Rus ordusu Ukrayna’da tampon bölgeyi genişletiyor: Bir yerleşim daha kontrol altında
Sivillerin güvenliğini sağlama amacıyla Ukrayna sınırı boyunca tampon bölge oluşturma çalışmalarını sürdüren Rus ordusu, Harkov Bölgesi'nde bir yerleşim... 28.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-28T14:42+0300
Rus ordusu Ukrayna’da tampon bölgeyi genişletiyor: Bir yerleşim daha kontrol altında
14:41 28.05.2026 (güncellendi: 14:42 28.05.2026)
Sivillerin güvenliğini sağlama amacıyla Ukrayna sınırı boyunca tampon bölge oluşturma çalışmalarını sürdüren Rus ordusu, Harkov Bölgesi’nde bir yerleşim biriminin daha kontrolünü ele geçirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna ve Donbass'ta sürdürdüğü özel askeri harekata ilişkin güncel gelişmeleri paylaştı.
Bakanlığı açıklamasına göre, Rus birlikler aktif eylemleri sonucu Ukrayna’nın Harkov Bölgesi’ndeki Novovasilevka yerleşim biriminde kontrol sağladı.
Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya ile Ukrayna arasındaki sınır boyunca güvenlik amaçlı tampon bölgesi oluşturulmasına karar verildiğini, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin şu anda bu görev üzerinde çalıştığını ifade etmişti.
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin son bir günkü kaybı yaklaşık olarak bin 245 asker ve tanklar dahil 10 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.
Rus ordusu, Ukrayna’da uzun menzilli İHA’ların depolandığı ve havalandırıldığı yerleri, Ukrayna ordusunun kullandığı enerji ve ulaşım altyapı tesislerini, mühimmat depolarını ve Ukraynalı askerlerin ve yabancı militanların yoğun olduğu yerleri bombaladı.
Ayrıca Ukrayna ordusuna ait 4 güdümlü uçak bombası ve 184 uçak tipi İHA, Rusya hava savunma güçleri tarafından düşürüldü.