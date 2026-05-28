https://anlatilaninotesi.com.tr/20260528/guterres-ukraynadaki-catisma-kontrolden-cikma-riski-tasiyor-1106092329.html

Guterres: Ukrayna’daki çatışma kontrolden çıkma riski taşıyor

Guterres: Ukrayna’daki çatışma kontrolden çıkma riski taşıyor

Sputnik Türkiye

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ukrayna ihtilafında yaşanan tırmanma ve yoğunlaşmanın çatışmayı “kontrolden çıkarma” riski barındırdığını belirterek, acil... 28.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-28T22:52+0300

2026-05-28T22:52+0300

2026-05-28T22:52+0300

dünya

antonio guterres

birleşmiş milletler (bm)

ukrayna

i̇htilaf

bm güvenlik konseyi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/0d/1100960230_0:0:2989:1682_1920x0_80_0_0_509c4dece62c0798fa8f6e9ba6039929.jpg

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ukrayna’daki çatışmanın seyrine ilişkin uyarılarda bulundu. Guterres, BM Güvenlik Konseyi’nin 'Ukrayna' konulu oturumunda yaptığı konuşmada, savaşın gidişatının 'kontrolden çıkma riski' taşıdığını ifade etti.Guterres, “Şu anda savaşın yönü, tanık olduğumuz tırmanma ve yoğunlaşma kontrolden çıkma riski taşıyor” diyerek, taraflara gerilimi düşürme çağrısında bulundu.BM Genel Sekreteri, bu aşamada en çok ihtiyaç duyulan şeyin “gerilimin azaltılması, ateşkes ve daha fazla diplomasi” olduğunu vurguladı.Guterres,“Gereken, BM Şartı, uluslararası hukuk ve BM kararlarıyla uyumlu, adil, kalıcı ve kapsayıcı bir barış için koşulların oluşturulmasıdır” ifadelerini kullanarak, uluslararası toplumu siyasi çözüm için çabaları artırmaya davet etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260528/fico-ukraynaya-abde-ozel-statu-catismanin-bitirilmesi-sartina-baglanmali-1106090639.html

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

antonio guterres, birleşmiş milletler (bm), ukrayna, i̇htilaf, bm güvenlik konseyi