Rusya İnsan Hakları Komiseri: BM’nin Starobelsk tepkisi ‘önemli bir sinyal’

28.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-28T17:33+0300

Rusya İnsan Hakları Komiseri Yana Lantratova, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin (LHC) Starobelsk kentindeki koleje düzenlediği saldırıya ilişkin Birleşmiş Milletler’den (BM) gelen tepkiyi değerlendirdi. Lantiratova, BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk’ün saldırıya dair yaptığı açıklamayı “prensip olarak son derece önemli bir sinyal” olarak niteledi.Lantratova, “Starobelsk’e yönelik saldırının soruşturulması çağrısında bulunan BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri’nin açıklamasını memnuniyetle karşılıyorum. Starobelsk’te yaşanan trajedinin, insan haklarının korunması alanındaki en üst düzey uluslararası yetkililerden biri tarafından dile getirilmesi ve kamuoyu önünde kınanması son derece önemli. Bu, ilkesel açıdan çok önemli bir sinyal” ifadelerini kullandı.BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, daha önce yaptığı açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin (LHC) Starobelsk kentinde gerçekleştirdiği saldırıların ardından hızlı ve bağımsız bir soruşturma yürütülmesi çağrısında bulunmuştu.

