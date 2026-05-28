İsrail’in Gazze’ye saldırısında can kaybı 8’e yükseldi, 18 yaralı
İsrail ordusunun dün gece Gazze kentinde bir binaya düzenlediği hava saldırısında 2'si çocuk, 2'si kadın olmak üzere 8 Filistinli yaşamını yitirdi. Saldırıda... 28.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-28T09:42+0300
İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nin merkezine düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 8’e yükseldi. Yerel kaynaklara göre İsrail savaş uçakları, dün gece Gazze kentindeki bir binayı hedef aldı. Saldırının ardından bina ağır hasar alırken bölgeye sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.Filistin Kızılayı tarafından yapılan açıklamada, saldırıda 2’si kız çocuğu ve 2’si kadın olmak üzere 8 kişinin hayatını kaybettiği, 18 kişinin yaralandığı belirtildi.Yakınlarını kaybeden Filistinliler, Gazze’deki Şifa Hastanesi’nde yaşadıkları acıyı anlattı. Gözyaşları içinde konuşan Suzan Azzam, saldırıda hayatını kaybeden çocukların hafız olduğunu belirterek, “Bayram günüydü ve öldürülenler de çocuktu. Ne istediler onlardan, çocuklardan ne istiyorlar?” dedi.Tahliye uyarısı yapılmadıYakınlarını kaybedenlerden Eşref es-Suveyraki ise İsrail ordusunun bina için önceden herhangi bir tahliye uyarısı yapmadığını savundu. Suveyraki, “Binayı doğrudan bombalayarak içindeki insanların tümünü öldürdüler” ifadelerini kullandı.Saldırıda hayatını kaybedenlerin siviller olduğunu söyleyen Suveyraki, ölenlerden birinin 4 aylık hamile ablası olduğunu aktardı.İsrail, Hamas'ı hedef aldıklarını iddia ettiİsrail ordusu ise saldırıda Hamas’ın “iki üst düzey üyesinin” hedef alındığını iddia etti. İsrail ordusunun bir gün önce Gazze’ye düzenlediği başka bir saldırıda da Hamas’ın askeri kanadının komutanlarından Muhammed Avde’nin aralarında bulunduğu 6 kişinin yaşamını yitirdiği açıklanmıştı.Filistin makamlarının verilerine göre İsrail’in 10 Ekim 2025’te sağlanan ateşkese rağmen Gazze’ye sürdürdüğü saldırılarda bugüne kadar 910’dan fazla Filistinli hayatını kaybetti.
