrayna, kiev, rusya, güvenlik forumu
Şoygu: Kiev’e olası saldırı ‘her an’ gerçekleşebilir
Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu, Dışişleri Bakanlığı’nın yabancı büyükelçilere Kiev’i terk etme çağrısının “tamamen ciddi ve bilinçli” yapıldığını belirterek, Kiev’e yönelik olası saldırının her an gerçekleşebileceğini belirtti.
Uluslararası Güvenlik Forumu’nda gazetecilere açıklamada bulunan Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu, Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın Batılı ülkelerin büyükelçilerine Kiev’i terk etmeleri yönünde yaptığı uyarının ardından, başkente yönelik olası saldırının her an gerçekleşebileceğini söyledi.
Şoygu, Rusya’nın eylemlerinin açık ve şeffaf şekilde yürütüldüğünü belirterek, şunları ifade etti:
Bana göre tüm adımlarımız görünürdür. Bunları gösteriyoruz, dahası bazı eylemlerimiz konusunda önceden uyarıda bulunuyoruz. Bu bağlamda, büyükelçilerin Kiev’i terk etmeleri yönündeki uyarı tamamen ciddi ve bilinçlice yapıldı, çünkü her halükarda saldırı her an gerçekleşebilir.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, pazartesi günü yaptığı açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Starobelsk’teki bir koleje düzenlediği saldırının “sabır taşını çatlatan” bir eşik olduğunu belirtmişti. Açıklamada, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin Ukrayna savunma sanayi tesislerine, ayrıca Kiev’deki “karar alma merkezleri” ve komuta noktalarına yönelik sistematik saldırılara başlayacağı ifade edilmişti. Bakanlık, yabancı ülkelerin vatandaşlarına ve diplomatik misyon personeline Kiev’i en kısa sürede terk etmeleri çağrısında bulunmuştu.