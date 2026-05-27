Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Ukrayna ordusu, Harkov'da kendi askerlerini vurdu
Ukrayna ordusuna ait bir tugay, mevzilerini terk etmeye çalışan iki muharip birliğin çıkışına izin vermeyerek kendi personelini imha etti. 27.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-27T14:56+0300
14:56 27.05.2026
© AP Photo / LIBKOSUkrayna ordusu askeri
© AP Photo / LIBKOS — Ukrayna ordusu askeri - Sputnik Türkiye, 27.05.2026
Ukrayna ordusuna ait bir tugay, mevzilerini terk etmeye çalışan iki muharip birliğin çıkışına izin vermeyerek kendi personelini imha etti.
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri komutasının, Harkov Bölgesi'nde geri çekilmek isteyen kendi askerlerini topçu ateşiyle hedef aldığı belirtildi.

Rus güvenlik güçlerinin Sputnik'e yaptığı açıklamaya göre olay, Harkov Bölgesi'ndeki Granov köyü yakınlarında meydana geldi.

Rus yetkili, "Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 58. Münferit Motorize Piyade Tugayı komutanlığı, iki muharip grubun mevzilerden çıkmasına izin vermeyerek kendi askerlerini topçu ateşiyle imha etti" ifadelerini kullandı.

Bölgedeki askeri hareketliliğe ilişkin bilgi veren kaynaklar, Ukrayna komuta kademesinin geri çekilmeleri önlemek adına sert tedbirlere başvurduğunun altını çizdi.

Bölgedeki çatışmalar ve kayıplar artıyor

Harkov Bölgesi'nde Rusya Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı 'Kuzey' ve 'Batı' askeri gruplarının operasyonları devam ediyor.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saat içinde söz konusu harekat bölgelerinde Ukrayna tarafının 385'ten fazla askerini kaybettiği belirtilmişti.

Açıklamada ayrıca, Ukrayna ordusuna ait 4 zırhlı savaş aracı, bir M113 zırhlı personel taşıyıcı, 38 otomobil, 2 topçu sistemi ve bir elektronik harp istasyonunun imha edildiği bilgisine yer verilmişti.
