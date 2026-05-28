https://anlatilaninotesi.com.tr/20260528/putinden-kazakistan-aciklamasi-iliskilerimiz-esitlik-ilkesiyle-yukseliste-1106077340.html
Putin’den Kazakistan açıklaması: ‘İlişkilerimiz eşitlik ilkesiyle yükselişte’
Putin’den Kazakistan açıklaması: ‘İlişkilerimiz eşitlik ilkesiyle yükselişte’
Sputnik Türkiye
Rusya lideri Putin, Kazakistan ile olan ilişkilerin yüzyıllara dayanan dostluk geleneklerine dayandığını ve eşitlik ilkesi çerçevesinde dinamik bir şekilde... 28.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-28T11:48+0300
2026-05-28T11:48+0300
2026-05-28T11:47+0300
dünya
rusya
kazakistan
vladimir putin
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/1c/1106077326_0:67:2898:1697_1920x0_80_0_0_fb591532f423f1826185adbd2f81aa14.jpg
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Kazakistan’da iki ülke arasındaki ilişkileri değerlendirdi. Rusya ve Kazakistan ilişkilerinin büyük bir yükselişte olduğunu belirten Putin, ortaklığın stratejik önemine dikkat çekti.Putin, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:Ticaret hacminde rekor artışİki ülke arasındaki ekonomik işbirliğinin hızla güçlendiğini ifade eden Rus lider, somut rakamlar paylaştı. Putin'in açıklamalarına göre, Rusya ve Kazakistan arasındaki ikili ticaret hacmi 2025 yılında 28 milyar dolarıaşarken, 2026 yılının ilk çeyreğinde de yüzde 9’un üzerinde bir büyüme kaydetti.Ekonominin yanı sıra insani ve kültürel alandaki bağların da güçlendiğini belirten Putin, bu yıl Kazakistan’da ‘Uluslararası Rus Dili Örgütü’nün kurulduğunu ve ülkede ‘Rusya Kültür Günleri’ etkinliklerinin başarıyla gerçekleştirildiğini hatırlattı.Küresel ve bölgesel işbirliğiPutin; Rusya ve Kazakistan'ın Avrasya Ekonomik Birliği (AEB), Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ), Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT), Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ), BRICS, Birleşmiş Milletler (BM) ve "Hazar Beşlisi" gibi uluslararası platformlardaki ortak çalışmalarını "yapıcı işbirliğinin en somut örneği" olarak nitelendirdi.16 yeni anlaşma imzalanacakÜç günlük resmi devlet ziyareti kapsamında dün Kazakistan’a giden Vladimir Putin, Kazak mevkidaşıyla hem baş başa hem de heyetler arası heyet toplantılarında bir araya geldi. Görüşmelerin ardından iki ülke arasında farklı alanları kapsayan 16 yeni anlaşmanın imzalanması ve liderlerin ortak bir basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260528/kiev-rejiminden-hersonda-kanli-provokasyon-cocuk-parkina-duzenlenen-saldirida-bir-baba-hayatini-1106076754.html
rusya
kazakistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/1c/1106077326_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7a3ab7a5ef8b5e8b93a0790b983b1849.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, kazakistan, vladimir putin
rusya, kazakistan, vladimir putin
Putin’den Kazakistan açıklaması: ‘İlişkilerimiz eşitlik ilkesiyle yükselişte’
Rusya lideri Putin, Kazakistan ile olan ilişkilerin yüzyıllara dayanan dostluk geleneklerine dayandığını ve eşitlik ilkesi çerçevesinde dinamik bir şekilde geliştiğini vurguladı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Kazakistan’da iki ülke arasındaki ilişkileri değerlendirdi. Rusya ve Kazakistan ilişkilerinin büyük bir yükselişte olduğunu belirten Putin, ortaklığın stratejik önemine dikkat çekti.
Putin, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Halklarımızın yüzyıllardır süregelen bir arada yaşama kültürüne, güçlü dostluk geleneklerine ve karşılıklı saygıya dayanan stratejik ortaklığımızı derinleştirmek adına bugüne kadar çok büyük adımlar atıldı."
Ticaret hacminde rekor artış
İki ülke arasındaki ekonomik işbirliğinin hızla güçlendiğini ifade eden Rus lider, somut rakamlar paylaştı. Putin'in açıklamalarına göre, Rusya ve Kazakistan arasındaki ikili ticaret hacmi 2025 yılında 28 milyar dolarıaşarken, 2026 yılının ilk çeyreğinde de yüzde 9’un üzerinde bir büyüme kaydetti.
Ekonominin yanı sıra insani ve kültürel alandaki bağların da güçlendiğini belirten Putin, bu yıl Kazakistan’da ‘Uluslararası Rus Dili Örgütü’nün kurulduğunu ve ülkede ‘Rusya Kültür Günleri’ etkinliklerinin başarıyla gerçekleştirildiğini hatırlattı.
Küresel ve bölgesel işbirliği
Putin; Rusya ve Kazakistan'ın Avrasya Ekonomik Birliği (AEB), Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ), Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT), Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ), BRICS, Birleşmiş Milletler (BM) ve "Hazar Beşlisi" gibi uluslararası platformlardaki ortak çalışmalarını "yapıcı işbirliğinin en somut örneği" olarak nitelendirdi.
16 yeni anlaşma imzalanacak
Üç günlük resmi devlet ziyareti kapsamında dün Kazakistan’a giden Vladimir Putin, Kazak mevkidaşıyla hem baş başa hem de heyetler arası heyet toplantılarında bir araya geldi. Görüşmelerin ardından iki ülke arasında farklı alanları kapsayan 16 yeni anlaşmanın imzalanması ve liderlerin ortak bir basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.