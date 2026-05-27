https://anlatilaninotesi.com.tr/20260527/trump-hurmuz-bogazini-kimse-kontrol-etmeyecek-1106067207.html
Trump: Ya anlaşma olacak ya da sadece işi bitirmek zorunda kalacağız
Trump: Ya anlaşma olacak ya da sadece işi bitirmek zorunda kalacağız
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Trump, İran görüşmelerinden memnun olmadıklarını, ya anlaşma olacağını ya da işi askeri olarak bitireceklerini söyledi. 27.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-27T20:55+0300
2026-05-27T20:55+0300
2026-05-27T21:28+0300
dünya
hürmüz boğazı
i̇ran
ortadoğu
donald trump
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/14/1105895149_0:320:3070:2047_1920x0_80_0_0_eebcafa823b57d86a0ddb03866524f28.jpg
ABD Başkanı Donald Trump kabine toplantısı sırasında yaptığı açıklamada, Amerika Birleşik Devletleri'nin İran ile devam eden görüşmelerden memnun olmadığını belirterek; 'Washington'ın ya bir anlaşmaya varacağı ya da 'işi askeri olarak bitireceği' uyarısında bulundu.Trump, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:Trump, Hürmüz Boğazı'nı kimsenin kontrol etmeyeceğini ve boğazın, herkese açık olacağını ifade etti. Donald Trump yaptığı açıklamada "İran ile yapılacak anlaşma kapsamında Hürmüz Boğazı hemen açılacak” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260527/bulgaristan-basbakani-radevden-avrupaya-ukrayna-catismasina-yonelik-yaklasimini-degistirme-cagrisi-1106066701.html
hürmüz boğazı
i̇ran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/14/1105895149_341:0:3070:2047_1920x0_80_0_0_79f7e28399802e009c0e258a5979827a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
hürmüz boğazı, i̇ran, ortadoğu, donald trump
hürmüz boğazı, i̇ran, ortadoğu, donald trump
Trump: Ya anlaşma olacak ya da sadece işi bitirmek zorunda kalacağız
20:55 27.05.2026 (güncellendi: 21:28 27.05.2026)
ABD Başkanı Trump, İran görüşmelerinden memnun olmadıklarını, ya anlaşma olacağını ya da işi askeri olarak bitireceklerini söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump kabine toplantısı sırasında yaptığı açıklamada, Amerika Birleşik Devletleri'nin İran ile devam eden görüşmelerden memnun olmadığını belirterek; 'Washington'ın ya bir anlaşmaya varacağı ya da 'işi askeri olarak bitireceği' uyarısında bulundu.
Trump, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
İran çok niyetli. Bir anlaşma yapmayı çok istiyorlar, şu ana kadar oraya (anlaşma noktasına) gelemediler. Bundan memnun değiliz ama olacağız. Ya bu olacak ya da sadece işi bitirmek zorunda kalacağız.
Trump, Hürmüz Boğazı'nı kimsenin kontrol etmeyeceğini ve boğazın, herkese açık olacağını ifade etti. Donald Trump yaptığı açıklamada "İran ile yapılacak anlaşma kapsamında Hürmüz Boğazı hemen açılacak” dedi.