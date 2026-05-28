Putin'den dünyaya güvenlik uyarısı: 'Uluslararası terör ve kontrolsüz nükleer silah büyük tehdit'

Rusya Devlet Başkanı Putin, uluslararası terör ve nükleer silahların kontrolsüz yayılmasının istisnasız tüm ülkeler için büyük bir tehlike oluşturduğunu... 28.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-28T12:08+0300

Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen Uluslararası Güvenlik Forumu, dünya genelinden üst düzey güvenlik yetkililerini bir araya getirdi. 26-29 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen forumun genel kurul oturumuna bir video mesaj gönderen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, küresel güvenlik mimarisine ilişkin önemli uyarılarda bulundu.‘Hiçbir ülke güvende değil’Konuşmasında küresel tehditlerin altını çizen Putin, uluslararası terör ve nükleer risklerin yanı sıra siber suçlara da dikkat çekti. Rus lider, şu ifadeleri kullandı:‘Dünya birbirine bağlı, gerilim herkesi etkiliyor’Günümüz dünyasının karşılıklı bağımlılık üzerine kurulu olduğunu hatırlatan Putin, yerel krizlerin küresel etkilerine değindi.Rus lider, "Modern dünya birbiriyle bağlantılı ve karşılıklı bağımlı bir yapıya sahip. Bu nedenle, belirli bölgelerde tırmanan gerilimler tüm dünya topluluğu üzerinde olumsuz bir etki yaratıyor" diyerek küresel işbirliğinin önemine vurgu yaptı.Küresel denge ve güven ilanıForum kapsamında sunulan fikir ve önerilerin, katılımcı ülkeler arasındaki ortaklığı geliştireceğine inandığını belirten Putin, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

