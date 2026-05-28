İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
İzmir'de ölü bulunan 33 kedinin soruşturmasında veteriner hekim tutuklandı
İzmir'de ölü bulunan 33 kedinin soruşturmasında veteriner hekim tutuklandı
İzmir'in Buca ilçesinde 33 kedinin çöp konteynerleri önünde ölü bulunmasına ilişkin soruşturmada gözaltına alınan veteriner hekim tutuklandı. 28.05.2026, Sputnik Türkiye
İzmir'in Buca ilçesinde 33 kedinin çöp konteynerleri önünde ölü bulunmasına ilişkin soruşturmada gözaltına alınan veteriner hekim tutuklandı.
Veteriner hekim Hakan E'nin (41) emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüpheli "bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürme" ve "çevreyi kasten kirletmek" suçlarından tutuklandı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Çevre, İmar, Orman ve Hayvanlara Yönelik Suçları Soruşturma Bürosunca, Adnan Kahveci Caddesi'ndeki çöp konteynerleri önüne 21 Mayıs'ta 33 ölü kedinin bırakılması üzerine soruşturma başlatılmış, olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen ve bölgeye yakın bir klinikte çalışan veteriner hekim Hakan E. gözaltına alınmıştı.
Şüphelinin ifadesinde, "ölen hayvanların normalde uygun alanlara gömüldüğünü ya da ilgili kurumlara teslim edildiğini ancak yoğunluk nedeniyle bu kez çöpe bıraktığını" söylediği öğrenilmişti.
Adliyeye sevk edilen şüpheli, 23 Mayıs'ta çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, Başsavcılığın itirazı üzerine veteriner hekim 25 Mayıs'ta yeniden gözaltına alınmıştı.
İzmir'de 33 kedi ölü bulunmuştu: Serbest bırakılan veteriner gözaltına alındı
25 Mayıs, 20:05
