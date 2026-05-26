FSB Direktörü Bortnikov: Ukrayna, Avrupa'nın en büyük silah kaçakçılığı merkezi haline geldi
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Direktörü Bortnikov, Kiev yönetiminin Batı'nın desteğiyle Ukrayna'yı Avrupa'nın en büyük yasa dışı silah ve mühimmat... 26.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-26T10:01+0300
rusya, avrupa, ukrayna, batı, bağımsız devletler topluluğu (bdt), rusya federal güvenlik servisi (fsb), aleksandr bortnikov, ab
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Direktörü Bortnikov, Kiev yönetiminin Batı'nın desteğiyle Ukrayna'yı Avrupa’nın en büyük yasa dışı silah ve mühimmat ticaret merkezine dönüştürdüğünü ileri sürdü.
Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Ülkeleri Güvenlik ve İstihbarat Teşkilatları Başkanları Konseyi’nin 58. toplantısında konuşan FSB Direktörü Aleksandr Bortnikov, Ukrayna ve Batı ittifakına yönelik çok sert suçlamalarda bulundu.
Ukrayna'nın Avrupa için bir istikrarsızlık kaynağı olduğunu kaydeden Bortnikov, ülkenin yasa dışı silah ticaretinin üssü haline geldiğini vurguladı.
‘Batı, Ukrayna'yı yapay zeka test alanına çevirdi'
Bortnikov, Avrupalı devletlerin Ukrayna'da bir ‘kukla rejim’ kurduğunu ve bu ülkeyi Rusya'ya karşı askeri, sabotaj ve terör faaliyetleri için bir köprübaşı olarak kullandığını belirtti. Ukrayna'nın AB'ye hızlı üyelik vaatleriyle kandırıldığını söyleyen FSB Direktörü, şu ifadeleri kullandı:
"Batı'nın yoğun himayesi altındaki Ukrayna, BDT coğrafyasında istikrarsızlığın en ciddi faktörlerinden biri haline geldi. Kiev rejiminin eylemleri sonucunda ülke, Avrupa'nın en büyük silah ve mühimmat kaçakçılığı merkezine dönüştü. Ukrayna aslında yeni silah türlerinin test edildiği, askeri yapay zeka sistemlerinin eğitildiği ve 'sahte bayrak' operasyon yöntemlerinin denendiği bir poligon haline getirildi."
Bortnikov’un açıklamasından öne çıkan diğer başlıklar:
Rusya FSB ve Belarus KGB birimleri, 2026 yılının başlarında Rusya'ya sokulmak istenen 500'den fazla patlayıcı
düzeneğini ortak operasyonla engelledi.
Ukraynalı organize suç örgütleri, sentetik uyuşturucu
üretimi gerçekleştiriyor ve bu yolla Rusya'daki terör eylemlerinin faillerini finanse ediyor.
İngiliz istihbarat
servisleriyle bağlantılı vakıf ve sivil toplum kuruluşlarının (STK) faaliyetleri, BDT ülkelerinin güvenliğini doğrudan tehdit ediyor.
Batılı istihbarat servisleri, BDT coğrafyasındaki toplumsal algıyı ve vatandaşların davranışlarını yönlendirmek için çeşitli manipülasyon
araçları kullanıyor.
NATO; Asya, Afrika ve Latin Amerika'da ‘seçici etkili’ biyolojik silahlar
geliştirme programına devam ediyor. Benzer laboratuvarlar BDT ülkelerinde de faaliyet gösteriyor.