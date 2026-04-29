2026 Dünyanın En İyi Plajları listesi açıklandı: Türkiye listeye girdi
21:52 29.04.2026 (güncellendi: 22:02 29.04.2026)
© AA Antalya'nın Kaş ilçesindeki dünyaca ünlü Kaputaş Plajı
2026 yılına ait 'Dünyanın 50 En İyi Plajı' listesi açıklandı. Türkiye'den bu prestijli listeye yalnızca Kaputaş Plajı girmeyi başardı. Antalya'nın Kaş ilçesiyle Kalkan arasında yer alan bu doğal güzellik, turkuaz rengi suları ve sakin atmosferiyle dünya çapında tanınan plajlar arasında kendine yer buldu.
Dünyanın 50 En İyi Plajı listesini belirlemek için bir araya gelen jüri, 2026 yılının en popüler destinasyonlarını belirledi.
Listede, Filipinler’in Palawan adasında bulunan Entalula Plajı dünyanın en iyi plajı seçildi. Yunanistan’ın Kefalonya adasındaki Fteri Plajı ise ikinci sırada yer aldı.
Antalya'nın Kaş ilçesi ve Kalkan arasında yer alan Kaputaş Plajı ise listeye 29'uncu sıradan girmeyi başardı.
Dünyanın 50 En İyi Plajı (2026) listesinin tamamı şu şekilde:
1.Entalula Plajı, Filipinler
2.Fteri Plajı, Yunanistan
3.Wharton Plajı, Avustralya
4.Nosy Iranja, Madagaskar
5.East Beach, Vomo Adası, Fiji
6.Shoal Bay East, Anguilla
7.Dhigurah, Maldivler
8.Playa Balandra, Meksika
9.Koh Rong, Kamboçya
10.Donald Duck Bay, Tayland
11.Cayo de Agua, Venezuela
12.Cala Macarella, İspanya
13.One Foot Island, Cook Adaları
14.Princess Diana Plajı, Barbuda
15.Turquoise Bay, Avustralya
16.PK 9 Plajı, Fransız Polinezyası
17.Grace Bay, Turks ve Caicos
18.Cala Dei Gabbiani, İtalya
19.Saadiyat Plajı, Birleşik Arap Emirlikleri
20.Canto de la Playa, Dominik Cumhuriyeti
21.Wineglass Bay, Avustralya
22.Pink Beach, Endonezya
23.Paradise Plajı, Tayland
24.Anse Source d’Argent, Seyşeller
25.Kalanggaman, Filipinler
26.Seven Mile Beach, Cayman Adaları
27.Freedom Beach, Tayland
28.Siesta Beach, ABD
29.Kaputaş Plajı, Türkiye
30.Cayo Zapatilla, Panama
31.The Baths, Britanya Virjin Adaları
32.Cabo San Juan del Guia, Kolombiya
33.Baia do Sancho, Brezilya
34.Porto Katsiki, Yunanistan
35.Santa Giulia, Fransa
36.Blue Lagoon, Fiji
37.Playa Xpu Ha, Meksika
38.Ofu Plajı, Amerikan Samoası
39.Playa Cofete, İspanya
40.Le Morne Plajı, Mauritius
41.Flamenco Plajı, Porto Riko
42.Grand Anse, Grenada
43.Praia da Falésia, Portekiz
44.Pontal do Atalaia, Brezilya
45.Boulder Plajı, Güney Afrika
46.Porto Timoni, Yunanistan
47.Paje Plajı, Zanzibar
48.La Pelosa, İtalya
49.Cas Abao, Curaçao
50.Keem Plajı, İrlanda
27 Haziran 2025, 07:26