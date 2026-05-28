Konkordato sürecinde yeni Dönem: Denetimler sıkılaşıyor

Konkordato süreçlerine ilişkin yeni düzenleme yürürlüğe girdi. Konkordato başvurularında sunulan rapor ve belgelerin daha sıkı denetlenmesi hedefleniyor... 28.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-28T09:51+0300

Konkordato süreçlerine yönelik yeni düzenleme Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.13 Mayıs tarihinde yürürlüğe giren düzenlemeyle birlikte, konkordato başvurularında sunulan belge ve raporların daha sıkı şekilde incelenmesi amaçlanıyor.Adalet Bakanlığı kaynakları, son dönemde bazı şirketlerin borç baskısından kurtulmak amacıyla sistemi kötüye kullandığı değerlendirmesini yaptı.Bağımsız denetim raporları yakın takibe alınacakYeni düzenlemeye göre bağımsız denetim kuruluşlarının hazırladığı raporların:Bu sayede şirketlerin mali tabloları ve ödeme planlarının daha erken aşamada denetlenmesi hedefleniyor.Aykırılık tespit edilen kuruluşlara yaptırım uygulanacakYeni sistem kapsamında Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu’nun denetim yetkileri de güçlendirilecek.Aykırılık tespit edilen denetçi ve kuruluşlara yönelik yaptırımların daha etkin uygulanması planlanıyor.Bakanlık kaynakları, düzenlemenin ticari hayatı ve alacaklıları korumayı amaçladığını belirtiyor.Konkordato dosyalarına kıdemli hakimler bakacakKonkordato davalarının daha hızlı ve etkin yürütülmesi amacıyla Hâkimler ve Savcılar Kurulu nezdinde de yeni idari adımlar gündeme geldi.Bu kapsamda:Bakan Gürlek: Maalesef bu süreç kötüye kullanılıyorAdalet Bakanı Akın Gürlek de daha önce yaptığı açıklamada konkordato sisteminin kötüye kullanıldığına dikkat çekmişti.Gürlek, konkordatonun iş dünyasına iflastan önce bir yaşama şansı sunduğunu belirterek şu ifadeleri kullanmıştı:“Maalesef bu süreç kötüye kullanılıyor.”Bakan Gürlek ayrıca bazı başvurular nedeniyle sistemin tıkandığını ifade etmişti.Tahkim daire başkanlığı kurulduÖte yandan ticari uyuşmazlıkların çözümüne yönelik yeni bir adım daha atıldı.Yeni düzenleme kapsamında “Tahkim Daire Başkanlığı” kuruldu.Yeni yapının, ticari uyuşmazlıklarda alternatif çözüm yöntemi olan tahkim sistemini güçlendirmesi hedefleniyor.Konkordato nedir?Konkordato, mali sıkıntıya düşen şirket veya kişilerin iflas etmeden önce borçlarını yeniden yapılandırmasına imkan sağlayan hukuki koruma sistemi olarak biliniyor.Mahkeme gözetiminde yürütülen süreçte borçlu şirket:Şirketler, konkordato süresince haciz ve icra baskısından korunurken faaliyetlerini sürdürmeye devam ediyor.

