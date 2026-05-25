İzmir'de 33 kedi ölü bulunmuştu: Serbest bırakılan veteriner gözaltına alındı

Buca'da 33 kedinin çöp konteynerleri önünde ölü bulunmasına ilişkin yürütülen soruşturmada adli kontrolle serbest bırakılan şüpheli veteriner hekim, savcılığın... 25.05.2026, Sputnik Türkiye

İzmir’in Buca ilçesinde 33 kedinin çöp konteynerleri önünde ölü bulunmasına ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.Dün adli kontrol şartıyla serbest bırakılan veteriner hekim Hakan E.’nin serbest bırakılmasına savcılığın itirazı üzerine İzmir 55. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kararın kabul edildiği ve şüphelinin yeniden gözaltına alındığı bildirildi.Şüpheli Hakan E'nin ifadesinde, ölen hayvanların yoğunluk nedeniyle çöpe bırakıldığını söylediği öğrenildi.

