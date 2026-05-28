Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260528/centcomdan-dogrulama-iran-bender-abbasa-fuze-firlatti-ateskesin-agir-ihlali-1106083545.html
CENTCOM'dan doğrulama: İran ABD üssüne füze fırlattı, ateşkesin 'ağır' ihlali
CENTCOM'dan doğrulama: İran ABD üssüne füze fırlattı, ateşkesin 'ağır' ihlali
Sputnik Türkiye
ABD Merkez Komutanlığı'ndan geceki saldırılardan bu yana ilk kez açıklama geldi.Açıklamada, İran'ın Kuveyt'e doğru bir balistik füze fırlattığı ve bunun Kuveyt... 28.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-28T14:10+0300
2026-05-28T14:14+0300
dünya
abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)
kuveyt
i̇ran
abd
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/14/1105885859_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_700157b768d5110a56ad96a0b3861bad.png
ABD Merkez Komutanlığı'ndan (CENTCOM) geceki saldırılardan bu yana ilk kez açıklama geldi. Açıklamada, İran'ın Kuveyt'e doğru bir balistik füze fırlattığı ve bunun Kuveyt güçleri "tarafından başarıyla önlendiği" belirtildi: CENTCOM, güçlerini ve çıkarlarını "haksız İran saldırganlığına" karşı savunurken "tetikte ve ölçülü" kaldığını söyledi.Ne olmuştu? İran devlet televizyonu, sabaha karşı ülkenin güneyindeki Bender Abbas'ın doğusundan 3 patlama sesi duyulduğunu bildirmişti. ABD ordusu, bölgedeki ABD güçleri ve ticari deniz trafiği için tehdit oluşturduğu iddiasıyla İran'ın güneyindeki askeri bir bölgeye hava saldırısı düzenlediğini duyurmuştu. İran Devrim Muhafızları Ordusu da ABD'nin Bender Abbas havaalanının çevresindeki bir noktaya yaptığı hava saldırısının ardından, saldırının kaynağı olan ABD hava üssünün vurulduğunu açıklamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260528/iran-devrim-muhafizlari-ordusu-bender-abbas-saldirisina-karsilik-abd-hava-ussunu-vurduk-1106070501.html
kuveyt
i̇ran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/14/1105885859_200:0:1400:900_1920x0_80_0_0_516d82d959c80b9c904d811e08319846.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom), kuveyt, i̇ran, abd
abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom), kuveyt, i̇ran, abd

CENTCOM'dan doğrulama: İran ABD üssüne füze fırlattı, ateşkesin 'ağır' ihlali

14:10 28.05.2026 (güncellendi: 14:14 28.05.2026)
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturİran-ABD bayrakları
İran-ABD bayrakları - Sputnik Türkiye, 1920, 28.05.2026
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
Abone ol
Ayrıntılar geliyor
ABD Merkez Komutanlığı'ndan geceki saldırılardan bu yana ilk kez açıklama geldi.Açıklamada, İran'ın Kuveyt'e doğru bir balistik füze fırlattığı ve bunun Kuveyt güçleri tarafından 'önlendiği' belirtildi.
ABD Merkez Komutanlığı'ndan (CENTCOM) geceki saldırılardan bu yana ilk kez açıklama geldi.
Açıklamada, İran'ın Kuveyt'e doğru bir balistik füze fırlattığı ve bunun Kuveyt güçleri "tarafından başarıyla önlendiği" belirtildi:

İran rejiminin bu ağır ateşkes ihlali, İran güçlerinin Hürmüz Boğazı'nda ve çevresinde açık bir tehdit oluşturan beş adet tek yönlü saldırı insansız hava aracı fırlatmasından saatler sonra gerçekleşti.

Tüm insansız hava araçları ABD güçleri tarafından başarıyla önlendi ve ayrıca Bandar Abbas'taki bir İran yer kontrol merkezinden altıncı bir insansız hava aracı fırlatılması da engellendi.

CENTCOM, güçlerini ve çıkarlarını "haksız İran saldırganlığına" karşı savunurken "tetikte ve ölçülü" kaldığını söyledi.

Ne olmuştu?

İran devlet televizyonu, sabaha karşı ülkenin güneyindeki Bender Abbas'ın doğusundan 3 patlama sesi duyulduğunu bildirmişti.
ABD ordusu, bölgedeki ABD güçleri ve ticari deniz trafiği için tehdit oluşturduğu iddiasıyla İran'ın güneyindeki askeri bir bölgeye hava saldırısı düzenlediğini duyurmuştu.
İran Devrim Muhafızları Ordusu da ABD'nin Bender Abbas havaalanının çevresindeki bir noktaya yaptığı hava saldırısının ardından, saldırının kaynağı olan ABD hava üssünün vurulduğunu açıklamıştı.
İran Devrim Muhafızları askeri - Sputnik Türkiye, 1920, 28.05.2026
DÜNYA
İran Devrim Muhafızları Ordusu: Bender Abbas saldırısına karşılık ABD hava üssünü vurduk
07:47
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала