Putin’den Kazakistan açıklaması: ‘İlişkilerimiz eşitlik ilkesiyle yükselişte’

Sputnik Türkiye

Rusya lideri Putin, Kazakistan ile olan ilişkilerin yüzyıllara dayanan dostluk geleneklerine dayandığını ve eşitlik ilkesi çerçevesinde dinamik bir şekilde... 28.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-28T11:48+0300

2026-05-28T11:47+0300

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Kazakistan’da iki ülke arasındaki ilişkileri değerlendirdi. Rusya ve Kazakistan ilişkilerinin büyük bir yükselişte olduğunu belirten Putin, ortaklığın stratejik önemine dikkat çekti.Putin, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:Ticaret hacminde rekor artışİki ülke arasındaki ekonomik işbirliğinin hızla güçlendiğini ifade eden Rus lider, somut rakamlar paylaştı. Putin'in açıklamalarına göre, Rusya ve Kazakistan arasındaki ikili ticaret hacmi 2025 yılında 28 milyar dolarıaşarken, 2026 yılının ilk çeyreğinde de yüzde 9’un üzerinde bir büyüme kaydetti.Ekonominin yanı sıra insani ve kültürel alandaki bağların da güçlendiğini belirten Putin, bu yıl Kazakistan’da ‘Uluslararası Rus Dili Örgütü’nün kurulduğunu ve ülkede ‘Rusya Kültür Günleri’ etkinliklerinin başarıyla gerçekleştirildiğini hatırlattı.Küresel ve bölgesel işbirliğiPutin; Rusya ve Kazakistan'ın Avrasya Ekonomik Birliği (AEB), Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ), Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT), Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ), BRICS, Birleşmiş Milletler (BM) ve "Hazar Beşlisi" gibi uluslararası platformlardaki ortak çalışmalarını "yapıcı işbirliğinin en somut örneği" olarak nitelendirdi.16 yeni anlaşma imzalanacakÜç günlük resmi devlet ziyareti kapsamında dün Kazakistan’a giden Vladimir Putin, Kazak mevkidaşıyla hem baş başa hem de heyetler arası heyet toplantılarında bir araya geldi. Görüşmelerin ardından iki ülke arasında farklı alanları kapsayan 16 yeni anlaşmanın imzalanması ve liderlerin ortak bir basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

