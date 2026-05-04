Diyarbakır'daki İlayda Alkaş cinayetinde baba sanıktan şikayetçi olmadı

Sputnik Türkiye

Birlikte yaşadığı erkek tarafından temmuz 2025 tarihinde silahla vurularak öldürülen 22 yaşındaki İlayda Alkaş’ın ölümüne ilişkin görülen davanın ilk... 04.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-04T18:38+0300

Diyarbakır Yenişehir’de 22 yaşındaki İlayda Alkaş’ın "tasarlayarak kasten öldürülmesi" suçuna ilişkin açılan davanın ilk duruşması Diyarbakır 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmada, müşteki sıfatıyla katılan maktulün ebeveynlerinin çelişen beyanları ve sanığın savunması öne çıktı.'Tabancayla ateş etti, kızım yere düştü, şikayetçiyim'Dosya kapsamında müşteki sıfatıyla dinlenen maktulün annesi H.A., sanığın eylemi doğrudan hedef alarak gerçekleştirdiğini belirterek şikayetçi olduğunu söyledi. Kızının görücü usulü evlendiğini ve eşinin izin vermemesinden dolayı kızını 7 ay boyunca hiç görmediğini de ifade eden anne H.A. "Doğum günü kutlamasına gittik. Döndüğümüzde taksi binanın yanında durdu. Cemal tabancayla ateş etti, kızım yere düştü. Şikayetçiyim" dedi.Buna karşın, maktulün babası M.A. ise kızının ölümüyle ilgili sanıktan şikayetçi olmadığını belirtti.'Bir sorunumuz olmamasına rağmen bir kez kadın sığınma evine gitti'Duruşmada savunma yapan Cemal A, İlayda Alkaş ile mutlu bir evliliklerinin olduğunu iddia ederek, resmi nikahlarının bulunmadığını belirtti.Eşinin hamile olduğunu söyleyen sanık olay anını anlattı:Cumhuriyet savcısı, sunduğu esas hakkındaki mütalaasında sanığın 'kasten öldürme' suçunun sübuta erdiği görüşüyle cezalandırılmasını ve mevcut delil durumu gözetilerek tutukluluk halinin devamını talep etti. Mahkeme heyeti, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın davaya katılma talebini suçtan zarar görme ihtimaline binaen kabul ederken, Diyarbakır Barosu Kadın Hakları Merkezi’nin davaya katılma talebini reddetti.Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilerek, dosyadaki eksik hususların giderilmesi için duruşma ertelendi.

