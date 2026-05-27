Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260527/rusya-sorusturma-komitesi-abdnin-finansmani-ve-ukraynanin-katilimiyla-biyolojik-silah-1106057828.html
Rusya Soruşturma Komitesi: ABD'nin finansmanı ve Ukrayna'nın katılımıyla biyolojik silah geliştiriliyor
Rusya Soruşturma Komitesi: ABD'nin finansmanı ve Ukrayna'nın katılımıyla biyolojik silah geliştiriliyor
Sputnik Türkiye
Rusya Soruşturma Komitesi, ABD'nin finansmanıyla ve Ukrayna'nın katılımıyla biyolojik silah geliştirildiğine dair verilere sahip olduklarını duyurdu. 27.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-27T12:40+0300
2026-05-27T13:05+0300
ukrayna kri̇zi̇
abd
rusya soruşturma komitesi
ukrayna
biyolojik silah programı
biyolojik silah
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/0d/1083757499_0:317:3078:2048_1920x0_80_0_0_40d5f6559668ed0829c7e8837d9ed857.jpg
Rusya Soruşturma Komitesi, Ukrayna Sağlık Bakanlığı'nın katılımı ve ABD’nin finansmanıyla kitle imha amaçlı biyolojik silahlar geliştirildiğine dair verilere ulaşıldığını bildirdi.'Ceza davası kapsamında tespit edildi'Rusya Soruşturma Komitesi Sözcüsü Svetlana Petrenko, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, kitle imha silahlarının geliştirilmesi, üretimi ve depolanmasını içeren ceza kanunu maddesi uyarınca 2022 yılından bu yana yürütülen soruşturmada önemli bulgulara rastlandığını belirtti. Petrenko, "Yürüttüğümüz ceza davası soruşturması kapsamında, Ukrayna Sağlık Bakanlığı çalışanlarının katılımıyla ve ABD Savunma Bakanlığı'nın finansmanıyla kitle imha amaçlı biyolojik silahlar geliştirildiğine dair verilere ulaştık" ifadelerini kullandı.'Tehlikeli patojenler inceleniyor'Soruşturmanın detaylarına dikkat çeken Petrenko, söz konusu askeri-biyolojik programlarda potansiyel biyolojik saldırı ajanları arasında yer alan bazı tehlikeli hastalıkların kullanıldığını vurguladı. Sözcü, askeri amaçlarla yürütülen bu çalışmaların ve laboratuvar faaliyetlerinin doğrudan veba, şarbon, bruselloz ve tularemi gibi yüksek riskli hastalıkların patojenlerini içerdiğini sözlerine ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260527/putin-kurban-bayrami-inananlari-islamin-koklerine-yoneltiyor-1106054812.html
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/0d/1083757499_339:0:3070:2048_1920x0_80_0_0_80d1373cf69d1b38423fef6a9161811a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, rusya soruşturma komitesi, ukrayna, biyolojik silah programı, biyolojik silah
abd, rusya soruşturma komitesi, ukrayna, biyolojik silah programı, biyolojik silah

Rusya Soruşturma Komitesi: ABD'nin finansmanı ve Ukrayna'nın katılımıyla biyolojik silah geliştiriliyor

12:40 27.05.2026 (güncellendi: 13:05 27.05.2026)
© Sputnik / Алексей Сухоруковkimyasal silah
kimyasal silah - Sputnik Türkiye, 1920, 27.05.2026
© Sputnik / Алексей Сухоруков
Abone ol
Rusya Soruşturma Komitesi, ABD'nin finansmanıyla ve Ukrayna'nın katılımıyla biyolojik silah geliştirildiğine dair verilere sahip olduklarını duyurdu.
Rusya Soruşturma Komitesi, Ukrayna Sağlık Bakanlığı'nın katılımı ve ABD’nin finansmanıyla kitle imha amaçlı biyolojik silahlar geliştirildiğine dair verilere ulaşıldığını bildirdi.

'Ceza davası kapsamında tespit edildi'

Rusya Soruşturma Komitesi Sözcüsü Svetlana Petrenko, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, kitle imha silahlarının geliştirilmesi, üretimi ve depolanmasını içeren ceza kanunu maddesi uyarınca 2022 yılından bu yana yürütülen soruşturmada önemli bulgulara rastlandığını belirtti.

Petrenko, "Yürüttüğümüz ceza davası soruşturması kapsamında, Ukrayna Sağlık Bakanlığı çalışanlarının katılımıyla ve ABD Savunma Bakanlığı'nın finansmanıyla kitle imha amaçlı biyolojik silahlar geliştirildiğine dair verilere ulaştık" ifadelerini kullandı.

'Tehlikeli patojenler inceleniyor'

Soruşturmanın detaylarına dikkat çeken Petrenko, söz konusu askeri-biyolojik programlarda potansiyel biyolojik saldırı ajanları arasında yer alan bazı tehlikeli hastalıkların kullanıldığını vurguladı.

Sözcü, askeri amaçlarla yürütülen bu çalışmaların ve laboratuvar faaliyetlerinin doğrudan veba, şarbon, bruselloz ve tularemi gibi yüksek riskli hastalıkların patojenlerini içerdiğini sözlerine ekledi.
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 27.05.2026
DÜNYA
Putin: Kurban Bayramı inananları İslam’ın köklerine yöneltiyor
10:15
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала