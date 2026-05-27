Putin: Kurban Bayramı inananları İslam’ın köklerine yöneltiyor
© Sputnik / Михаил КлиментьевVladimir Putin
© Sputnik / Михаил Климентьев
Abone ol
Müslümanların Kurban Bayramı'nı kutlayan Rus lider Putin, Rusya'nın yaşantısında Müslümanların oynadığı role dikkat çekti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kurban Bayramı vesilesiyle yayınladığı mesajda, bu bayramın inananları İslam’ın köklerine yönelttiğini, merhamet ve takvaya çağırdığını belirtti.
Kremlin’in resmi internet sitesinde yayınlanan tebrik telgrafında Putin, ülkedeki Müslümanların Kurban Bayramı'nı kutladı.
Putin mesajında, "Rusya Müslümanlarının Kurban Bayramı’nı tebrik ediyorum. Atalarınızın vasiyetlerine ve asırlık geleneklerine bağlı kalarak, inananları İslam’ın köklerine yönelten, iyiliğe, adalete, merhamete ve takvaya çağıran bu kadim bayramı geniş katılım deryasıyla kutluyorsunuz" ifadelerine yer verdi.
Kremlin’in resmi internet sitesinde yayınlanan tebrik telgrafında Putin, ülkedeki Müslümanların Kurban Bayramı'nı kutladı.
Putin mesajında, "Rusya Müslümanlarının Kurban Bayramı’nı tebrik ediyorum. Atalarınızın vasiyetlerine ve asırlık geleneklerine bağlı kalarak, inananları İslam’ın köklerine yönelten, iyiliğe, adalete, merhamete ve takvaya çağıran bu kadim bayramı geniş katılım deryasıyla kutluyorsunuz" ifadelerine yer verdi.
Müslüman kuruluşların toplumsal katkısı
Müslüman kuruluşların Rusya’nın sosyo-kültürel yaşamındaki aktif rolüne dikkat çeken Devlet Başkanı, bu yapıların aile değerlerinin güçlendirilmesine, genç neslin vatanseverlik ruhuyla yetiştirilmesine ve toplumsal açıdan önem taşıyan eğitim ile hayırseverlik girişimlerinin hayata geçirilmesine büyük önem verdiğini vurguladı.
Putin ayrıca, Müslümanların vatan savunucularına, onların aile ve yakınlarına destek olmaya yönelik takdir toplayan faaliyetlerinin derin bir şükranı hak ettiğini belirtti.
Rus lider, mesajını Müslüman topluma sağlık, başarı ve esenlik dilekleriyle sonlandırdı.
Putin ayrıca, Müslümanların vatan savunucularına, onların aile ve yakınlarına destek olmaya yönelik takdir toplayan faaliyetlerinin derin bir şükranı hak ettiğini belirtti.
Rus lider, mesajını Müslüman topluma sağlık, başarı ve esenlik dilekleriyle sonlandırdı.