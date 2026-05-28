Amerikan basını: ABD ve İran anlaşmaya vardı, ancak Trump’ın son onayı gerekli
17:50 28.05.2026 (güncellendi: 18:41 28.05.2026)
© REUTERS Evelyn Hockstein
İki ABD’li yetkilinin Axios’a verdiği bilgiye göre ABD ve İran müzakerecileri, ateşkesi uzatmak ve İran’ın nükleer programı üzerine görüşmelere başlamak için 60 günlük bir Mutabakat Zaptı konusunda anlaşmaya vardı.
Bu Mutabakat Zaptı’nın imzalanması, savaşın başladığından beri en önemli diplomatik atılım olması anlamına geliyor.
Ancak Trump’ın nükleer taleplerini karşılayacak nihai bir anlaşma için halen yoğun müzakereler gerekiyor.
'Trump hemen onay vermedi'
ABD’li yetkililer, anlaşmanın maddelerinin ssalı günü itibarıyla büyük ölçüde mutabık kalındığını, ancak her iki tarafın da üst düzey liderlikten onay beklediğini belirtti.
ABD’li yetkililer, İranlıların daha sonra geri dönerek gerekli onayları aldıklarını ve imzaya hazır olduklarını söylediklerini iddia etti. İran tarafı ise bunu doğrulamadı.
ABD müzakerecileri nihai anlaşma detaylarını Trump’a iletti ancak Trump buna hemen onay vermedi. Bir ABD’li yetkili, "Trump, arabuluculara birkaç gün düşünmek istediğini iletti” dedi
Daha önce birkaç kez tıkanmıştı
Trump ve ekibi, savaşın önceki aşamalarında birkaç kez anlaşmaya yaklaştıklarını düşünmüştü ancak görüşmeler defalarca tıkanmıştı. Öte yandan müzakereler son aşamaya gelirken, ABD ve İran güçleri son 48 saat içinde Hürmüz Boğazı’nda iki kez çatıştı.
Anlaşmanın detaylarında neler var?
Axios'ın ABD’li yetkililere dayandırdığı bilgilere göre 60 günlük Mutabakat Zaptı’nda şu maddeler yer alacağı iddia ediliyor:
Hürmüz Boğazı’ndan geçişlerin ‘kısıtlamasız’ olacağı belirtilecek. Bir ABD’li yetkili, bunun “hiçbir geçiş ücreti ve taciz olmayacağı” anlamına geldiğini, İran’ın da 30 gün içinde boğazdaki tüm mayınları kaldırması gerektiğini söyledi.
ABD’nin deniz ablukası kaldırılacak, ancak bu ticari gemi trafiğinin normale dönmesiyle orantılı olarak gerçekleşecek.
İran, nükleer silah geliştirmeme taahhüdünde bulunacak.
İlk 60 gün içinde müzakere edilecek öncelikli konular: İran’ın yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyumunun nasıl bertaraf edileceği ve İran’ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerinin nasıl ele alınacağı.
ABD, müzakereler kapsamında yaptırımların hafifletilmesi ve dondurulmuş İran fonlarının serbest bırakılmasını tartışmayı taahhüt edecek.
İran’ın mal ve insani yardım almaya başlamasına yardımcı olacak bir mekanizma da ele alınacak.