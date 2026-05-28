- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
İsrail’in Gazze’ye saldırısında can kaybı 8’e yükseldi, 18 yaralı
İsrail ordusunun dün gece Gazze kentinde bir binaya düzenlediği hava saldırısında 2'si çocuk, 2'si kadın olmak üzere 8 Filistinli yaşamını yitirdi. Saldırıda... 28.05.2026, Sputnik Türkiye
09:42 28.05.2026
İsrail ordusunun dün gece Gazze kentinde bir binaya düzenlediği hava saldırısında 2’si çocuk, 2’si kadın olmak üzere 8 Filistinli yaşamını yitirdi. Saldırıda 18 kişinin yaralandığı bildirildi.
İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nin merkezine düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 8’e yükseldi. Yerel kaynaklara göre İsrail savaş uçakları, dün gece Gazze kentindeki bir binayı hedef aldı. Saldırının ardından bina ağır hasar alırken bölgeye sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
Filistin Kızılayı tarafından yapılan açıklamada, saldırıda 2’si kız çocuğu ve 2’si kadın olmak üzere 8 kişinin hayatını kaybettiği, 18 kişinin yaralandığı belirtildi.
Yakınlarını kaybeden Filistinliler, Gazze’deki Şifa Hastanesi’nde yaşadıkları acıyı anlattı. Gözyaşları içinde konuşan Suzan Azzam, saldırıda hayatını kaybeden çocukların hafız olduğunu belirterek, “Bayram günüydü ve öldürülenler de çocuktu. Ne istediler onlardan, çocuklardan ne istiyorlar?” dedi.
Tahliye uyarısı yapılmadı

Yakınlarını kaybedenlerden Eşref es-Suveyraki ise İsrail ordusunun bina için önceden herhangi bir tahliye uyarısı yapmadığını savundu. Suveyraki, “Binayı doğrudan bombalayarak içindeki insanların tümünü öldürdüler” ifadelerini kullandı.
Saldırıda hayatını kaybedenlerin siviller olduğunu söyleyen Suveyraki, ölenlerden birinin 4 aylık hamile ablası olduğunu aktardı.

İsrail, Hamas'ı hedef aldıklarını iddia etti

İsrail ordusu ise saldırıda Hamas’ın “iki üst düzey üyesinin” hedef alındığını iddia etti. İsrail ordusunun bir gün önce Gazze’ye düzenlediği başka bir saldırıda da Hamas’ın askeri kanadının komutanlarından Muhammed Avde’nin aralarında bulunduğu 6 kişinin yaşamını yitirdiği açıklanmıştı.
Filistin makamlarının verilerine göre İsrail’in 10 Ekim 2025’te sağlanan ateşkese rağmen Gazze’ye sürdürdüğü saldırılarda bugüne kadar 910’dan fazla Filistinli hayatını kaybetti.
