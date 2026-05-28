https://anlatilaninotesi.com.tr/20260528/abdnin-fuze-stoklarini-yenilemesi-yillar-alacak-1106078137.html

ABD'nin füze stoklarını yenilemesi yıllar alacak

ABD'nin füze stoklarını yenilemesi yıllar alacak

Sputnik Türkiye

ABD merkezli Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi'nin (CSIS) raporuna göre, Washington'ın İran ile yaşanan çatışmalarda harcadığı mühimmatı yerine... 28.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-28T12:29+0300

2026-05-28T12:29+0300

2026-05-28T12:28+0300

dünya

abd

i̇ran

stratejik ve uluslararası çalışmalar merkezi (csis)

tomahawk

patriot

thaad

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102523/50/1025235069_0:0:3720:2094_1920x0_80_0_0_2ade75eca7977f7ed8ccdccd45538d68.jpg

CSIS, ABD’nin İran savaşında harcadığı mühimmatı yenilemesinin yıllar alacağını kaydetti.Rapordan öne çıkan detaylar:Tomahawk kriziÇatışmalarda 1.000'den fazla Tomahawk füzesi kullanıldı. Stokların eski haline dönmesi ancak 2030 sonu veya 2031 başını bulacak.Patriot ve THAADKullanılan 1.430 adet Patriot ve THAAD hava savunma füzesinin yenilenmesi 2029 ortasına kadar sürecek.Bütçe zorlanıyorABD Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Daryl Caudle, İran operasyonlarının 2026 bütçesinde yer almadığını ve donanmanın "limitlerinde" çalıştığını belirtti. Bütçe yetersizliği nedeniyle Haziran ayından itibaren eğitim ve personel harcamalarında kesintiye gidilecek.Mevcut durumRaporda, uzun vadeli stok sorunlarına rağmen ABD'nin şu an için İran ile olası bir savaş senaryosuna yetecek kadar mühimmata sahip olduğu da vurgulandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260528/putinden-dunyaya-guvenlik-uyarisi-uluslararasi-teror-ve-kontrolsuz-nukleer-silah-buyuk-tehdit-1106077721.html

abd

i̇ran

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, i̇ran, stratejik ve uluslararası çalışmalar merkezi (csis), tomahawk, patriot, thaad