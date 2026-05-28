Fransa'da sıcak hava dalgasının vurduğu 8 vilayette alarm seviyesi turuncuya yükseltildi
Fransa'da etkili olan aşırı sıcaklar nedeniyle 8 vilayette alarm seviyesinin "turuncuya" yükseltildiği açıklandı. 28.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-28T08:13+0300
Fransa'da dün etkili olan aşırı sıcaklar etkisini sürdürüyor.Ülkenin meteoroloji servisi Meteo France, mevsim normallerinin oldukça üzerinde seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle 8 vilayette alarm seviyesini "turuncuya" yükseltti. Hava sıcaklığı yer yer 36 dereceye kadar ulaştı.Fransız Hükümet Sözcüsü Maud Bregeon konuk olduğu Fransız TF1 kanalında, 2 kişinin sıcak havalarda yapılan spor müsabakalarında hayatını kaybettiğini, 5 kişinin serinlemek için girdiği suda boğulduğunu bildirdi. Sıcak havaya bağlı olarak toplamda 7 kişi hayatını kaybetti.Fransa Spor ve Gençlik Bakanı Marina Ferrari, konuk olduğu RMC kanalında, gelecek günlerde hava durumunun gidişatına göre bazı spor müsabakalarının iptal edilebileceğini duyurdu.Paris-Nice arasında sefer yapan bir tren, dün elektrik kesintisi nedeniyle yaklaşık 4 saat durdu. Klima sistemi devre dışı kalan trendeki yüzlerce yolcu, sıcak hava nedeniyle personel tarafından trenin dışına çıkarıldı.
