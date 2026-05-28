https://anlatilaninotesi.com.tr/20260528/rus-ordusu-ukraynada-tampon-bolgeyi-genisletiyor-bir-yerlesim-daha-kontrol-altinda-1106085632.html

Rus ordusu Ukrayna’da tampon bölgeyi genişletiyor: Bir yerleşim daha kontrol altında

Rus ordusu Ukrayna’da tampon bölgeyi genişletiyor: Bir yerleşim daha kontrol altında

Sputnik Türkiye

Sivillerin güvenliğini sağlama amacıyla Ukrayna sınırı boyunca tampon bölge oluşturma çalışmalarını sürdüren Rus ordusu, Harkov Bölgesi’nde bir yerleşim... 28.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-28T14:41+0300

2026-05-28T14:41+0300

2026-05-28T14:42+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya

ukrayna

harkov

donbass

rusya savunma bakanlığı

özel askeri harekat

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/1c/1106085474_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a65e2bf864a6f4d8050a5ded47284e7c.jpg

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna ve Donbass'ta sürdürdüğü özel askeri harekata ilişkin güncel gelişmeleri paylaştı.Bakanlığı açıklamasına göre, Rus birlikler aktif eylemleri sonucu Ukrayna’nın Harkov Bölgesi’ndeki Novovasilevka yerleşim biriminde kontrol sağladı.Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin son bir günkü kaybı yaklaşık olarak bin 245 asker ve tanklar dahil 10 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.Rus ordusu, Ukrayna’da uzun menzilli İHA’ların depolandığı ve havalandırıldığı yerleri, Ukrayna ordusunun kullandığı enerji ve ulaşım altyapı tesislerini, mühimmat depolarını ve Ukraynalı askerlerin ve yabancı militanların yoğun olduğu yerleri bombaladı.Ayrıca Ukrayna ordusuna ait 4 güdümlü uçak bombası ve 184 uçak tipi İHA, Rusya hava savunma güçleri tarafından düşürüldü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260528/rusyadan-kiev-ve-batiya-suclama-zelenskiy-teror-emri-veriyor-bati-tesvik-ediyor-1106084015.html

rusya

ukrayna

harkov

donbass

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, ukrayna, harkov, donbass, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat