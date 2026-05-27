Rusya Soruşturma Komitesi: ABD'nin finansmanı ve Ukrayna'nın katılımıyla biyolojik silah geliştiriliyor
Rusya Soruşturma Komitesi, ABD'nin finansmanıyla ve Ukrayna'nın katılımıyla biyolojik silah geliştirildiğine dair verilere sahip olduklarını duyurdu. 27.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-27T12:40+0300
12:40 27.05.2026 (güncellendi: 13:05 27.05.2026)
Rusya Soruşturma Komitesi, ABD'nin finansmanıyla ve Ukrayna'nın katılımıyla biyolojik silah geliştirildiğine dair verilere sahip olduklarını duyurdu.
Rusya Soruşturma Komitesi, Ukrayna Sağlık Bakanlığı'nın katılımı ve ABD’nin finansmanıyla kitle imha amaçlı biyolojik silahlar geliştirildiğine dair verilere ulaşıldığını bildirdi.
'Ceza davası kapsamında tespit edildi'
Rusya Soruşturma Komitesi Sözcüsü Svetlana Petrenko, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, kitle imha silahlarının geliştirilmesi, üretimi ve depolanmasını içeren ceza kanunu maddesi uyarınca 2022 yılından bu yana yürütülen soruşturmada önemli bulgulara rastlandığını belirtti.
Petrenko, "Yürüttüğümüz ceza davası soruşturması kapsamında, Ukrayna Sağlık Bakanlığı çalışanlarının katılımıyla ve ABD Savunma Bakanlığı'nın finansmanıyla kitle imha amaçlı biyolojik silahlar geliştirildiğine dair verilere ulaştık" ifadelerini kullandı.
'Tehlikeli patojenler inceleniyor'
Soruşturmanın detaylarına dikkat çeken Petrenko, söz konusu askeri-biyolojik programlarda potansiyel biyolojik saldırı ajanları arasında yer alan bazı tehlikeli hastalıkların kullanıldığını vurguladı.
Sözcü, askeri amaçlarla yürütülen bu çalışmaların ve laboratuvar faaliyetlerinin doğrudan veba, şarbon, bruselloz ve tularemi gibi yüksek riskli hastalıkların patojenlerini içerdiğini sözlerine ekledi.