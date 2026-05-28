AKOM’dan İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı: Saat verildi, etkisini artıracak

Sputnik Türkiye

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul genelinde beklenen kuvvetli sağanak yağış için uyarı yayımladı. 28.05.2026, Sputnik Türkiye

İstanbul’da etkili olan yağışlı hava için yeni bir uyarı geldi.İBB Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kent genelinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkisini artırmasının beklendiğini açıkladı.Açıklamada, özellikle gece saatlerinden itibaren yağışların kuvvetleneceği belirtildi.Yağışlar gece saatlerinde kuvvetlenecekAKOM tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:“Gün boyu havada çoğunlukla bulutlu gökyüzünün hakim olması beklenirken sıcaklıkların 19°C'ler civarında seyredeceği, il genelinde aralıklarla yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor.”Açıklamada yağışların gece saatlerinden sonra etkisini daha da artıracağı vurgulandı.Cuma öğle saatlerine kadar sürecekAKOM’un açıklamasında yağışların zaman aralığına ilişkin de bilgi paylaşıldı.Açıklamada:“Yağışların gece saatlerinden (23.00) itibaren etkisini arttırarak Cuma (Yarın) öğle saatlerine kadar yer yer kuvvetli şekilde etkili olmaya devam edeceği öngörülüyor" ifadelerine yer verildi.

