Sevgilisini öldüren adamın '112'yi araması iyi hal' sayıldı: Tartışmalı dosya Yargıtay'a gönderildi

Sputnik Türkiye

Erkek arkadaşı tarafından öldürülen üniversite öğrencisi Beyza Nur Kaya davasında mahkeme sanığın '112'yi aramasını ve polise direnmemesini 'iyi hal' saydı... 28.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-28T11:19+0300

Üniversite öğrencisi Beyza Nur Kaya'yı öldüren erkek arkadaşı Efe Rüştü Akoğlu'na verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, sanığın 'olaydan sonra 112'yi araması ve polise direnmemesi' nedeniyle müebbet hapis cezasına indirildi. Kararda, 'iyi hal' uygulanmasına genç kızın ailesi ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı itiraz etti. Dosya Yargıtay'a gönderildi. Mahkeme 'iyi hal' uyguladı cezası düştüHürriyet'in haberine göre, Ankara’da yaşayan üniversite öğrencisi 22 yaşındaki Beyza Nur Kaya, 23 yaşındaki erkek arkadaşı tarafından 19 Ekim 2023'te öldürüldü. Cinayetin ardından tutuklanan Akoğlu’na ‘kadına karşı kasten öldürme’ suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Ardından sanık hakkında iyi hal indirimi yapılarak ceza müebbet hapse çevrildi. Mahkeme ayrıca Akoğlu’na ‘ruhsatsız silah bulundurma’ suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezası da verdi.112'yi araması 'iyi hal'in gerekçesi oldu Mahkeme gerekçeli kararında, sanık hakkında neden iyi hal indirimi yaptığına ilişkin olarak da “Ambulansın yanında sanığın tespit edildiği, maktulün sevgilisi olduğunu, kendine ait ruhsatsız silah ile yaraladığını beyan ettiği ve zor kullanma olmadan ekip otosuna bindirdikleri de anlaşılmakla sanığın suçun işlenmesinden sonraki davranışları (olay sonrası komşusuna haber vermesi, durumu 112 acil servise bildirmiş olması, 112 acil çağrı merkezi arama kayıtları), cezanın geleceği üzerindeki olası etkileri hususu lehine takdiri indirim sebebi kabul edilerek, cezasından TCK’nın 62. maddesi uyarınca indirim yapılarak müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir” değerlendirilmesi yapıldı.İstinaf da kararı onadıYerel mahkemenin kararına hem ailenin avukat hem Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili hem de sanığın avukatı itiraz etti. Kararın istinaf incelemesini yapan Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, tarafların istinaf başvurusun reddine karar verdi. İstinaf mahkemesi sanık hakkında haksız tahrik indiriminin uygulanmamasının isabetli olduğunu belirtti ancak uygulanan iyi hal indiriminde ise bir isabetsizlik bulunmadığına hükmetti.Son kararı Yargıtay verecekTaraflar istinaf mahkemesine kararına ilişkin temyiz başvurusunda bulundu. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı dosyaya ilişkin hazırladığı tebliğnamede mahkeme kararının onanmasını talep etti. Dosyaya ilişkin nihai kararı Yargıtay 1. Ceza Dairesi verecek.

