https://anlatilaninotesi.com.tr/20260528/rusya-insan-haklari-komiseri-bmnin-starobelsk-tepkisi-onemli-bir-sinyal-1106089968.html
Rusya İnsan Hakları Komiseri: BM’nin Starobelsk tepkisi ‘önemli bir sinyal’
Rusya İnsan Hakları Komiseri: BM’nin Starobelsk tepkisi ‘önemli bir sinyal’
Sputnik Türkiye
Rusya İnsan Hakları Yetkilisi Yana Lantratova, BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk’ün Ukrayna ordusunun Starobelsk’e düzenlediği saldırının... 28.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-28T17:12+0300
2026-05-28T17:12+0300
2026-05-28T17:33+0300
dünya
rusya
insan hakları
lugansk halk cumhuriyeti (lhc)
ukrayna silahlı kuvvetleri
volker türk
bm i̇nsan hakları yüksek komiserliği (ohchr)
yana lantratova
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/1c/1106089502_0:0:768:432_1920x0_80_0_0_f06becf0af3a4bfeb825c0d6c3b65a99.jpg
Rusya İnsan Hakları Komiseri Yana Lantratova, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin (LHC) Starobelsk kentindeki koleje düzenlediği saldırıya ilişkin Birleşmiş Milletler’den (BM) gelen tepkiyi değerlendirdi. Lantiratova, BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk’ün saldırıya dair yaptığı açıklamayı “prensip olarak son derece önemli bir sinyal” olarak niteledi.Lantratova, “Starobelsk’e yönelik saldırının soruşturulması çağrısında bulunan BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri’nin açıklamasını memnuniyetle karşılıyorum. Starobelsk’te yaşanan trajedinin, insan haklarının korunması alanındaki en üst düzey uluslararası yetkililerden biri tarafından dile getirilmesi ve kamuoyu önünde kınanması son derece önemli. Bu, ilkesel açıdan çok önemli bir sinyal” ifadelerini kullandı.BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, daha önce yaptığı açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin (LHC) Starobelsk kentinde gerçekleştirdiği saldırıların ardından hızlı ve bağımsız bir soruşturma yürütülmesi çağrısında bulunmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260528/rusyadan-kiev-ve-batiya-suclama-zelenskiy-teror-emri-veriyor-bati-tesvik-ediyor-1106084015.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/1c/1106089502_97:0:673:432_1920x0_80_0_0_a33ee141e96c39653199f4a52b085747.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, insan hakları, lugansk halk cumhuriyeti (lhc), ukrayna silahlı kuvvetleri, volker türk, bm i̇nsan hakları yüksek komiserliği (ohchr), yana lantratova
rusya, insan hakları, lugansk halk cumhuriyeti (lhc), ukrayna silahlı kuvvetleri, volker türk, bm i̇nsan hakları yüksek komiserliği (ohchr), yana lantratova
Rusya İnsan Hakları Komiseri: BM’nin Starobelsk tepkisi ‘önemli bir sinyal’
17:12 28.05.2026 (güncellendi: 17:33 28.05.2026)
Rusya İnsan Hakları Yetkilisi Yana Lantratova, BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk’ün Ukrayna ordusunun Starobelsk’e düzenlediği saldırının soruşturulması çağrısını “ilkesel açıdan son derece önemli bir mesaj” olarak değerlendirdi.
Rusya İnsan Hakları Komiseri Yana Lantratova, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin (LHC) Starobelsk kentindeki koleje düzenlediği saldırıya ilişkin Birleşmiş Milletler’den (BM) gelen tepkiyi değerlendirdi. Lantiratova, BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk’ün saldırıya dair yaptığı açıklamayı “prensip olarak son derece önemli bir sinyal” olarak niteledi.
Lantratova, “Starobelsk’e yönelik saldırının soruşturulması çağrısında bulunan BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri’nin açıklamasını memnuniyetle karşılıyorum. Starobelsk’te yaşanan trajedinin, insan haklarının korunması alanındaki en üst düzey uluslararası yetkililerden biri tarafından dile getirilmesi ve kamuoyu önünde kınanması son derece önemli. Bu, ilkesel açıdan çok önemli bir sinyal” ifadelerini kullandı.
BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, daha önce yaptığı açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin (LHC) Starobelsk kentinde gerçekleştirdiği saldırıların ardından hızlı ve bağımsız bir soruşturma yürütülmesi çağrısında bulunmuştu.