'Friends' yıldızı Matthew Perry’nin ölümünde rolü bulunan yardımcısına hapis cezası

“Friends” yıldızı Matthew Perry’nin ketamin kaynaklı ölüm sürecinde merkezi rol oynadığı belirlenen kişisel yardımcısı Kenneth Iwamasa, 3 yıl 5 ay hapis... 28.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-28T12:44+0300

ABD’nin Los Angeles kentinde görülen davada, Matthew Perry’nin birlikte yaşadığı kişisel asistanı Kenneth Iwamasa hakkında karar açıklandı. Federal mahkeme, Iwamasa’ya 3 yıl 5 ay hapis, 2 yıl denetimli serbestlik ve 10 bin dolar para cezası verdi.Yargıç Sherilyn Peace Garnett, karar duruşmasında Iwamasa’nın Perry’nin bağımlılık sürecini bildiğini ve ölümünden önceki süreçte riskli davranışlar sergilediğini belirtti. “Sadece ölüm gününde değil, önceki günlerde de dikkatsiz davrandınız” ifadelerini kullandı.Savcılık, verilen cezanın talep edilen süreyle örtüştüğünü açıkladı. Ancak mahkeme, sanığın “güven ilişkisini kötüye kullanma” suçlaması kapsamında değerlendirilmesine katılmadı ve kasıtlı bir zarar niyeti olduğuna dair kesin kanıt bulunmadığını ifade etti.Iwamasa, Perry’nin son günlerinde yanında bulunan en kritik isimlerden biri olarak dosyada yer aldı. Savcılığa göre sanık, oyuncunun ketamin bağımlılığı sürecinde hem uyuşturucu temininde aracılık yaptı hem de ölümcül dozu enjekte etti.Mahkeme belgelerine göre Perry, 2023 yılında 54 yaşında hayatını kaybetti. Adli tıp raporunda ölümün birincil nedeninin ketamin olduğu, ikincil nedenin ise boğulma olduğu belirtildi.Iwamasa’nın, soruşturmanın başında polisle yanlış beyanlarda bulunduğu ancak daha sonra suçunu kabul ettiği aktarıldı. Sanık, 2024 yılında “ölüme yol açan ketamin dağıtımına yönelik komplo” suçlamasını kabul etmişti.Savcılık dosyasına göre Perry, doktor kontrolü altında ketamin tedavisi görüyordu ancak daha yüksek doz talep etmesi sonrası yasa dışı kaynaklara yöneldi. Bu süreçte farklı doktorlar ve aracılar üzerinden uyuşturucu temin edildiği belirtildi.Dava kapsamında daha önce birkaç kişi daha ceza almıştı. Bunlar arasında doktorlar ve uyuşturucu tedarikçileri de bulunuyor. “Ketamin Kraliçesi” olarak bilinen Jasveen Sangha ise 15 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.Matthew Perry, Friends dizisindeki Chandler Bing karakteriyle dünya çapında ün kazanmıştı.

