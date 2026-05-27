Rusya, AGİT’te uyardı: Moskova ile Batı doğrudan askeri çatışmaya çok yakın

Sputnik Türkiye

Rusya’nın AGİT Daimi Temsilcisi Dmitriy Polyanskiy, Moskova ile Batı arasındaki gerilimin doğrudan askeri çatışma noktasına çok yaklaştığını belirtti. 27.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-27T21:28+0300

Rusya’nın Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) nezdindeki daimi temsilcisi Dmitriy Polyanskiy, RT televizyonuna verdiği röportajda, Moskova ile Batı’nın bugün “doğrudan askeri çatışmaya çok yakın” olduğunu söyledi. Polyanskiy, bunun Batılı ülkelere açık bir uyarı olduğunu vurguladı.Polyanskiy, “Fiilen doğrudan askeri konfrontasyona çok, çok yakın bir noktadayız ve eşik son derece bulanık. Bu yüzden, artık sıcak bir çatışma evresinde miyiz, yoksa henüz değil miyiz, bunu belirlemek çok zor olacak. Bu, toplantı sırasında Batılı ülkelere yönelttiğimiz bir uyarıydı” dedi.Moskova, son yıllarda NATO’nun Rusya’nın batı sınırları yakınındaki faaliyetlerinde “benzeri görülmemiş” bir artış yaşandığını belirtiyor. İttifak ise, Avrupa’daki askeri yığınağı “Rus saldırganlığını caydırma” adımı olarak tanımlıyor. Rus yetkililer, Avrupa’daki güç yığınağından duyduğu kaygıyı sürekli dile getiriyor.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Amerikalı gazeteci Tucker Carlson’a verdiği söyleşide, Rusya’nın NATO ülkelerine saldırma niyetinde olmadığını, bunun kendileri için ‘hiçbir anlam taşımadığını’ detaylıca açıklamıştı.

