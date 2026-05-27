Avrupa'da sağlık sektörü: Çalışanların üçte biri kanser riski altında

Avrupa'da sağlık ve sosyal bakım çalışanlarının yaklaşık üçte birinin iş sırasında kansere yol açabilecek maddelere maruz kaldığı ortaya çıktı. Araştırmada... 27.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-27T18:14+0300

Avrupa İş Sağlığı ve Güvenliği Ajansı (EU-OSHA) tarafından yürütülen araştırma, Avrupa’da sağlık ve sosyal bakım çalışanlarının yaklaşık üçte birinin kanser risk faktörleriyle karşı karşıya olduğunu ortaya koydu.Araştırma kapsamında altı Avrupa ülkesinde yapılan incelemelerde, sağlık ve sosyal bakım çalışanlarının önemli bölümünün kanser risk faktörleriyle temas ettiği belirlendi.Kanser riski taşıyan maddeler belirlendiAraştırmaya göre sağlık çalışanlarında en yaygın riskler arasında iyonlaştırıcı radyasyon, dizel motor egzozu, ultraviyole ışınlar, formaldehit ve benzen yer aldı.Özellikle dezenfeksiyon ve sterilizasyon işlemlerinde kullanılan formaldehit ve etilen oksitin yüksek seviyelerde görüldüğü belirtildi.Araştırmanın kıdemli yazarı, Barselona Küresel Sağlık Enstitüsü (ISGlobal) araştırmacısı Michelle Turner, "Bu çalışma, gerçek çalışma koşullarına uygun önleme stratejileri geliştirilmesi gerektiğini gösteriyor" dedi. Araştırmada, sağlık ve sosyal bakım sektörünün Avrupa’daki toplam iş gücünün yüzde 11’ini oluşturduğu ve sektörde 21.6 milyondan fazla kişinin çalıştığı kaydedildi.Hastanelerden laboratuvarlara kadar yayılıyorAraştırmada farklı meslek gruplarında öne çıkan risk alanları da incelendi.X-ray cihazları ve radyoizotoplarla çalışan personelin radyasyona daha fazla maruz kaldığı belirtilirken, anatomi laboratuvarlarında çalışanların formaldehit, diş teknisyenlerinin ise kristal silika riskine daha açık olduğu ifade edildi.Araştırma ayrıca çalışanların meslek hayatı boyunca birden fazla kanser risk faktörüyle karşı karşıya kalabildiğini ortaya koydu.

kanser, sağlık, personel, risk, radyasyon