https://anlatilaninotesi.com.tr/20260527/von-der-leyenden-iha-guvenligi-uyarisi-tum-avrupaya-yayilabilir-1106051282.html

Von der Leyen’den İHA güvenliği uyarısı: Tüm Avrupaya yayılabilir

Von der Leyen’den İHA güvenliği uyarısı: Tüm Avrupaya yayılabilir

Sputnik Türkiye

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Baltık ülkelerinde insansız hava araçlarının (İHA) neden olduğu güvenlik endişelerinin tüm Avrupa için bir uyarı... 27.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-27T01:14+0300

2026-05-27T01:14+0300

2026-05-27T01:14+0300

dünya

ursula von der leyen

avrupa komisyonu

avrupa birliği

ab

letonya

estonya

litvanya

ukrayna

ukrayna silahlı kuvvetleri

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/13/1085997835_0:41:741:458_1920x0_80_0_0_84b9e5e6f97942867c1584763098ec9e.png

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Vilnius’ta Litvanya, Letonya ve Estonya cumhurbaşkanlarıyla düzenlediği ortak basın toplantısında Avrupa’nın, Baltık ülkelerinde olduğu gibi, gelecekte insansız hava araçlarının (İHA) neden olduğu türden güvenlik sorunlarıyla karşılaşabileceğini ifade etti.Von der Leyen, “Bugün sizin yaşadığınız şey, yarın Avrupa’nın geri kalanını bekliyor olabilir” diyerek, Avrupa Birliği’nin güvenlik sistemindeki eksiklikleri “sistematik” biçimde gidereceğini belirtti. Bu kapsamda, daha uyumlu uyarı sistemleriyle başlanacağını ve devletler arası koordinasyonun iyileştirileceğini kaydetti.Daha önce Letonya’da, tanımlanamayan insansız hava araçlarının görülmesi üzerine hava saldırısı alarmı verilmişti. O sırada okullarda yapılan sınavlar yarıda kesilmiş ve öğrenciler tahliye edilmişti. Letonya’da daha önce de birkaç kez Ukrayna’ya ait dronlar düşmüş, 7 Mayıs’ta Rezekne kentindeki bir petrol deposu zarar görmüştü.Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), 19 Mayıs’ta yaptığı açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Rusya’nın iç bölgelerine yönelik yeni bir dizi “terör saldırısı” hazırlığında olduğunu, uçuş süresini kısaltmak amacıyla insansız hava araçlarını Baltık devletlerinin topraklarından fırlatmayı planladığını açıklamıştı. Bu açıklamalar üzerine Letonya Dışişleri Bakanlığı, Rusya’nın geçici maslahatgüzarı Dmitriy Kasatkin’i bakanlığa çağırarak bir protesto notası vermişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260526/fsb-direktoru-bortnikov-ukrayna-avrupanin-en-buyuk-silah-kacakciligi-merkezi-haline-geldi-1106026292.html

letonya

estonya

litvanya

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ursula von der leyen, avrupa komisyonu, avrupa birliği, ab, letonya, estonya, litvanya, ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, rusya dış i̇stihbarat servisi (svr), i̇nsansız hava aracı (i̇ha)