Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260528/rus-ordusu-ukraynada-tampon-bolgeyi-genisletiyor-bir-yerlesim-daha-kontrol-altinda-1106085632.html
Rus ordusu Ukrayna’da tampon bölgeyi genişletiyor: Bir yerleşim daha kontrol altında
Rus ordusu Ukrayna’da tampon bölgeyi genişletiyor: Bir yerleşim daha kontrol altında
Sputnik Türkiye
Sivillerin güvenliğini sağlama amacıyla Ukrayna sınırı boyunca tampon bölge oluşturma çalışmalarını sürdüren Rus ordusu, Harkov Bölgesi’nde bir yerleşim... 28.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-28T14:41+0300
2026-05-28T14:42+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
ukrayna
harkov
donbass
rusya savunma bakanlığı
özel askeri harekat
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/1c/1106085474_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a65e2bf864a6f4d8050a5ded47284e7c.jpg
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna ve Donbass'ta sürdürdüğü özel askeri harekata ilişkin güncel gelişmeleri paylaştı.Bakanlığı açıklamasına göre, Rus birlikler aktif eylemleri sonucu Ukrayna’nın Harkov Bölgesi’ndeki Novovasilevka yerleşim biriminde kontrol sağladı.Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin son bir günkü kaybı yaklaşık olarak bin 245 asker ve tanklar dahil 10 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.Rus ordusu, Ukrayna’da uzun menzilli İHA’ların depolandığı ve havalandırıldığı yerleri, Ukrayna ordusunun kullandığı enerji ve ulaşım altyapı tesislerini, mühimmat depolarını ve Ukraynalı askerlerin ve yabancı militanların yoğun olduğu yerleri bombaladı.Ayrıca Ukrayna ordusuna ait 4 güdümlü uçak bombası ve 184 uçak tipi İHA, Rusya hava savunma güçleri tarafından düşürüldü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260528/rusyadan-kiev-ve-batiya-suclama-zelenskiy-teror-emri-veriyor-bati-tesvik-ediyor-1106084015.html
rusya
ukrayna
harkov
donbass
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/1c/1106085474_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0766402c6f8a682449663ec6f1f5a606.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, ukrayna, harkov, donbass, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat
rusya, ukrayna, harkov, donbass, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat

Rus ordusu Ukrayna’da tampon bölgeyi genişletiyor: Bir yerleşim daha kontrol altında

14:41 28.05.2026 (güncellendi: 14:42 28.05.2026)
© Sputnik / Sergey BobılevRus Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna ve Donbass'ta sürdürdüğü özel askeri harekat
Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna ve Donbass'ta sürdürdüğü özel askeri harekat - Sputnik Türkiye, 1920, 28.05.2026
© Sputnik / Sergey Bobılev
Abone ol
Sivillerin güvenliğini sağlama amacıyla Ukrayna sınırı boyunca tampon bölge oluşturma çalışmalarını sürdüren Rus ordusu, Harkov Bölgesi’nde bir yerleşim biriminin daha kontrolünü ele geçirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna ve Donbass'ta sürdürdüğü özel askeri harekata ilişkin güncel gelişmeleri paylaştı.
Bakanlığı açıklamasına göre, Rus birlikler aktif eylemleri sonucu Ukrayna’nın Harkov Bölgesi’ndeki Novovasilevka yerleşim biriminde kontrol sağladı.

Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya ile Ukrayna arasındaki sınır boyunca güvenlik amaçlı tampon bölgesi oluşturulmasına karar verildiğini, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin şu anda bu görev üzerinde çalıştığını ifade etmişti.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin son bir günkü kaybı yaklaşık olarak bin 245 asker ve tanklar dahil 10 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.
Rus ordusu, Ukrayna’da uzun menzilli İHA’ların depolandığı ve havalandırıldığı yerleri, Ukrayna ordusunun kullandığı enerji ve ulaşım altyapı tesislerini, mühimmat depolarını ve Ukraynalı askerlerin ve yabancı militanların yoğun olduğu yerleri bombaladı.
Ayrıca Ukrayna ordusuna ait 4 güdümlü uçak bombası ve 184 uçak tipi İHA, Rusya hava savunma güçleri tarafından düşürüldü.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 28.05.2026
UKRAYNA KRİZİ
Rusya’dan Kiev ve Batı’ya suçlama: ‘Zelenskiy terör emri veriyor, Batı teşvik ediyor’
14:22
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала