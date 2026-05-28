https://anlatilaninotesi.com.tr/20260528/centcomdan-dogrulama-iran-bender-abbasa-fuze-firlatti-ateskesin-agir-ihlali-1106083545.html

CENTCOM'dan doğrulama: İran ABD üssüne füze fırlattı, ateşkesin 'ağır' ihlali

CENTCOM'dan doğrulama: İran ABD üssüne füze fırlattı, ateşkesin 'ağır' ihlali

Sputnik Türkiye

ABD Merkez Komutanlığı'ndan geceki saldırılardan bu yana ilk kez açıklama geldi.Açıklamada, İran'ın Kuveyt'e doğru bir balistik füze fırlattığı ve bunun Kuveyt... 28.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-28T14:10+0300

2026-05-28T14:10+0300

2026-05-28T14:14+0300

dünya

abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)

kuveyt

i̇ran

abd

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/14/1105885859_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_700157b768d5110a56ad96a0b3861bad.png

ABD Merkez Komutanlığı'ndan (CENTCOM) geceki saldırılardan bu yana ilk kez açıklama geldi. Açıklamada, İran'ın Kuveyt'e doğru bir balistik füze fırlattığı ve bunun Kuveyt güçleri "tarafından başarıyla önlendiği" belirtildi: CENTCOM, güçlerini ve çıkarlarını "haksız İran saldırganlığına" karşı savunurken "tetikte ve ölçülü" kaldığını söyledi.Ne olmuştu? İran devlet televizyonu, sabaha karşı ülkenin güneyindeki Bender Abbas'ın doğusundan 3 patlama sesi duyulduğunu bildirmişti. ABD ordusu, bölgedeki ABD güçleri ve ticari deniz trafiği için tehdit oluşturduğu iddiasıyla İran'ın güneyindeki askeri bir bölgeye hava saldırısı düzenlediğini duyurmuştu. İran Devrim Muhafızları Ordusu da ABD'nin Bender Abbas havaalanının çevresindeki bir noktaya yaptığı hava saldırısının ardından, saldırının kaynağı olan ABD hava üssünün vurulduğunu açıklamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260528/iran-devrim-muhafizlari-ordusu-bender-abbas-saldirisina-karsilik-abd-hava-ussunu-vurduk-1106070501.html

kuveyt

i̇ran

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom), kuveyt, i̇ran, abd