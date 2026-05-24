Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260524/irlandali-gazeteci-bowes-ukraynanin-kolej-saldirisi-kitlesel-bir-katliam-1105990671.html
İrlandalı gazeteci Bowes: Ukrayna'nın kolej saldırısı kitlesel bir katliam
İrlandalı gazeteci Bowes: Ukrayna'nın kolej saldırısı kitlesel bir katliam
Sputnik Türkiye
Ukrayna ordusunun 21 öğrenciyi katlettiği koleje giderek olay yerinde bizzat incelemelerde bulunan gazetecilerden Bowes, yaşananları katliam olarak niteledi. 24.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-24T14:47+0300
2026-05-24T14:48+0300
ukrayna kri̇zi̇
haberler
leonid paseçnik
lugansk halk cumhuriyeti (lhc)
ukrayna silahlı kuvvetleri
saldırı
öğrenci
rusya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/18/1105988769_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_b988a98e03a52b775c162397ea683893.jpg
İrlandalı gazeteci Chay Bowes, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin (LHC) Starobelsk kentindeki koleje düzenlediği saldırıyı 'kasıtlı kitlesel katliam' olduğunu söyledi.Sputnik'e verdiği demeçte, saldırıya uğrayan kolej ve yurt binasındaki yıkımı yerinde incelediğini ve gördükleri karşısında şok olduğunu belirten Bowes, "Fotoğrafları, videoları görebiliyor, haberleri izleyebiliyorduk ama nihayetinde buraya gelip kendimiz gördük, o kokuyu hissettik. Bu, kasıtlı bir kitlesel katliamdı" dedi.Starobelsk'in kendi halinde, küçük ve barışçıl bir kent olduğunun altını çizen İrlandalı gazeteci, çevrede herhangi bir askeri tesisin bulunmadığının açıkça görüldüğünü ifade etti. Geçmişte orduda görev yaptığını hatırlatan Bowes, askeri tesislerin nasıl göründüğünü iyi bildiğini de sözlerine ekledi.İki gün yas ilan edildiLHC Başkanı Leonid Paseçnik, cuma günü yaptığı açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Lugansk Devlet Pedagoji Üniversitesine bağlı Starobelsk Meslek Yüksekokulunun eğitim ve yurt binalarını hedef aldığını bildirmişti.Rusya Soruşturma Komitesi tarafından paylaşılan bilgilere göre, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri saldırıyı uçak tipi 4 adet İHA ile gerçekleştirmişti. Saldırı esnasında yurt binasında 86 öğrenci ve 1 personelin bulunduğu tespit edilmişti.21 öğrencinin öldürüldüğü, 42 öğrencinin yaralandığı saldırı nedeniyle LHC'de 24 ve 25 Mayıs'ta yas ilan edilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260524/rusyadan-ukraynaya-misilleme-oresnik-ve-diger-hipersonik-fuzeler-kullanildi-1105985327.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/18/1105988769_135:0:1095:720_1920x0_80_0_0_988652b512b391edaddc290745ef40f2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
haberler, leonid paseçnik, lugansk halk cumhuriyeti (lhc), ukrayna silahlı kuvvetleri, saldırı, öğrenci, rusya
haberler, leonid paseçnik, lugansk halk cumhuriyeti (lhc), ukrayna silahlı kuvvetleri, saldırı, öğrenci, rusya

İrlandalı gazeteci Bowes: Ukrayna'nın kolej saldırısı kitlesel bir katliam

14:47 24.05.2026 (güncellendi: 14:48 24.05.2026)
© Fotoğraf : Social media account of head of the Luhansk People's Republic Leonid PasechnikПоследствия удара ВСУ по колледжу в Старобельске в ЛНР
Последствия удара ВСУ по колледжу в Старобельске в ЛНР - Sputnik Türkiye, 1920, 24.05.2026
© Fotoğraf : Social media account of head of the Luhansk People's Republic Leonid Pasechnik
Abone ol
Ukrayna ordusunun 21 öğrenciyi katlettiği koleje giderek olay yerinde bizzat incelemelerde bulunan gazetecilerden Bowes, yaşananları katliam olarak niteledi.
İrlandalı gazeteci Chay Bowes, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin (LHC) Starobelsk kentindeki koleje düzenlediği saldırıyı 'kasıtlı kitlesel katliam' olduğunu söyledi.

Sputnik'e verdiği demeçte, saldırıya uğrayan kolej ve yurt binasındaki yıkımı yerinde incelediğini ve gördükleri karşısında şok olduğunu belirten Bowes, "Fotoğrafları, videoları görebiliyor, haberleri izleyebiliyorduk ama nihayetinde buraya gelip kendimiz gördük, o kokuyu hissettik. Bu, kasıtlı bir kitlesel katliamdı" dedi.

Starobelsk'in kendi halinde, küçük ve barışçıl bir kent olduğunun altını çizen İrlandalı gazeteci, çevrede herhangi bir askeri tesisin bulunmadığının açıkça görüldüğünü ifade etti.

Geçmişte orduda görev yaptığını hatırlatan Bowes, askeri tesislerin nasıl göründüğünü iyi bildiğini de sözlerine ekledi.

İki gün yas ilan edildi

LHC Başkanı Leonid Paseçnik, cuma günü yaptığı açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Lugansk Devlet Pedagoji Üniversitesine bağlı Starobelsk Meslek Yüksekokulunun eğitim ve yurt binalarını hedef aldığını bildirmişti.

Rusya Soruşturma Komitesi tarafından paylaşılan bilgilere göre, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri saldırıyı uçak tipi 4 adet İHA ile gerçekleştirmişti. Saldırı esnasında yurt binasında 86 öğrenci ve 1 personelin bulunduğu tespit edilmişti.

21 öğrencinin öldürüldüğü, 42 öğrencinin yaralandığı saldırı nedeniyle LHC'de 24 ve 25 Mayıs'ta yas ilan edilmişti.
Rusia asesta un golpe de represalia a Kiev con su puño hipersónico - Sputnik Türkiye, 1920, 24.05.2026
UKRAYNA KRİZİ
Rusya'dan Ukrayna'ya misilleme: Oreşnik ve diğer hipersonik füzeler kullanıldı
11:48
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала