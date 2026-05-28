AK Parti ve CHP 3 bayram sonra bayramlaştı
Kurban Bayramı dolayısıyla siyasi partiler arasındaki bayramlaşma ziyaretleri başladı. AK Parti ve CHP, belediyelere yönelik soruşturmalar nedeniyle ara... 28.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-28T10:10+0300
ak parti, chp, bayram
Kurban Bayramı dolayısıyla siyasi partiler arasındaki bayramlaşma ziyaretleri başladı. AK Parti ve CHP, belediyelere yönelik soruşturmalar nedeniyle ara verilen bayramlaşma geleneğini 3 bayram sonra yeniden gerçekleştirdi.
Kurban Bayramı’nın ikinci gününde siyasi partiler arasındaki geleneksel bayramlaşma programları başladı.
Bayramlaşma programlarında en dikkat çeken görüşmelerden biri ise AK Parti ile CHP arasında gerçekleşti.
İki parti heyetleri, üç bayram aradan sonra yeniden bayramlaşma ziyareti gerçekleştirdi.
AK Parti ve CHP heyetleri karşılıklı ziyarette bulundu
Bayramlaşma kapsamında CHP heyeti, AK Parti Genel Merkezi’ni ziyaret etti.
AK Parti heyeti de CHP Genel Merkezi’ne giderek karşılıklı bayramlaşma programına katıldı.
Heyetler arasındaki görüşmeler sırasında milletvekillerinin kendi bölgelerine ilişkin bilgi verdi.
İki parti arasındaki son bayramlaşma ziyareti 2024 yılının Haziran ayında yapılmıştı.