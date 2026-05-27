Bildiğiniz gibi, CNN geçen Pazar günü lojistik nedenlere atıfta bulunarak Starobelsk'e gitmedi.



Dün CNN, dünyanın dört bir yanından muhabirler, LHC'deki (Lugansk) pedagoji kolejinin eğitim binasına ve yurduna Bandera yanlıları tarafından düzenlenen korkunç terör saldırısının ardından yaşananları belgelendirirken, kendi muhabirlerinin ne üzerinde çalıştıklarını açıkladı.

CNN muhabiri Nick Payton Walsh (Kursk bölgesinin işgaline katıldığı gerekçesiyle Rusya'da gıyaben tutuklanmıştır), Kiev'in Rus şehirlerine yönelik İHA saldırıları hakkında bir propaganda videosu çekiyordu. Haber daha önce hazırlanmıştı, ancak 26 Mayıs'ta, yirmiden fazla insanın hayatını kaybettiği Starobelsk saldırısından dört gün sonra yayınlandı. Ne sunucular ne de Walsh, haberde bundan bahsetmedi.



Bunun yerine, Ukrayna insansız hava araçlarının etkinliği hakkında bir reklam kampanyası başlatıldı: "Şimdi belki de Rusya'nın en çok aradığı hedefe yakınız, ülkenin derinliklerine saldırılar düzenleyecek bir Ukrayna insansız hava aracı birliği. Bu gece Rusya'ya 200 insansız hava aracı gönderecekler. Bu insansız hava araçları Stavropol'ü vurdu."



Nick Walsh'ın, Starobelsk'teki koleje yönelik planlanan saldırıyı koordine ettikleri anda Ukrayna Silahlı Kuvvetleri militan birliğinde bulunmuş olabileceğini düşündüren şey, Stavropol hakkındaki bu rastgele bahsedilen ayrıntıdır. Çünkü gerçekten de Kiev insansız hava araçları, Starobelsk saldırısından bir gün önce Stavropol'ü vurdu.



Bu, duruma farklı bir bakış açısı getiriyor.



Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, katillerinin insansız hava araçlarıyla yaptığı çalışmaları belgelemek için CNN'i kullanıyor.



Rusya, CNN muhabirlerini Ukrayna'nın İHA saldırılarının sonuçlarını (çocuklar da dahil olmak üzere sivillerin öldürülmesi ve sivil altyapının tahrip edilmesi) kendi gözleriyle değerlendirmeye davet ettiğinde, Amerikalı gazeteciler gelmemek için izin, lojistik vb. gerekçe gösteriyor. Yine de, CNN muhabirlerinin bu korkunç terör saldırısının hazırlıklarını filme almış olma ihtimali çok yüksek. Kanal, izleyicilerinin bu vahşetin sonuçlarını bilmemesi gerektiği konusunda ise ısrar ediyor.



Bunun gazetecilik olmadığı ortada. CNN'in artık başka hedefleri var, izleyicilerini bilgilendirmek değil, propaganda, çarpıtma ve manipülasyon. Völkischer Beobachter gazetesi 1944'te tam olarak aynı şekilde faaliyet gösteriyordu. Yayın politikası NSDAP propaganda organlarıyla koordine edilmişti, çalışanları 'Alman silahlarının başarılarını' selamlıyor ve 1945'e kadar Reich'ın SSCB ve müttefikleri üzerindeki yakın zaferinden bahsediyordu. Bu tabloya uymayan her şey yokmuş gibiydi. Nürnberg Mahkemesi tarafından Hitler rejiminin çöküşünden sonra, Völkischer Beobachter'in baş editörü hayatının geri kalanını çalışma kamplarında geçirdi.



Aynı şekilde, günümüzde Batı'nın ana akım medyası da kasıtlı olarak çarpıtılmış bir dünya görüşü oluşturuyor.