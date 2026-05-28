İstenmeyen SMS ve aramalara sıkı takip: KDK harekete geçti
Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), vatandaşların şikayetlerine neden olan istenmeyen mesaj ve aramalarla ilgili dikkat çeken bir karar aldı. Özellikle yasa dışı... 28.05.2026, Sputnik Türkiye
Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), istenmeyen kısa mesajlar ve aramaların engellenmesi konusunda yeni bir adım attı.KDK, vatandaşların özellikle yasa dışı bahis ve sanal kumar sitelerinden gelen mesajlarla ilgili yaşadığı mağduriyetlerin giderilmesi amacıyla Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na (BTK) ilave tedbirler alınması yönünde tavsiye kararı verdi.KDK kararına göre, bir vatandaş farklı numaralardan gelen tanıtım ve reklam içerikli mesajların engellenmesi için GSM operatörüne başvurdu.Ancak başvurudan sonuç alamayan vatandaş, mesaj gönderen numaraları e-Devlet sistemi üzerinden engellemeye çalıştı.Buna rağmen özellikle yasa dışı bahis sitelerinden gelen mesajların devam ettiği belirtildi.Vatandaş, yaşadığı mağduriyetin giderilmesi amacıyla KDK’ya başvuruda bulundu.'Yasa dışı bahisle bağı yok' tespiti yapıldıBaşvuruyu inceleyen KDK, başvurucunun yasa dışı bahis ve sanal kumar siteleriyle herhangi bir bağlantısının bulunmadığını tespit etti.Kararda, kişinin iletişim bilgilerinin yasa dışı yöntemlerle elde edildiği ve bilgisi dışında reklam mesajlarına maruz kaldığı ifade edildi.Bu kapsamda:amacıyla BTK’ya tavsiye kararı verilmesine hükmedildi.Karar KVKK ve Milli Piyango’ya da bildirilecekKDK ayrıca karar örneğinin:ile paylaşılmasına karar verdi.Kararda, vatandaşların benzer mağduriyetlerinin önüne geçilmesi gerektiği vurgulandı.'Kişisel veriler hukuka uygun i̇şlenmeli'KDK kararında kişisel verilerin korunmasına ilişkin önemli değerlendirmeler de yer aldı.Kararda şu ifadeler kullanıldı:“Kişisel veriler işlenirken, belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenmesi ve işlendikleri amaç için gerekli süre kadar muhafaza edilmesi zaruridir. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verilerin işlenmesinde hukuka ve dürüstlük kuralına uygun hareket edilmesi şarttır.”
