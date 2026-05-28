AKOM’dan İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı: Saat verildi, etkisini artıracak
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul genelinde beklenen kuvvetli sağanak yağış için uyarı yayımladı. Açıklamaya göre... 28.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-28T10:40+0300
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul genelinde beklenen kuvvetli sağanak yağış için uyarı yayımladı. Açıklamaya göre kentte öğle saatlerinden itibaren etkisini artıracak yağışların, gece 23.00’ten sonra kuvvetlenerek cuma öğle saatlerine kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor.
İstanbul’da etkili olan yağışlı hava için yeni bir uyarı geldi.
İBB Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kent genelinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkisini artırmasının beklendiğini açıkladı.
Açıklamada, özellikle gece saatlerinden itibaren yağışların kuvvetleneceği belirtildi.
Yağışlar gece saatlerinde kuvvetlenecek
AKOM tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Gün boyu havada çoğunlukla bulutlu gökyüzünün hakim olması beklenirken sıcaklıkların 19°C'ler civarında seyredeceği, il genelinde aralıklarla yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor.”
Açıklamada yağışların gece saatlerinden sonra etkisini daha da artıracağı vurgulandı.
Cuma öğle saatlerine kadar sürecek
AKOM’un açıklamasında yağışların zaman aralığına ilişkin de bilgi paylaşıldı.
“Yağışların gece saatlerinden (23.00) itibaren etkisini arttırarak Cuma (Yarın) öğle saatlerine kadar yer yer kuvvetli şekilde etkili olmaya devam edeceği öngörülüyor" ifadelerine yer verildi.