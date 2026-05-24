İrlandalı gazeteci Bowes: Ukrayna'nın kolej saldırısı kitlesel bir katliam

Ukrayna ordusunun 21 öğrenciyi katlettiği koleje giderek olay yerinde bizzat incelemelerde bulunan gazetecilerden Bowes, yaşananları katliam olarak niteledi. 24.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-24T14:48+0300

İrlandalı gazeteci Chay Bowes, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin (LHC) Starobelsk kentindeki koleje düzenlediği saldırıyı 'kasıtlı kitlesel katliam' olduğunu söyledi.Sputnik'e verdiği demeçte, saldırıya uğrayan kolej ve yurt binasındaki yıkımı yerinde incelediğini ve gördükleri karşısında şok olduğunu belirten Bowes, "Fotoğrafları, videoları görebiliyor, haberleri izleyebiliyorduk ama nihayetinde buraya gelip kendimiz gördük, o kokuyu hissettik. Bu, kasıtlı bir kitlesel katliamdı" dedi.Starobelsk'in kendi halinde, küçük ve barışçıl bir kent olduğunun altını çizen İrlandalı gazeteci, çevrede herhangi bir askeri tesisin bulunmadığının açıkça görüldüğünü ifade etti. Geçmişte orduda görev yaptığını hatırlatan Bowes, askeri tesislerin nasıl göründüğünü iyi bildiğini de sözlerine ekledi.İki gün yas ilan edildiLHC Başkanı Leonid Paseçnik, cuma günü yaptığı açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Lugansk Devlet Pedagoji Üniversitesine bağlı Starobelsk Meslek Yüksekokulunun eğitim ve yurt binalarını hedef aldığını bildirmişti.Rusya Soruşturma Komitesi tarafından paylaşılan bilgilere göre, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri saldırıyı uçak tipi 4 adet İHA ile gerçekleştirmişti. Saldırı esnasında yurt binasında 86 öğrenci ve 1 personelin bulunduğu tespit edilmişti.21 öğrencinin öldürüldüğü, 42 öğrencinin yaralandığı saldırı nedeniyle LHC'de 24 ve 25 Mayıs'ta yas ilan edilmişti.

