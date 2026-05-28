Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260528/boluda-agir-tonajli-araclara-yasak-geldi-1106092444.html
Bolu'da ağır tonajlı araçlara yasak geldi
Bolu'da ağır tonajlı araçlara yasak geldi
Sputnik Türkiye
Bolu Valiliği, Kurban Bayramı tatili dönüşü trafik yoğunluğunun olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi amacıyla 1,5 gün süreyle ağır tonajlı araçların seyir... 28.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-28T23:16+0300
2026-05-28T23:16+0300
türki̇ye
bolu
bolu valiliği
i̇stanbul
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/0d/1100147769_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_7f42e444ea3a21b368053313117fd829.jpg
Kurban Bayramı tatili nedeniyle taşıt trafiğinin yoğunlaşacağı göz önünde bulundurularak Bolu'da kamyon, çekici ve tankerlere geçici yasak geldi.Bolu Valiliği huzurlu ve güvenli seyahat için oluşabilecek trafik sıkışıklığının azaltılabilmesi, sürücülerin trafik kural ihlallerinin önlenmesi ve asayişin muhafazası ile kamu düzeninin sağlanması amacıyla tedbirler alındığını bildirdi.Açıklamada, "30 Mayıs Cumartesi günü saat 13.00'den itibaren 01 Haziran Pazartesi günü saat 01.00'e kadar İstanbul istikametinde Anadolu Otoyolu'nun Ankara il sınırından, D-100 kara yolunun Karabük il sınırından, D-750 kara yolunun da Ankara il sınırından Düzce il sınırına kadar kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların arada kalan girişler dahil seyirlerine 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/C maddesi gereği izin verilmeyecektir" ifadeleri kullanıldı.Açıklamada, tedarik süreçlerinin aksamaması amacıyla yaş sebze ve meyve, canlı hayvan, et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, bozulabilir ve dondurulmuş gıdalar, canlı ve kesme çiçek, ilaç, tıbbi malzeme, ambalajlı su ürünleri, posta ve süreli yayın, hayvan yemi ile akaryakıt taşıyan kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların, öncelikle ana arterler dışındaki güzergahları kullanmaları, zorunlu hallerde ise ana arterlerde en kısa süreyle seyretmeleri kaydıyla istisnai olarak trafiğe çıkmalarına izin verileceği kaydedildi.​​​​​​​
türki̇ye
bolu
i̇stanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/0d/1100147769_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_9bb82c56314270f5554b20f7eb5fce64.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
bolu, bolu valiliği, i̇stanbul
bolu, bolu valiliği, i̇stanbul

Bolu'da ağır tonajlı araçlara yasak geldi

23:16 28.05.2026
© Bolu ValiliğiBolu Tüneli
Bolu Tüneli - Sputnik Türkiye, 1920, 28.05.2026
© Bolu Valiliği
Abone ol
Bolu Valiliği, Kurban Bayramı tatili dönüşü trafik yoğunluğunun olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi amacıyla 1,5 gün süreyle ağır tonajlı araçların seyir halinde olmasına izin verilmeyeceğini açıkladı.
Kurban Bayramı tatili nedeniyle taşıt trafiğinin yoğunlaşacağı göz önünde bulundurularak Bolu'da kamyon, çekici ve tankerlere geçici yasak geldi.
Bolu Valiliği huzurlu ve güvenli seyahat için oluşabilecek trafik sıkışıklığının azaltılabilmesi, sürücülerin trafik kural ihlallerinin önlenmesi ve asayişin muhafazası ile kamu düzeninin sağlanması amacıyla tedbirler alındığını bildirdi.
Açıklamada, "30 Mayıs Cumartesi günü saat 13.00'den itibaren 01 Haziran Pazartesi günü saat 01.00'e kadar İstanbul istikametinde Anadolu Otoyolu'nun Ankara il sınırından, D-100 kara yolunun Karabük il sınırından, D-750 kara yolunun da Ankara il sınırından Düzce il sınırına kadar kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların arada kalan girişler dahil seyirlerine 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/C maddesi gereği izin verilmeyecektir" ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, tedarik süreçlerinin aksamaması amacıyla yaş sebze ve meyve, canlı hayvan, et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, bozulabilir ve dondurulmuş gıdalar, canlı ve kesme çiçek, ilaç, tıbbi malzeme, ambalajlı su ürünleri, posta ve süreli yayın, hayvan yemi ile akaryakıt taşıyan kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların, öncelikle ana arterler dışındaki güzergahları kullanmaları, zorunlu hallerde ise ana arterlerde en kısa süreyle seyretmeleri kaydıyla istisnai olarak trafiğe çıkmalarına izin verileceği kaydedildi.​​​​​​​
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала