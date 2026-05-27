Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260527/putin-kurban-bayrami-inananlari-islamin-koklerine-yoneltiyor-1106054812.html
Putin: Kurban Bayramı inananları İslam’ın köklerine yöneltiyor
Putin: Kurban Bayramı inananları İslam’ın köklerine yöneltiyor
Sputnik Türkiye
Müslümanların Kurban Bayramı'nı kutlayan Rus lider Putin, Rusya'nın yaşantısında Müslümanların oynadığı role dikkat çekti. 27.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-27T10:15+0300
2026-05-27T10:15+0300
dünya
vladimir putin
kurban bayramı
rusya
i̇slam
müslümanlar
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/15/1104401474_0:0:737:415_1920x0_80_0_0_3aa9403e46475d64036bd71a564a1597.png
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kurban Bayramı vesilesiyle yayınladığı mesajda, bu bayramın inananları İslam’ın köklerine yönelttiğini, merhamet ve takvaya çağırdığını belirtti.Kremlin’in resmi internet sitesinde yayınlanan tebrik telgrafında Putin, ülkedeki Müslümanların Kurban Bayramı'nı kutladı. Putin mesajında, "Rusya Müslümanlarının Kurban Bayramı’nı tebrik ediyorum. Atalarınızın vasiyetlerine ve asırlık geleneklerine bağlı kalarak, inananları İslam’ın köklerine yönelten, iyiliğe, adalete, merhamete ve takvaya çağıran bu kadim bayramı geniş katılım deryasıyla kutluyorsunuz" ifadelerine yer verdi.Müslüman kuruluşların toplumsal katkısıMüslüman kuruluşların Rusya’nın sosyo-kültürel yaşamındaki aktif rolüne dikkat çeken Devlet Başkanı, bu yapıların aile değerlerinin güçlendirilmesine, genç neslin vatanseverlik ruhuyla yetiştirilmesine ve toplumsal açıdan önem taşıyan eğitim ile hayırseverlik girişimlerinin hayata geçirilmesine büyük önem verdiğini vurguladı. Putin ayrıca, Müslümanların vatan savunucularına, onların aile ve yakınlarına destek olmaya yönelik takdir toplayan faaliyetlerinin derin bir şükranı hak ettiğini belirtti.Rus lider, mesajını Müslüman topluma sağlık, başarı ve esenlik dilekleriyle sonlandırdı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260527/cumhurbaskani-erdogan-bayram-namazinin-ardindan-aciklamalarda-bulundu-1106052069.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/15/1104401474_53:0:681:471_1920x0_80_0_0_5f2493f3ad232231dd98b257039642cd.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
vladimir putin, kurban bayramı, rusya, i̇slam, müslümanlar
vladimir putin, kurban bayramı, rusya, i̇slam, müslümanlar

Putin: Kurban Bayramı inananları İslam’ın köklerine yöneltiyor

10:15 27.05.2026
© Sputnik / Михаил КлиментьевVladimir Putin
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 27.05.2026
© Sputnik / Михаил Климентьев
Abone ol
Müslümanların Kurban Bayramı'nı kutlayan Rus lider Putin, Rusya'nın yaşantısında Müslümanların oynadığı role dikkat çekti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kurban Bayramı vesilesiyle yayınladığı mesajda, bu bayramın inananları İslam’ın köklerine yönelttiğini, merhamet ve takvaya çağırdığını belirtti.

Kremlin’in resmi internet sitesinde yayınlanan tebrik telgrafında Putin, ülkedeki Müslümanların Kurban Bayramı'nı kutladı.

Putin mesajında, "Rusya Müslümanlarının Kurban Bayramı’nı tebrik ediyorum. Atalarınızın vasiyetlerine ve asırlık geleneklerine bağlı kalarak, inananları İslam’ın köklerine yönelten, iyiliğe, adalete, merhamete ve takvaya çağıran bu kadim bayramı geniş katılım deryasıyla kutluyorsunuz" ifadelerine yer verdi.

Müslüman kuruluşların toplumsal katkısı

Müslüman kuruluşların Rusya’nın sosyo-kültürel yaşamındaki aktif rolüne dikkat çeken Devlet Başkanı, bu yapıların aile değerlerinin güçlendirilmesine, genç neslin vatanseverlik ruhuyla yetiştirilmesine ve toplumsal açıdan önem taşıyan eğitim ile hayırseverlik girişimlerinin hayata geçirilmesine büyük önem verdiğini vurguladı.

Putin ayrıca, Müslümanların vatan savunucularına, onların aile ve yakınlarına destek olmaya yönelik takdir toplayan faaliyetlerinin derin bir şükranı hak ettiğini belirtti.

Rus lider, mesajını Müslüman topluma sağlık, başarı ve esenlik dilekleriyle sonlandırdı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram namazının ardından açıklamalarda bulundu - Sputnik Türkiye, 1920, 27.05.2026
TÜRKİYE
Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram namazının ardından açıklamalarda bulundu
07:49
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала