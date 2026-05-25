İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
İzmir'de 33 kedi ölü bulunmuştu: Serbest bırakılan veteriner gözaltına alındı
Buca'da 33 kedinin çöp konteynerleri önünde ölü bulunmasına ilişkin yürütülen soruşturmada adli kontrolle serbest bırakılan şüpheli veteriner hekim, savcılığın... 25.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-25T20:05+0300
İzmir’in Buca ilçesinde 33 kedinin çöp konteynerleri önünde ölü bulunmasına ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.Dün adli kontrol şartıyla serbest bırakılan veteriner hekim Hakan E.’nin serbest bırakılmasına savcılığın itirazı üzerine İzmir 55. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kararın kabul edildiği ve şüphelinin yeniden gözaltına alındığı bildirildi.Şüpheli Hakan E'nin ifadesinde, ölen hayvanların yoğunluk nedeniyle çöpe bırakıldığını söylediği öğrenildi.
20:05 25.05.2026
Kedi - Sputnik Türkiye, 1920, 25.05.2026
Buca’da 33 kedinin çöp konteynerleri önünde ölü bulunmasına ilişkin yürütülen soruşturmada adli kontrolle serbest bırakılan şüpheli veteriner hekim, savcılığın itirazı üzerine mahkeme kararıyla yeniden gözaltına alındı.
İzmir’in Buca ilçesinde 33 kedinin çöp konteynerleri önünde ölü bulunmasına ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.
Dün adli kontrol şartıyla serbest bırakılan veteriner hekim Hakan E.’nin serbest bırakılmasına savcılığın itirazı üzerine İzmir 55. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kararın kabul edildiği ve şüphelinin yeniden gözaltına alındığı bildirildi.
Şüpheli Hakan E'nin ifadesinde, ölen hayvanların yoğunluk nedeniyle çöpe bırakıldığını söylediği öğrenildi.
Kediyi ipe bağlayıp ağaca astılar: 'Daha önce de pet şişe bağlamışlardı' - Sputnik Türkiye, 1920, 22.05.2026
İzmir'de çöp konteynerleri önünde 33 kedi ölü bulundu
22 Mayıs, 11:17
