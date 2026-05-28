CENTCOM'dan doğrulama: İran ABD üssüne füze fırlattı, ateşkesin 'ağır' ihlali
ABD Merkez Komutanlığı'ndan geceki saldırılardan bu yana ilk kez açıklama geldi.Açıklamada, İran'ın Kuveyt'e doğru bir balistik füze fırlattığı ve bunun Kuveyt... 28.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-28T14:14+0300
ABD Merkez Komutanlığı'ndan (CENTCOM) geceki saldırılardan bu yana ilk kez açıklama geldi. Açıklamada, İran'ın Kuveyt'e doğru bir balistik füze fırlattığı ve bunun Kuveyt güçleri "tarafından başarıyla önlendiği" belirtildi: CENTCOM, güçlerini ve çıkarlarını "haksız İran saldırganlığına" karşı savunurken "tetikte ve ölçülü" kaldığını söyledi.Ne olmuştu? İran devlet televizyonu, sabaha karşı ülkenin güneyindeki Bender Abbas'ın doğusundan 3 patlama sesi duyulduğunu bildirmişti. ABD ordusu, bölgedeki ABD güçleri ve ticari deniz trafiği için tehdit oluşturduğu iddiasıyla İran'ın güneyindeki askeri bir bölgeye hava saldırısı düzenlediğini duyurmuştu. İran Devrim Muhafızları Ordusu da ABD'nin Bender Abbas havaalanının çevresindeki bir noktaya yaptığı hava saldırısının ardından, saldırının kaynağı olan ABD hava üssünün vurulduğunu açıklamıştı.
14:10 28.05.2026 (güncellendi: 14:14 28.05.2026)
Ayrıntılar geliyor
ABD Merkez Komutanlığı'ndan (CENTCOM) geceki saldırılardan bu yana ilk kez açıklama geldi.
Açıklamada, İran'ın Kuveyt'e doğru bir balistik füze fırlattığı ve bunun Kuveyt güçleri "tarafından başarıyla önlendiği" belirtildi:
İran rejiminin bu ağır ateşkes ihlali, İran güçlerinin Hürmüz Boğazı'nda ve çevresinde açık bir tehdit oluşturan beş adet tek yönlü saldırı insansız hava aracı fırlatmasından saatler sonra gerçekleşti.
Tüm insansız hava araçları ABD güçleri tarafından başarıyla önlendi ve ayrıca Bandar Abbas'taki bir İran yer kontrol merkezinden altıncı bir insansız hava aracı fırlatılması da engellendi.
CENTCOM, güçlerini ve çıkarlarını "haksız İran saldırganlığına" karşı savunurken "tetikte ve ölçülü" kaldığını söyledi.
İran devlet televizyonu, sabaha karşı ülkenin güneyindeki Bender Abbas'ın doğusundan 3 patlama sesi duyulduğunu bildirmişti.
ABD ordusu, bölgedeki ABD güçleri ve ticari deniz trafiği için tehdit oluşturduğu iddiasıyla İran'ın güneyindeki askeri bir bölgeye hava saldırısı düzenlediğini duyurmuştu.
İran Devrim Muhafızları Ordusu da ABD'nin Bender Abbas havaalanının çevresindeki bir noktaya yaptığı hava saldırısının ardından, saldırının kaynağı olan ABD hava üssünün vurulduğunu açıklamıştı.