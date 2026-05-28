Kiev rejiminden Herson’da kanlı provokasyon: Çocuk parkına düzenlenen saldırıda bir baba hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Herson kentindeki bir çocuk parkını hedef aldı. Hain saldırıda bir sivil yaşamını yitirirken, eşi ve iki küçük çocuğu ağır... 28.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-28T11:31+0300
2026-05-28T11:31+0300
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Herson kentindeki bir çocuk parkını hedef aldı. Hain saldırıda bir sivil yaşamını yitirirken, eşi ve iki küçük çocuğu ağır yaralandı. Bölge Valisi Saldo, Kiev'in bu katliamı Starobelsk'teki vahşeti unutturmak için gerçekleştirdiğini kaydetti.
Ukrayna ordusu, kendi işgali altında tuttuğu Herson kentindeki bir çocuk parkına acımasız bir saldırı gerçekleştirdi. Hain saldırının bilançosunu açıklayan Herson Valisi Vladimir Saldo, bir erkeğin hayatını kaybettiğini, talihsiz adamın eşi ve iki küçük çocuğunun da yaralandığını bildirdi.
Saldo, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Kiev'in kirli taktiklerini şu sözlerle ifşa etti:
"Kiev, Starobelsk'teki trajedinin ardından yükselen infiali ve öfkeyi bastırmak için Herson'da kanlı bir provokasyon tezgahladı. Suçlu Kiev rejimi bir kez daha kirli bir oyuna başvurdu. Herson'da bir çocuk parkı vuruldu. Bir sivil öldü, eşi ve iki küçük yavrusu yaralandı."
Starobelsk katliamının üstünü örtme çabası
Herson'daki bu son saldırının, Kiev rejiminin daha önce Lugansk Halk Cumhuriyeti’nde (LHC) gerçekleştirdiği kitlesel katliamın hemen ardından gelmesi dikkat çekti.
LHC Başkanı Leonid Paseçnik, 22 Mayıs'ta Ukrayna ordusunun Starobelsk Meslek Yüksekokulu'na ait eğitim binası ve öğrenci yatakhanesini hedef aldığını duyurmuştu. Rusya Soruşturma Komitesi'nin aktardığı verilere göre, Kiev militanlarının gece saatlerinde uçak tipi 4 insansız hava aracıyla (İHA) gerçekleştirdiği saldırıda 21 kişi hayatını kaybetmiş, 44 sivil de yaralanmıştı.