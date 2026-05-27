Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260527/avrupada-saglik-sektoru-calisanlarin-ucte-biri-kanser-riski-altinda-1106066024.html
Avrupa'da sağlık sektörü: Çalışanların üçte biri kanser riski altında
Avrupa'da sağlık sektörü: Çalışanların üçte biri kanser riski altında
Sputnik Türkiye
Avrupa’da sağlık ve sosyal bakım çalışanlarının yaklaşık üçte birinin iş sırasında kansere yol açabilecek maddelere maruz kaldığı ortaya çıktı. Araştırmada... 27.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-27T18:14+0300
2026-05-27T18:14+0300
dünya
kanser
sağlık
personel
risk
radyasyon
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/11/1100262135_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_0e0aa617ca61b85c909253061b809848.jpg
Avrupa İş Sağlığı ve Güvenliği Ajansı (EU-OSHA) tarafından yürütülen araştırma, Avrupa’da sağlık ve sosyal bakım çalışanlarının yaklaşık üçte birinin kanser risk faktörleriyle karşı karşıya olduğunu ortaya koydu.Araştırma kapsamında altı Avrupa ülkesinde yapılan incelemelerde, sağlık ve sosyal bakım çalışanlarının önemli bölümünün kanser risk faktörleriyle temas ettiği belirlendi.Kanser riski taşıyan maddeler belirlendiAraştırmaya göre sağlık çalışanlarında en yaygın riskler arasında iyonlaştırıcı radyasyon, dizel motor egzozu, ultraviyole ışınlar, formaldehit ve benzen yer aldı.Özellikle dezenfeksiyon ve sterilizasyon işlemlerinde kullanılan formaldehit ve etilen oksitin yüksek seviyelerde görüldüğü belirtildi.Araştırmanın kıdemli yazarı, Barselona Küresel Sağlık Enstitüsü (ISGlobal) araştırmacısı Michelle Turner, "Bu çalışma, gerçek çalışma koşullarına uygun önleme stratejileri geliştirilmesi gerektiğini gösteriyor" dedi. Araştırmada, sağlık ve sosyal bakım sektörünün Avrupa’daki toplam iş gücünün yüzde 11’ini oluşturduğu ve sektörde 21.6 milyondan fazla kişinin çalıştığı kaydedildi.Hastanelerden laboratuvarlara kadar yayılıyorAraştırmada farklı meslek gruplarında öne çıkan risk alanları da incelendi.X-ray cihazları ve radyoizotoplarla çalışan personelin radyasyona daha fazla maruz kaldığı belirtilirken, anatomi laboratuvarlarında çalışanların formaldehit, diş teknisyenlerinin ise kristal silika riskine daha açık olduğu ifade edildi.Araştırma ayrıca çalışanların meslek hayatı boyunca birden fazla kanser risk faktörüyle karşı karşıya kalabildiğini ortaya koydu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260527/trump-yonetiminden-ebola-plani-abdli-hastalar-kenyada-tutulacak-1106065237.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/11/1100262135_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_c65ce6498a8cc403018bd16334667caa.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
kanser, sağlık, personel, risk, radyasyon
kanser, sağlık, personel, risk, radyasyon

Avrupa'da sağlık sektörü: Çalışanların üçte biri kanser riski altında

18:14 27.05.2026
© AASağlık çalışanı
Sağlık çalışanı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.05.2026
© AA
Abone ol
Avrupa’da sağlık ve sosyal bakım çalışanlarının yaklaşık üçte birinin iş sırasında kansere yol açabilecek maddelere maruz kaldığı ortaya çıktı. Araştırmada radyasyon, formaldehit ve dizel egzozu gibi risklerin öne çıktığı bildirildi.
Avrupa İş Sağlığı ve Güvenliği Ajansı (EU-OSHA) tarafından yürütülen araştırma, Avrupa’da sağlık ve sosyal bakım çalışanlarının yaklaşık üçte birinin kanser risk faktörleriyle karşı karşıya olduğunu ortaya koydu.
Araştırma kapsamında altı Avrupa ülkesinde yapılan incelemelerde, sağlık ve sosyal bakım çalışanlarının önemli bölümünün kanser risk faktörleriyle temas ettiği belirlendi.

Kanser riski taşıyan maddeler belirlendi

Araştırmaya göre sağlık çalışanlarında en yaygın riskler arasında iyonlaştırıcı radyasyon, dizel motor egzozu, ultraviyole ışınlar, formaldehit ve benzen yer aldı.
Özellikle dezenfeksiyon ve sterilizasyon işlemlerinde kullanılan formaldehit ve etilen oksitin yüksek seviyelerde görüldüğü belirtildi.
Araştırmanın kıdemli yazarı, Barselona Küresel Sağlık Enstitüsü (ISGlobal) araştırmacısı Michelle Turner, "Bu çalışma, gerçek çalışma koşullarına uygun önleme stratejileri geliştirilmesi gerektiğini gösteriyor" dedi. Araştırmada, sağlık ve sosyal bakım sektörünün Avrupa’daki toplam iş gücünün yüzde 11’ini oluşturduğu ve sektörde 21.6 milyondan fazla kişinin çalıştığı kaydedildi.

Hastanelerden laboratuvarlara kadar yayılıyor

Araştırmada farklı meslek gruplarında öne çıkan risk alanları da incelendi.
X-ray cihazları ve radyoizotoplarla çalışan personelin radyasyona daha fazla maruz kaldığı belirtilirken, anatomi laboratuvarlarında çalışanların formaldehit, diş teknisyenlerinin ise kristal silika riskine daha açık olduğu ifade edildi.
Araştırma ayrıca çalışanların meslek hayatı boyunca birden fazla kanser risk faktörüyle karşı karşıya kalabildiğini ortaya koydu.
Arşiv fotoğraf - Sputnik Türkiye, 1920, 27.05.2026
DÜNYA
Trump yönetiminden Ebola planı: 'ABD’li hastalar Kenya’da tutulacak'
17:37
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала