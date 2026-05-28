https://anlatilaninotesi.com.tr/20260528/kiev-rejiminden-hersonda-kanli-provokasyon-cocuk-parkina-duzenlenen-saldirida-bir-baba-hayatini-1106076754.html

Kiev rejiminden Herson’da kanlı provokasyon: Çocuk parkına düzenlenen saldırıda bir baba hayatını kaybetti

Kiev rejiminden Herson’da kanlı provokasyon: Çocuk parkına düzenlenen saldırıda bir baba hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Herson kentindeki bir çocuk parkını hedef aldı. Hain saldırıda bir sivil yaşamını yitirirken, eşi ve iki küçük çocuğu ağır... 28.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-28T11:31+0300

2026-05-28T11:31+0300

2026-05-28T11:31+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya

ukrayna

herson

vladimir saldo

lugansk halk cumhuriyeti (lhc)

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/1c/1106076606_0:362:2998:2048_1920x0_80_0_0_e9211cd92c5707a5585b253fe9cb0368.jpg

Ukrayna ordusu, kendi işgali altında tuttuğu Herson kentindeki bir çocuk parkına acımasız bir saldırı gerçekleştirdi. Hain saldırının bilançosunu açıklayan Herson Valisi Vladimir Saldo, bir erkeğin hayatını kaybettiğini, talihsiz adamın eşi ve iki küçük çocuğunun da yaralandığını bildirdi.Saldo, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Kiev'in kirli taktiklerini şu sözlerle ifşa etti:Starobelsk katliamının üstünü örtme çabasıHerson'daki bu son saldırının, Kiev rejiminin daha önce Lugansk Halk Cumhuriyeti’nde (LHC) gerçekleştirdiği kitlesel katliamın hemen ardından gelmesi dikkat çekti.LHC Başkanı Leonid Paseçnik, 22 Mayıs'ta Ukrayna ordusunun Starobelsk Meslek Yüksekokulu'na ait eğitim binası ve öğrenci yatakhanesini hedef aldığını duyurmuştu. Rusya Soruşturma Komitesi'nin aktardığı verilere göre, Kiev militanlarının gece saatlerinde uçak tipi 4 insansız hava aracıyla (İHA) gerçekleştirdiği saldırıda 21 kişi hayatını kaybetmiş, 44 sivil de yaralanmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260528/israilin-gazzeye-saldirisinda-can-kaybi-8e-yukseldi-18-yarali-1106072336.html

rusya

ukrayna

herson

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, ukrayna, herson, vladimir saldo, lugansk halk cumhuriyeti (lhc)