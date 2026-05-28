İstanbul Valiliği açıkladı: İzmir'de TOMA'ya zarar veren okul müdür yardımcısı görevden uzaklaştırıldı
İstanbul Valiliği, İzmir'de izinsiz gösteri sırasında TOMA'ya zarar verdiği gerekçesiyle tutuklanan şüphelinin bir okulda müdür yardımcısı olduğunu ve görevinden uzaklaştırıldığını açıkladı.
2026-05-28T00:53+0300
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, 26 Mayıs'ta İzmir'de düzenlenen izinsiz bir gösteri sırasında emniyete ait TOMA'ya çıkarak zarar vermeye çalışan okul müdür yardımcısının görevinden uzaklaştırıldığı belirtildi.Açıklamada "Şahsın, Fatih ilçesinde bulunan bir okulumuzda müdür yardımcısı olarak görev yaptığı tespit edilmiştir. Şahıs, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 140. maddesi gereğince görevden uzaklaştırılırken konu ile ilgili idari yönden soruşturma süreci başlatılmıştır" bilgisi yer aldı.
00:51 28.05.2026 (güncellendi: 00:53 28.05.2026)
İstanbul Valiliği, İzmir'de izinsiz gösteri sırasında TOMA'ya zarar verdiği gerekçesiyle tutuklanan şüphelinin bir okulda müdür yardımcısı olduğunu ve görevinden uzaklaştırıldığını açıkladı.
Açıklamada "Şahsın, Fatih ilçesinde bulunan bir okulumuzda müdür yardımcısı olarak görev yaptığı tespit edilmiştir. Şahıs, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 140. maddesi gereğince görevden uzaklaştırılırken konu ile ilgili idari yönden soruşturma süreci başlatılmıştır" bilgisi yer aldı.