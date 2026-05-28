İranlı uzmandan dikkat çeken analiz: ‘Avrupa, Ukrayna krizinin kurbanı olmak istemiyor’

İranlı uzman Pasandideh, Ukrayna’nın stratejik olarak çatışmayı kendi sınırlarının dışına taşırmak ve Avrupa için topyekûm bir güvenlik krizine dönüştürmek... 28.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-28T12:45+0300

Kiev rejimi ülkede yaşanan krizi barışçıl yollarla çözüme kavuşturma süreci önünde engeller yaratmaya devam ederken, krizin jeopolitik yansımalarına ilişkin uluslararası uzmanlardan çarpıcı analizler gelmeye devam ediyor. İranlı Uluslararası İlişkiler Uzmanı Somayeh Pasandideh, Ukrayna’nın mevcut askeri stratejisini ve Avrupa ülkelerinin bu stratejiye karşı değişen tutumunu değerlendirdi.Pasandideh, Kiev rejiminin krizi tüm Avrupa’ya yayma eğiliminde olduğunu belirterek, Avrupa'da son dönemde yaşanan insansız hava aracı (İHA) vakalarının arkasında hibrit bir savaş stratejisi yattığına dikkat çekti.‘Kiev, çatışmayı Avrupa’nın güvenlik krizine dönüştürmek istiyor’Ukrayna'nın stratejik çıkarlarının, çatışmanın coğrafi sınırları aşmasında yattığını vurgulayan Pasandideh, şu değerlendirmede bulundu:Pasandideh, Kiev'in "Avrupa'nın güvenliği ile Ukrayna krizi ayrılmaz bir bütündür" algısı yaratmaya çalıştığını ifade etti. Ancak uzman, Avrupa ülkelerinin Ukrayna'ya destek vermelerine rağmen, herhangi bir sınır veya İHA olayının Rusya ile NATO arasında doğrudan bir savaşı tetiklemesini istemediklerini ve bu aşamaya geçmekten kaçındıklarını belirtti.Avrupa ile Ukrayna arasındaki hedef çatlağı: ‘Finlandiya örneği’Avrupa genelinde derinleşen bu endişenin somut adımlarla gün yüzüne çıktığını ifade eden İranlı uzman, Finlandiya’nın son dönemdeki tutumunu örnek gösterdi. Finlandiya'nın Ukrayna'dan, kendi topraklarını Rusya'ya yönelik saldırılar için kullanmamasını talep etmesini dönüm noktası olarak nitelendiren Pasandideh, şunları kaydetti:

