'Friends' yıldızı Matthew Perry'nin ölümünde ikinci doktora da ceza verildi

Matthew Perry’nin aşırı dozdan ölümüne ilişkin davada ikinci doktor Mark Chavez ev hapsi cezası aldı. Ketamin temin ağına yönelik soruşturma sürüyor.

Friends dizisiyle tanınan oyuncu Matthew Perry'nin 2023 yılında Los Angeles'taki evinde hayatını kaybetmesine ilişkin davada ikinci bir doktora daha ceza verildi. Perry'ye ketamin sattığı belirlenen Kaliforniyalı doktor Mark Chavez, sekiz ay ev hapsi ve üç yıl denetimli serbestlik cezasına çarptırıldı.Chavez, Perry'nin ölümüne yol açan ketamin temin sürecine ilişkin suçlamalar kapsamında ceza alan ikinci kişi olan doktor, ketamini sahte reçetelerle temin ettiğini ve meslektaşı Dr. Salvador Plasencia'ya satarak Perry'e ulaştırılmasını sağladığını kabul etti. Plasencia, bu ayın başında 30 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.Chavez, anlaşma kapsamında doktorluk lisansını ve pasaportunu teslim etti. Normal şartlarda 10 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıyaydı.Maddeyi tedavi kapsamında reçeteli alıyorduYapılan federal soruşturmada, Emmy ödüllü oyuncunun ketamini Hollywood'daki bir yeraltı uyuşturucu ağı üzerinden nasıl temin ettiğini mercek altına aldı. Ketamin, cerrahi anestezik olmasının yanı sıra depresyon, anksiyete ve ağrı tedavisinde de kullanılıyor. Perry'nin bu maddeyi tedavi kapsamında reçeteyle aldığı, ancak zamanla kendisine verilen dozun üzerine çıkmaya çalıştığı belirtildi.Bu süreç, Perry’yi iki doktorun yanı sıra asistanı Kenneth Iwamasa, aracı olarak tanımlanan Erik Fleming ve kamuoyunda “Ketamin Kraliçesi” olarak bilinen Jasveen Sangha ile bağlantılı bir ağa sürükledi. Bu üç ismin önümüzdeki aylarda hakim karşısına çıkması bekleniyor.

