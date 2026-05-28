Putin'den dünyaya güvenlik uyarısı: 'Uluslararası terör ve kontrolsüz nükleer silah büyük tehdit'
Rusya Devlet Başkanı Putin, uluslararası terör ve nükleer silahların kontrolsüz yayılmasının istisnasız tüm ülkeler için büyük bir tehlike oluşturduğunu... 28.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-28T12:08+0300
Rusya Devlet Başkanı Putin, uluslararası terör ve nükleer silahların kontrolsüz yayılmasının istisnasız tüm ülkeler için büyük bir tehlike oluşturduğunu vurguladı. Putin, bölgesel gerilimlerin tüm dünya topluluğunu olumsuz etkilediğini belirtti.
Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen Uluslararası Güvenlik Forumu, dünya genelinden üst düzey güvenlik yetkililerini bir araya getirdi. 26-29 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen forumun genel kurul oturumuna bir video mesaj gönderen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, küresel güvenlik mimarisine ilişkin önemli uyarılarda bulundu.
‘Hiçbir ülke güvende değil’
Konuşmasında küresel tehditlerin altını çizen Putin, uluslararası terör ve nükleer risklerin yanı sıra siber suçlara da dikkat çekti. Rus lider, şu ifadeleri kullandı:
"Geçmişte olduğu gibi bugün de uluslararası terör, nükleer silahların kontrolsüz yayılması riskleri, aşırılıkçılık, uyuşturucu kaçakçılığı ve siber suçlar, istisnasız tüm ülkeler için büyük bir tehlike arz ediyor."
‘Dünya birbirine bağlı, gerilim herkesi etkiliyor’
Günümüz dünyasının karşılıklı bağımlılık üzerine kurulu olduğunu hatırlatan Putin, yerel krizlerin küresel etkilerine değindi.
Rus lider, "Modern dünya birbiriyle bağlantılı ve karşılıklı bağımlı bir yapıya sahip. Bu nedenle, belirli bölgelerde tırmanan gerilimler tüm dünya topluluğu üzerinde olumsuz bir etki yaratıyor" diyerek küresel işbirliğinin önemine vurgu yaptı.
Küresel denge ve güven ilanı
Forum kapsamında sunulan fikir ve önerilerin, katılımcı ülkeler arasındaki ortaklığı geliştireceğine inandığını belirten Putin, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:
"Forumda dile getirilen fikir ve tekliflerin yanı sıra alınacak pratik kararların, ülkelerimizin güvenlik alanındaki ortaklığını geliştireceğine ve dünyada kalıcı bir güç dengesinin sağlanmasına yardımcı olacağına eminim. Ve elbette bu adımlar, halklarımız arasındaki dostluk ve güvenin güçlenmesine katkı sağlayacaktır."