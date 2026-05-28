İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
AK Parti ve CHP 3 bayram sonra bayramlaştı
AK Parti ve CHP 3 bayram sonra bayramlaştı
Kurban Bayramı dolayısıyla siyasi partiler arasındaki bayramlaşma ziyaretleri başladı. AK Parti ve CHP, belediyelere yönelik soruşturmalar nedeniyle ara... 28.05.2026, Sputnik Türkiye
10:10 28.05.2026
Kurban Bayramı dolayısıyla siyasi partiler arasındaki bayramlaşma ziyaretleri başladı. AK Parti ve CHP, belediyelere yönelik soruşturmalar nedeniyle ara verilen bayramlaşma geleneğini 3 bayram sonra yeniden gerçekleştirdi.
Kurban Bayramı’nın ikinci gününde siyasi partiler arasındaki geleneksel bayramlaşma programları başladı.
Bayramlaşma programlarında en dikkat çeken görüşmelerden biri ise AK Parti ile CHP arasında gerçekleşti.
İki parti heyetleri, üç bayram aradan sonra yeniden bayramlaşma ziyareti gerçekleştirdi.

AK Parti ve CHP heyetleri karşılıklı ziyarette bulundu

Bayramlaşma kapsamında CHP heyeti, AK Parti Genel Merkezi’ni ziyaret etti.
AK Parti heyeti de CHP Genel Merkezi’ne giderek karşılıklı bayramlaşma programına katıldı.
Heyetler arasındaki görüşmeler sırasında milletvekillerinin kendi bölgelerine ilişkin bilgi verdi.
İki parti arasındaki son bayramlaşma ziyareti 2024 yılının Haziran ayında yapılmıştı.
