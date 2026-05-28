Avrupa'da yapılan inceleme uyardı: Beş yıl içinde her 6 gençten biri ne çalışacak ne okuyacak

İngiltere’de hazırlanan kapsamlı bir rapor, acil önlem alınmaması halinde önümüzdeki beş yıl içinde gençlerin önemli bölümünün eğitim, istihdam ya da mesleki... 28.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-28T09:55+0300

İngiltere’de eski bakan Alan Milburn tarafından hazırlanan inceleme raporu, ülkede genç işsizliğinin giderek derinleştiği uyarısında bulundu. Rapora göre acil adımlar atılmazsa 2031 yılına kadar eğitimde, istihdamda veya mesleki eğitimde yer almayan 16-24 yaş grubundaki gençlerin sayısı 1 milyon 250 bine ulaşabilir.Bu rakamın, ülkedeki her 6 gençten birine karşılık geleceği belirtildi.Raporda eğitim, sağlık ve sosyal yardım sistemlerinin artık “amacına uygun olmadığı” savunularak gençleri yetişkin yaşamına hazırlamakta yetersiz kaldığı ifade edildi. Milburn, “Kayıp bir nesil riskiyle karşı karşıyayız” değerlendirmesinde bulundu.İngiltere’de son verilere göre 16-24 yaş grubunda işsizlik oranı yüzde 16,2’ye yükseldi. Bu oran, genel işsizlik seviyesinin üç katından fazla olurken 2014’ten bu yana görülen en yüksek seviye olarak kaydedildi.Gençlerin yarısından fazlası aktif olarak iş aramıyor2025’in son çeyreğinde yaklaşık 957 bin genç, ne eğitimde ne istihdamda ne de mesleki eğitim programlarında yer aldı. Raporda bu gençlerin yarısından fazlasının aktif şekilde iş aramadığı belirtildi.Milburn, gençlerin iş bulmak istemediği yönündeki algının doğru olmadığını savundu. Ankete katılan gençlerin yüzde 84’ünün iş veya eğitim fırsatı istediğini belirten Milburn, sorunun gençlerden değil sistemden kaynaklandığını söyledi.Raporda özellikle düşük ve orta vasıflı işlerin son 20 yılda ciddi biçimde azaldığına dikkat çekildi. Buna göre İngiltere’de düşük ve orta beceri gerektiren iş sayısı 1,6 milyon azalırken yüksek beceri isteyen pozisyonların sayısı 6,3 milyon arttı.Perakende ve hizmet sektöründeki daralmanın da gençlerin ilk iş deneyimi edinmesini zorlaştırdığı ifade edildi. Restoran, kafe ve mağazalarda açık pozisyonların son dört yılda yarı yarıya düştüğü aktarıldı.Raporda gençlere yönelik istihdam desteklerinin yetersiz kaldığı da vurgulandı. 2024-2025 döneminde gençlerin işe yönlendirilmesi için harcanan her 1 sterline karşılık sosyal yardım ödemelerine yaklaşık 25 sterlin ayrıldığı belirtildi.İngiltere hükümeti ise genç istihdamını artırmak için şirketlere teşvik verilmesi ve çıraklık programlarının genişletilmesi gibi adımlar attığını açıkladı.

