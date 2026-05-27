UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Rus uzman: Ukrayna, NATO’nun Rusya’ya karşı yapay zeka ve İHA deneme laboratuvarı oldu
Rus uzman: Ukrayna, NATO'nun Rusya'ya karşı yapay zeka ve İHA deneme laboratuvarı oldu
Rusya Hukuk ve Ulusal Güvenlik Enstitüsü (RANEPA) askeri uzmanı Aleksandr Stepanov, Batılı ülkelerin Ukrayna'yı en başından beri ileri askeri teknolojileri... 27.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-27T13:33+0300
2026-05-27T13:34+0300
Rus uzman: Ukrayna, NATO’nun Rusya’ya karşı yapay zeka ve İHA deneme laboratuvarı oldu

13:33 27.05.2026 (güncellendi: 13:34 27.05.2026)
Rusya Hukuk ve Ulusal Güvenlik Enstitüsü (RANEPA) askeri uzmanı Aleksandr Stepanov, Batılı ülkelerin Ukrayna’yı en başından beri ileri askeri teknolojileri geliştirmek için bir test sahası olarak gördüğünü belirtti.

Stepanov, Sputnik’e yaptığı açıklamada, Batılı ülkelerin ve özellikle ABD’nin Ukrayna’yı bir askeri laboratuvara dönüştürdüğünü ifade etti.

NATO’nun bölgede İHA’lar, uydular, siber savaş unsurları, havacılık, deniz sistemleri, elektronik harp ve yapay zekayı tek bir ortak muharebe mimarisinde birleştiren 'çok alanlı operasyonları' test ettiğini kaydeden Stepanov, "Batı'nın savunma sanayi kompleksi artık gelecekteki savaşların temelinin neye benzeyeceğini anladı" dedi.

Yapay zeka kullanımıyla insan faktörünün rolünü azaltmanın, savaş alanındaki karar alma süreçlerini hızlandırmanın ve anlık durum farkındalığını en üst düzeye çıkarmanın hedeflendiğini belirten uzman, Batılı sistemlerin doğrudan Rus elektronik harp ve hava savunma yeteneklerine karşı sınandığını dile getirdi.

'ABD’li teknoloji devleri devrede'

Süreçte Palantir ve Maxar gibi ABD’li teknoloji devlerinin Ukrayna’daki operasyonlara derinlemesine entegre olduğunu söyleyen Stepanov, bu şirketlerin istihbarat işleme, uydu görüntü analizi ve Rus hedeflerinin belirlenmesinde aktif rol oynadığını aktardı.

Askeri uzmana göre, eski Sovyet coğrafyasında ABD destekli biyolojik laboratuvarlar da uzun süredir bilimsel araştırma kılıfı altında faaliyet yürütüyor ve askeri uygulamalarda kullanılma potansiyeli olan tehlikeli patojenler ile zoonotik hastalıkları inceliyor.

'İHA savaşlarında tarihi devrim'

Cephedeki bazı sektörlerde asker başına düşen İHA sayısının 10'a kadar çıktığını ve bunun askeri tarihte daha önce hiç görülmediğini vurgulayan Stepanov, çatışmanın askeri taktikleri tamamen dönüştürdüğünü ifade etti.

Savaşın geleneksel ağır sistemlerden otonom ve insansız platformların kitlesel konuşlandırılmasına doğru kaydığına dikkat çeken uzman, "Robotlaşma ve insansız sistemler açısından askeri meselelerdeki devrimin zirvesine tanıklık ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.
