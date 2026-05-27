https://anlatilaninotesi.com.tr/20260527/putin-kurban-bayrami-inananlari-islamin-koklerine-yoneltiyor-1106054812.html

Putin: Kurban Bayramı inananları İslam’ın köklerine yöneltiyor

Putin: Kurban Bayramı inananları İslam’ın köklerine yöneltiyor

Sputnik Türkiye

Müslümanların Kurban Bayramı'nı kutlayan Rus lider Putin, Rusya'nın yaşantısında Müslümanların oynadığı role dikkat çekti. 27.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-27T10:15+0300

2026-05-27T10:15+0300

2026-05-27T10:15+0300

dünya

vladimir putin

kurban bayramı

rusya

i̇slam

müslümanlar

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/15/1104401474_0:0:737:415_1920x0_80_0_0_3aa9403e46475d64036bd71a564a1597.png

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kurban Bayramı vesilesiyle yayınladığı mesajda, bu bayramın inananları İslam’ın köklerine yönelttiğini, merhamet ve takvaya çağırdığını belirtti.Kremlin’in resmi internet sitesinde yayınlanan tebrik telgrafında Putin, ülkedeki Müslümanların Kurban Bayramı'nı kutladı. Putin mesajında, "Rusya Müslümanlarının Kurban Bayramı’nı tebrik ediyorum. Atalarınızın vasiyetlerine ve asırlık geleneklerine bağlı kalarak, inananları İslam’ın köklerine yönelten, iyiliğe, adalete, merhamete ve takvaya çağıran bu kadim bayramı geniş katılım deryasıyla kutluyorsunuz" ifadelerine yer verdi.Müslüman kuruluşların toplumsal katkısıMüslüman kuruluşların Rusya’nın sosyo-kültürel yaşamındaki aktif rolüne dikkat çeken Devlet Başkanı, bu yapıların aile değerlerinin güçlendirilmesine, genç neslin vatanseverlik ruhuyla yetiştirilmesine ve toplumsal açıdan önem taşıyan eğitim ile hayırseverlik girişimlerinin hayata geçirilmesine büyük önem verdiğini vurguladı. Putin ayrıca, Müslümanların vatan savunucularına, onların aile ve yakınlarına destek olmaya yönelik takdir toplayan faaliyetlerinin derin bir şükranı hak ettiğini belirtti.Rus lider, mesajını Müslüman topluma sağlık, başarı ve esenlik dilekleriyle sonlandırdı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260527/cumhurbaskani-erdogan-bayram-namazinin-ardindan-aciklamalarda-bulundu-1106052069.html

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

vladimir putin, kurban bayramı, rusya, i̇slam, müslümanlar