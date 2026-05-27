Bulgaristan Başbakanı Radev’den Avrupa'ya Ukrayna çatışmasına yönelik yaklaşımını değiştirme çağrısı
Bulgaristan'ın yeni Başbakanı Radev, Avrupa ülkelerine Ukrayna'daki çatışmaya yönelik genel politikalarını ve yaklaşımlarını değiştirmeleri çağrısında bulundu.
2026-05-27T18:47+0300
18:47 27.05.2026 (güncellendi: 18:48 27.05.2026)
Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev, Avrupa ülkelerinin Ukrayna'daki çatışmaya yönelik genel politikalarını ve yaklaşımlarını değiştirmeleri gerektiğini belirtti.
Radev, Paris'te Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yaptığı görüşme öncesinde, Avrupa'nın Rusya'ya karşı konvansiyonel bir zafer ve ‘güç yoluyla barış’ elde etme arzusunun nükleer tırmanmaya yol açabileceği konusunda uyardı:
Beni şahsen endişelendiren şey, Avrupa'nın, Rusya'nın modern hipersonik silahlarını engelleme ve bunlara karşı koyma yeteneğinden yoksunken dünyanın en büyük nükleer gücüne karşı konvansiyonel bir zafer elde etme arzusudur. Bu ciddi bir risktir.
Radev ayrıca, Ukrayna'da çözümle ilgili müzakerelere Avrupa'nın öncülük etmesi ve kimsenin inisiyatifi ele geçirmesine izin vermemesi çağrısında bulundu.
Son zamanlarda AB'de Rusya ile diyaloğun yeniden başlatılması çağrıları giderek sıklaşıyor. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Moskova'ya diplomatik bir danışman göndermiş, Belçika Başbakanı Bart de Wever ise küresel kriz ortamında enerji ithalatı adına temasların yeniden kurulmasını savunmuştu. Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb da Avrupa’nın Rusya ile 'siyasi diyalog kanallarını açması gereken' bir döneme yaklaştığını ifade etmişti
Politico'nun haberine göre, potansiyel adaylar arasında Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa, eski ve mevcut Finlandiya Cumhurbaşkanları Sauli Niinistö ve Alexander Stubb, eski AB Başkanı Jean-Claude Juncker, eski Almanya Başbakanı Angela Merkel ve eski İtalya Başbakanı Mario Draghi yer alıyor.