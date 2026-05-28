Rusya ve Kazakistan arasında nükleer enerji ortaklığı: Astana'da 10 yeni anlaşma imzalandı

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’in Astana’da gerçekleştirdiği resmi görüşmelerin ardından iki ülke... 28.05.2026, Sputnik Türkiye

Rusya ve Kazakistan arasında gerçekleştirilen üst düzey müzakerelerin ardından, Kazakistan topraklarında inşa edilecek ilk nükleer güç santraline (NGS) ilişkin hükümetler arası çerçeve anlaşması imzalandı. Anlaşma, nükleer santral projesinin temel ilkelerini, işbirliği şartlarını ve projenin finansmanı için Rusya tarafından sağlanacak devlet ihracat kredisini kapsıyor.Sadece bir santral değil, yeni bir sanayi kolu kuruluyorGörüşmelerin ardından basına açıklamalarda bulunan Rusya lideri Vladimir Putin, işbirliğinin sadece bir elektrik santrali inşasıyla sınırlı kalmayacağını belirtti. Putin, Rusya’nın Kazakistan’da eğitim ve uzman yetiştirilmesini de kapsayan bütünsel bir ‘barışçıl atom’ sanayisinin kurulmasına öncülük edeceğini vurguladı.Halkların dostluğu için ‘yedi temel ilke’İki lider, iki ülke halkları arasındaki ilişkileri düzenleyen ve ‘Halkların Dostluğunun Yedi Temeli’ olarak adlandırılan ortak bir bildiriye imza attı. İmzalanan metinde öne çıkan yedi temel ilke şu şekilde sıralandı:Eğitim, finans ve enerjide kapsamlı işbirliğiZirve kapsamında nükleer enerjinin yanı sıra stratejik öneme sahip birçok anlaşma ve eylem planı da hayata geçirildi. Bu kapsamda imzalanan diğer belgeler şunlar:‘Rusya olmadan küresel sorunlar çözülemez’Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım-Cömert Tokayev, Rusya ile stratejik ortaklık ve müttefiklik ilişkilerine büyük önem verdiklerini ifade etti.Putin’in Astana ziyaretini ilişkilerin geleceği açısından dönüm noktası olarak nitelendiren Tokayev, Rusya’nın küresel ekonomideki lider konumunu asla kaybetmeyeceğini ve Rusya'nın katılımı olmadan hiçbir büyük uluslararası sorunun çözülemeyeceğini vurguladı.

