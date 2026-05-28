ABD'nin füze stoklarını yenilemesi yıllar alacak
ABD merkezli Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi'nin (CSIS) raporuna göre, Washington'ın İran ile yaşanan çatışmalarda harcadığı mühimmatı yerine... 28.05.2026, Sputnik Türkiye
© AFP 2023 / KIM JAE-HWAN
ABD merkezli Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi'nin (CSIS) raporuna göre, Washington'ın İran ile yaşanan çatışmalarda harcadığı mühimmatı yerine koyması yıllar sürecek.
CSIS, ABD’nin İran savaşında harcadığı mühimmatı yenilemesinin yıllar alacağını kaydetti.
Rapordan öne çıkan detaylar:

Tomahawk krizi

Çatışmalarda 1.000'den fazla Tomahawk füzesi kullanıldı. Stokların eski haline dönmesi ancak 2030 sonu veya 2031 başını bulacak.

Patriot ve THAAD

Kullanılan 1.430 adet Patriot ve THAAD hava savunma füzesinin yenilenmesi 2029 ortasına kadar sürecek.

Bütçe zorlanıyor

ABD Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Daryl Caudle, İran operasyonlarının 2026 bütçesinde yer almadığını ve donanmanın "limitlerinde" çalıştığını belirtti. Bütçe yetersizliği nedeniyle Haziran ayından itibaren eğitim ve personel harcamalarında kesintiye gidilecek.

Mevcut durum

Raporda, uzun vadeli stok sorunlarına rağmen ABD'nin şu an için İran ile olası bir savaş senaryosuna yetecek kadar mühimmata sahip olduğu da vurgulandı.
