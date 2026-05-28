Guterres: Ukrayna’daki çatışma kontrolden çıkma riski taşıyor
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ukrayna ihtilafında yaşanan tırmanma ve yoğunlaşmanın çatışmayı "kontrolden çıkarma" riski barındırdığını belirterek, acil... 28.05.2026, Sputnik Türkiye
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ukrayna ihtilafında yaşanan tırmanma ve yoğunlaşmanın çatışmayı “kontrolden çıkarma” riski barındırdığını belirterek, acil olarak tansiyonun düşürülmesi, ateşkes ve daha fazla diplomasi çağrısı yaptı.
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ukrayna’daki çatışmanın seyrine ilişkin uyarılarda bulundu. Guterres, BM Güvenlik Konseyi’nin 'Ukrayna' konulu oturumunda yaptığı konuşmada, savaşın gidişatının 'kontrolden çıkma riski' taşıdığını ifade etti.
Guterres, “Şu anda savaşın yönü, tanık olduğumuz tırmanma ve yoğunlaşma kontrolden çıkma riski taşıyor” diyerek, taraflara gerilimi düşürme çağrısında bulundu.
BM Genel Sekreteri, bu aşamada en çok ihtiyaç duyulan şeyin “gerilimin azaltılması, ateşkes ve daha fazla diplomasi” olduğunu vurguladı.
Guterres,“Gereken, BM Şartı, uluslararası hukuk ve BM kararlarıyla uyumlu, adil, kalıcı ve kapsayıcı bir barış için koşulların oluşturulmasıdır” ifadelerini kullanarak, uluslararası toplumu siyasi çözüm için çabaları artırmaya davet etti.