Von der Leyen’den İHA güvenliği uyarısı: Tüm Avrupaya yayılabilir
Sputnik Türkiye
Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Baltık ülkelerinde insansız hava araçlarının (İHA) neden olduğu güvenlik endişelerinin tüm Avrupa için bir uyarı...
Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Vilnius’ta Litvanya, Letonya ve Estonya cumhurbaşkanlarıyla düzenlediği ortak basın toplantısında Avrupa’nın, Baltık ülkelerinde olduğu gibi, gelecekte insansız hava araçlarının (İHA) neden olduğu türden güvenlik sorunlarıyla karşılaşabileceğini ifade etti.Von der Leyen, “Bugün sizin yaşadığınız şey, yarın Avrupa’nın geri kalanını bekliyor olabilir” diyerek, Avrupa Birliği’nin güvenlik sistemindeki eksiklikleri “sistematik” biçimde gidereceğini belirtti. Bu kapsamda, daha uyumlu uyarı sistemleriyle başlanacağını ve devletler arası koordinasyonun iyileştirileceğini kaydetti.Daha önce Letonya’da, tanımlanamayan insansız hava araçlarının görülmesi üzerine hava saldırısı alarmı verilmişti. O sırada okullarda yapılan sınavlar yarıda kesilmiş ve öğrenciler tahliye edilmişti. Letonya’da daha önce de birkaç kez Ukrayna’ya ait dronlar düşmüş, 7 Mayıs’ta Rezekne kentindeki bir petrol deposu zarar görmüştü.Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), 19 Mayıs’ta yaptığı açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Rusya’nın iç bölgelerine yönelik yeni bir dizi “terör saldırısı” hazırlığında olduğunu, uçuş süresini kısaltmak amacıyla insansız hava araçlarını Baltık devletlerinin topraklarından fırlatmayı planladığını açıklamıştı. Bu açıklamalar üzerine Letonya Dışişleri Bakanlığı, Rusya’nın geçici maslahatgüzarı Dmitriy Kasatkin’i bakanlığa çağırarak bir protesto notası vermişti.
ursula von der leyen, avrupa komisyonu, avrupa birliği, ab, letonya, estonya, litvanya, ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, rusya dış i̇stihbarat servisi (svr), i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Baltık ülkelerinde insansız hava araçlarının (İHA) neden olduğu güvenlik endişelerinin tüm Avrupa için bir uyarı niteliği taşıdığını belirterek, AB'nin ortak uyarı sistemlerini ve üye ülkeler arası koordinasyonu güçlendireceğini belirtti.
