ABD’de eski istihbarat yetkilisinin evinde milyonlarca dolarlık altın bulundu
ABD’de eski bir üst düzey hükümet yetkilisi, evinde 40 milyon dolardan fazla değerde yüzlerce külçe altın bulunmasının ardından gözaltına alındı. FBI... 28.05.2026, Sputnik Türkiye
ABD’de eski bir üst düzey hükümet yetkilisi, evinde 40 milyon dolardan fazla değerde yüzlerce külçe altın bulunmasının ardından gözaltına alındı. FBI, şüphelinin devlet adına aldığı altın ve yabancı para fonlarının akıbetini açıklayamadığını bildirdi.
ABD’de eski bir hükümet yetkilisi olan David Rush, Virginia’daki evinde yüzlerce külçe altın bulunmasının ardından kamu parasını zimmete geçirmek suçlamasıyla tutuklandı.
Mahkeme belgelerine göre Rush, son bir yıl içinde “işle ilgili harcamalar” gerekçesiyle ABD hükümetinden büyük miktarda yabancı para ve onlarca milyon dolar değerinde altın külçesi talep etti. Belgelerde, bu taleplerin karşılandığı ancak daha sonra söz konusu altınların ve yabancı para fonlarının kaydına ulaşılamadığı belirtildi.
New York Times’ın haberine göre Rush, yakın zamana kadar CIA’de üst düzey bir görevde bulunuyordu. Belgelerde ayrıca Rush’ın çok gizli güvenlik yetkisine sahip olduğu ve sınıflandırılmış bilgilere erişebildiği ifade edildi.
Değeri 40 milyon doları aşıyor
FBI’ın 18 Mayıs’ta Rush’ın Virginia’daki evine düzenlediği baskında yaklaşık 303 adet birer kilogramlık altın külçesi ele geçirildi. Yetkililer, mevcut altın fiyatlarına göre bu miktarın değerinin 40 milyon doları aştığını açıkladı.
Evde ayrıca yaklaşık 2 milyon dolar nakit para ile çoğu Rolex marka 35 lüks saat bulunduğu aktarıldı. Soruşturma dosyasında Rush’ın devlet görevine başvururken eğitim geçmişi ve askerlik hizmeti hakkında yanlış beyanda bulunduğu, ayrıca hileli şekilde askeri izin kullanarak binlerce dolar maaş aldığı da öne sürüldü.
FBI, soruşturmanın CIA’nın iç incelemesi sonrası başlatıldığını açıkladı. Kurum tarafından yapılan yazılı açıklamada, CIA Direktörü John Ratcliffe’in olası yasa ihlallerine ilişkin bilgileri FBI’a ilettiği belirtildi. Mahkeme belgelerinde, Rush’ın evinde bulunan altınları ve nakit parayı neden sakladığına ilişkin bir bilgi yer almadı.